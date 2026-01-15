Nhận tiền thưởng tất niên, tân niên: Cơ quan thuế nói gì về ngưỡng phải chịu thuế?

Mới đây, Thuế tỉnh Lâm Đồng đã có hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 624/DON-QLDN1 năm 2026, làm rõ chính sách thuế áp dụng đối với các khoản tiền thưởng người lao động nhận được thông qua các chương trình tất niên, tân niên do doanh nghiệp tổ chức.

Theo cơ quan thuế, căn cứ quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, thu nhập từ trúng thưởng được xác định là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Tuy nhiên, không phải toàn bộ giá trị giải thưởng đều bị đánh thuế.

Cụ thể, phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng cho mỗi lần trúng thưởng mới là thu nhập tính thuế. Việc xác định ngưỡng 10 triệu đồng được áp dụng riêng cho từng lần trúng thưởng, không phụ thuộc vào số lần người lao động nhận thưởng trong năm và không cộng gộp giữa các lần.

Ví dụ, người lao động trúng thưởng 8 triệu đồng sẽ không phải nộp thuế TNCN. Trong khi đó, nếu trúng thưởng 30 triệu đồng, phần thu nhập tính thuế là 20 triệu đồng (phần vượt trên 10 triệu đồng).

Về mức thuế suất, thu nhập từ trúng thưởng được áp dụng thuế suất toàn phần 10%. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế là thời điểm doanh nghiệp hoặc tổ chức thực hiện chi trả tiền thưởng cho người trúng thưởng.

Đáng chú ý, trách nhiệm khấu trừ thuế thuộc về doanh nghiệp. Theo quy định, tổ chức chi trả tiền thưởng phải thực hiện khấu trừ thuế TNCN trước khi thanh toán cho người lao động trúng thưởng, thay vì để cá nhân tự kê khai, quyết toán sau.

Điều này đồng nghĩa với việc người lao động thực nhận tiền thưởng đã là khoản tiền sau thuế, nếu giá trị giải thưởng vượt ngưỡng chịu thuế.

Chi phí thưởng vẫn có thể được tính vào chi phí hợp lý

Bên cạnh thuế thu nhập cá nhân, một nội dung được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm là khoản tiền thưởng tất niên, tân niên có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hay không.

Theo Thuế tỉnh Lâm Đồng, căn cứ Luật số 67/2025/QH15 và Nghị định 320/2025/NĐ-CP của Chính phủ, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ các khoản chi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, trừ các khoản không được trừ.

Trong đó, đối với các khoản chi có tính chất phúc lợi trực tiếp cho người lao động, doanh nghiệp cần lưu ý mức khống chế tối đa không vượt quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế. Phần chi vượt mức này sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN.

Quỹ tiền lương thực hiện được xác định là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả trong năm quyết toán đến thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng, mức lương bình quân được xác định theo số tháng thực tế hoạt động.

Từ các căn cứ pháp lý nêu trên, Thuế tỉnh Lâm Đồng khẳng định: người lao động trúng thưởng trong các chương trình tất niên, tân niên do doanh nghiệp tổ chức phải nộp thuế TNCN đối với phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng cho mỗi lần trúng thưởng.

Doanh nghiệp có trách nhiệm khấu trừ thuế trước khi chi trả tiền thưởng cho người lao động; đồng thời, các khoản chi này vẫn có thể được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN, nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện theo Nghị định 320/2025.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp gia tăng các hoạt động phúc lợi, khen thưởng dịp cuối năm, việc nắm rõ quy định về thuế không chỉ giúp người lao động hiểu đúng quyền lợi thực nhận, mà còn giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong công tác tài chính – kế toán, tránh rủi ro về thuế.