Nữ MC nổi tiếng nhắn nhủ bài học mẹ nào cũng nên dạy con: "Là con gái, sạch gọn là điều đầu tiên cần học"

Bén duyên với truyền hình từ khi cầm mic dẫn Rung Chuông Vàng, Đường Lên Đỉnh Olympia... tên tuổi MC Diệp Chi đã dần trở nên quen thuộc với công chúng. Bên cạnh con đường sự nghiệp thành công, các bài học dạy con của cô cũng được đông đảo khán giả đón nhận.

Mới đây, MC Diệp Chi vừa khoe ảnh phòng riêng của con gái An Nhiên trên trang cá nhân. Căn phòng gọn gàng, mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn với tông màu hồng nổi bật. Dù phòng có rất nhiều đồ nhưng nhờ bàn tay của bé Sumo cùng mẹ mà mọi thứ trông thật đẹp.

"- Mô ơi, treo quần áo lên móc nào

- Mô ơi, sang tém gọn khăn tắm vào giỏ nhé

- Mô ơi, em phải lau thật khô chỗ lavabo cho mẹ còn dùng chớ

Nghe mãi cũng chán nên thôi những lần sau Mô chủ động làm luôn cho mẹ đỡ gọi

Lần nào mẹ ới Mô cũng phải bỏ dở việc đang làm để sang xử lý ngay và luôn, vì biết tính mẹ rồi. Việc em có thể làm thì mẹ không bao giờ làm hộ. Cứ thế, không gọn cũng thành gọn mà chưa sạch cũng thành sạch. Mình là con gái mà, sạch gọn phải là những điều đầu tiên cần học. Gọn sạch từ nơi nằm, nơi học, nơi ăn, nơi chơi thì sẽ gọn gàng tất cả những thứ còn lại trong cuộc sống.

Mẹ chụp phòng em sáng nay. Chăn gối tới phiên mẹ gấp vì sáng nay mẹ ngủ nướng còn em dậy sớm đi học từ tinh mơ

Phòng của một cô gái ưa lọ mọ giống mẹ nên chỗ nào cũng có bàn tay em xếp sắp. Từng chiếc nơ xinh được buộc ở ngăn kéo, đèn ngủ, cốc nến ... Nom thật là xinh. Mẹ giúp em cho mấy túi hạt đang xâu vào 1 chiếc hộp sắt đựng kẹo không còn dùng tới, vậy là gọn lại càng thêm gọn. Em bé đi học về thấy kiểu gì cũng chạy sang tíu tít cảm ơn mẹ tìm được chiếc hộp đã xinh lại còn hợp cho xem.

Niềm vui nhỏ nhoi ngày đông của mẹ con em là vậy đó. Là chăm sóc nhà cửa và chăm nhau", MC Diệp Chi chia sẻ.

Không gian xinh xắn, gọn gàng

Nhìn phòng của bé Sumo mà ai cũng phải ngạc nhiên. Ở lứa tuổi dậy thì, bé gái có rất nhiều đồ đạc, thế nên nếu không được dọn dẹp thường xuyên thì mọi thứ sẽ trở nên vô cùng bừa bộn. Không gian sống có ảnh hưởng rất lớn đến tính cách, tâm lý của con, bởi vậy nếu được rèn tính sạch sẽ, chỉn chu từ nhỏ thì trẻ lớn lên sẽ cẩn thận, gọn gàng hơn.

Căn phòng của Sumo được mọi người khen ngợi bởi cô bé sắp xếp mọi thứ rất hợp lý. Là con gái nên mọi chi tiết trong nhà đều xinh xắn, dễ chịu, nhìn thôi cũng thấy mê rồi. Hẳn bé nào cũng muốn cho mình một không gian nữ tính nhưng không kém phần cá tính như vậy.

Hơn nữa, qua lần khoe phòng này, Diệp Chi cũng muốn nhắn nhủ một bài học mà người mẹ nào cũng nên dạy con. Đó là nếp sống gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. Bởi "Mình là con gái mà, sạch gọn phải là những điều đầu tiên cần học. Gọn sạch từ nơi nằm, nơi học, nơi ăn, nơi chơi thì sẽ gọn gàng tất cả những thứ còn lại trong cuộc sống". Quan niệm này được nhiều mẹ tán thành.

Được biết, sau khi ly hôn với chồng cũ, Diệp Chi và con gái sống trong một căn hộ hiện đại, do chính nữ MC tự tay lên ý tưởng thiết kế. Nhờ phương pháp giáo dục tốt của mẹ, An Nhiên càng lớn càng xinh xắn và học giỏi. Nữ MC từng chia sẻ, bản thân cô thấy hạnh phúc vì được làm mẹ một cô bé ngoan ngoãn như An Nhiên.

Những món đồ nhỏ xinh đều là kỷ niệm giữa 2 mẹ con.

Vì sao cần dạy con giữ không gian sống, đặc biệt là phòng riêng gọn gàng?

Việc dạy con giữ không gian sống sạch sẽ và gọn gàng, đặc biệt là phòng riêng của chúng, rất quan trọng vì nó giúp phát triển thói quen và kỹ năng tự quản lý. Trẻ học được cách chịu trách nhiệm với không gian riêng của mình, từ đó phát triển ý thức tự lập và trật tự cá nhân. Điều này cũng có lợi cho việc học tập và sức khỏe tinh thần, vì một môi trường sống ngăn nắp có thể giúp giảm căng thẳng và tăng cường năng suất. Ngoài ra, việc này còn chuẩn bị cho trẻ các kỹ năng cần thiết khi trưởng thành, giúp chúng có thể tự lập hơn trong cuộc sống.

Để dạy con giữ phòng gọn gàng, bạn có thể áp dụng những bước sau đây:

- Tạo thói quen: Xác định thời gian cố định mỗi ngày để dọn dẹp phòng và nhắc nhở con thực hiện theo đúng lịch trình.

- Làm gương: Hãy là tấm gương sáng cho con bằng cách giữ ngôi nhà chung và không gian cá nhân của bạn gọn gàng.

- Tổ chức không gian: Cung cấp các hộp đựng, giá sách, và hệ thống lưu trữ khác để con có nơi cố định để cất đồ đạc.

- Phân loại đồ đạc: Hướng dẫn con phân loại đồ chơi, sách vở và vật dụng cá nhân vào từng khu vực cụ thể.

- Khen ngợi và khích lệ: Khi con giữ gìn phòng ngăn nắp, hãy khen ngợi và khích lệ hành vi đó.

- Giảm lượng đồ chơi: Giới hạn số lượng đồ chơi và vật dụng để con không cảm thấy quá tải và khó quản lý.

- Dạy cách gấp quần áo: Hướng dẫn con cách gấp quần áo và bảo quản chúng một cách ngăn nắp. Cùng tham gia: Đôi khi bạn có thể cùng con dọn dẹp phòng để tạo cảm giác vui vẻ và gắn kết khi làm việc nhà.

- Giới hạn thời gian sử dụng đồ điện tử: Điều này giúp con có nhiều thời gian hơn cho các hoạt động ngoại khóa và dọn dẹp phòng của mình.

- Quy tắc "một điều vào, một điều ra": Khi con nhận được đồ chơi mới, hãy khuyến khích chúng cho đi hoặc bỏ đi một đồ chơi cũ, tránh tích lũy quá nhiều đồ.

Nhớ là sự kiên nhẫn và nhất quán trong việc hướng dẫn sẽ giúp con dần hình thành thói quen gọn gàng và ngăn nắp.