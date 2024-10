Nữ MC trẻ nhất dẫn “Đường lên đỉnh Olympia”: Học vấn, thành tích "khủng”, 18 tuổi dẫn thời sự, 19 tuổi mua xe, tặng đất cho bố mẹ

Nếu nhắc đến một gương mặt trẻ Gen Z kiểu mẫu hộ tụ đủ các yếu tố “xinh đẹp, giỏi giang”, nhận được rất nhiều sự yêu mến hiện nay, Khánh Vy (SN 1999, Nghệ An) là cái tên không thể bỏ qua. Cô nàng là MC nổi tiếng dẫn nhiều chương trình liên quan đến giáo dục, học thuật trên VTV và là nhà sáng tạo nội dung gen Z có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội.



Năm 17 tuổi, Khánh Vy lần đầu được khán giả biết đến với clip "nhại" lại 7 ngôn ngữ Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Ý, Việt. Sau đó, cô nổi tiếng với biệt danh "hot girl 7 thứ tiếng". Nhiều cơ hội mới cũng mở ra cho Khánh Vy kể từ đây. Cô nàng bén duyên với công việc MC truyền hình khi làm người dẫn cho các chương trình học thuật như: IELTS On The Go, IELTS Face-Off, Crack'Em Up...

Tháng 9/2021, Khánh Vy chính thức trở thành người dẫn của Đường lên đỉnh Olympia trên sóng VTV3. Cô cũng là MC trẻ nhất dẫn dắt chương trình này.

Sau 8 năm, ở tuổi 25, Khánh Vy được nhiều khán giả ngưỡng mộ đặc biệt là các bạn trẻ bởi bảng thành tích khủng, sự nghiệp thành công, luôn toát lên sự chăm chỉ, năng lượng tích cực và truyền cảm hứng học tập, phát triển bản thân.

Sở hữu thành tích học tập ấn tượng

Năm 2014, Khánh Vy đỗ chuyên Anh trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) với tổng điểm xếp thứ 14 toàn khối.

Trong thời gian học tập tại đây, Khánh Vy đã đạt được nhiều thành tích nổi bật như: Đạt giải Ba kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia môn Tiếng Anh; thi đại học đạt 28.13 điểm; đủ điều kiện đỗ 4 trường đại học là Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Học viện Báo chí Tuyên truyền và Đại học FPT. Sau đó, cô nàng quyết định theo học tại Học viện Ngoại giao Việt Nam.

Trong khoảng thời gian học Đại học, Khánh Vy có thêm nhiều thành tích hoạt động ngoại khóa ấn tượng. Một số thành tích có thể kể đến như: Đại diện thanh niên Việt Nam thuyết trình tại hội nghị Hành trình tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 13 do Trung Quốc và Thái Lan tổ chức; 1 trong 4 đại diện châu Á tham gia Ambassador Tour tại Washington, Mỹ,...

Sau 4 năm học, năm 2020, Khánh Vy tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi khoa Quan hệ Quốc tế của trường Học viện Ngoại giao.

Đáng chú ý, năm 2023, Khánh Vy chia sẻ thông tin mình đã đậu học bổng toàn phần hệ Thạc sĩ của Chính phủ Anh. Được biết, năm 2020, cô đã apply 3 học bổng Thạc sĩ nhưng đều bị từ chối. Với quyết tâm không bỏ cuộc, Khánh Vy tiếp tục apply học bổng, năm 2023, cô nhận tin đỗ học bổng Chính phủ Anh.

Làm MC từ các chương trình học thuật đến gameshow giải trí

Khánh Vy bắt đầu hành trình làm người dẫn chương trình từ sớm. Năm 2017, khi 18 tuổi, Khánh Vy chính thức trở thành đại diện của Việt Nam sang Nhật Bản phỏng vấn dàn diễn viên của Marvel ở bộ phim "Vệ binh dải ngân hà 2". Đây cũng chính là dấu mốc mở đường cho Khánh Vy có thêm nhiều cơ hội phát triển trong lĩnh vực MC truyền hình.

Cũng trong năm 2017, Khánh Vy đã được chọn làm người dẫn chương trình ở bản tin thời sự Thế Giới Nghiêng của VTC1 mang tên “Thế Giới Nghiêng”.

Sau đó, Khánh Vy có cơ hội cộng tác với các chương trình của VTV như: 8 IELTS, Follow us, IELTS Face-Off, Crack Crack em Up, English in a minute... Cô được nhiều khán giả yêu mến và đánh giá cao với lối dẫn tự nhiên, thông minh, trẻ trung và giàu năng lượng.

Tháng 9/2021, Khánh Vy chính thức trở thành người dẫn của “Đường lên đỉnh Olympia” trên sóng VTV3, song hành cùng MC Ngọc Huy. Sau gần 3 năm đảm nhận vị trí này, Khánh Vy càng thể hiện chững chạc, tự tin và được yêu mến nhiều hơn khi làm MC của một gameshow kiến thức lâu năm, đã gắn bó với nhiều thế hệ khán giả.

Không chỉ dừng lại ở các chương trình truyền hình về học thuật, giáo dục, Khánh Vy tiếp tục thử sức mình với nhiều chương trình thực tế, giải trí. Khánh Vy đã từng đảm nhận vai trò MC thảm đỏ cho “WeChoice Awards 2024” hay “Sóng 22” và nhận được nhiều lời nhận xét có cánh từ khán giả.

Cô là gương mặt MC trẻ được chọn dẫn chương trình thực tế “Có hẹn cùng thanh xuân”, có sự tham gia của nhiều nhân vật kỳ cựu. Mới đây, Khánh Vy tiếp tục làm MC hậu trường của chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai”.

Bên cạnh những thành tích về học thuật, Khánh Vy cũng đạt được nhiều giải thưởng ấn tượng. Năm 2016, cô nhận đề cử ở hạng mục Nhân vật Ấn tượng của năm tại VTV Awards. 4 năm sau, Khánh Vy tiếp tục lọt top 5 ở hạng mục "Người dẫn chương trình ấn tượng" của VTV Awards 2020.

Khánh Vy cũng từng phỏng vấn, trò chuyện cùng các ngôi sao quốc tế như Charlie Puth và dàn sao hạng A của bộ phim "Địa đàng sụp đổ".

Người trẻ chăm chỉ, đa tài và cầu tiến

Bên cạnh là MC, Khánh Vy nhà sáng tạo nội dung gen Z có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội. Khánh Vy sở hữu kênh Youtube hơn 2,11 triệu lượt đăng ký, Fanpage cá nhân với 2,9 triệu lượt theo dõi và kênh TikTok 2,5 triệu lượt theo dõi.

Trên các nền tảng mạng xã hội của mình, cô thường chia sẻ những video, nội dung về việc học tiếng anh, phát triển bản thân và truyền tải năng lượng tích cực. Chuỗi video "VyVocab", "VyTalk", "VyLog" của Khánh Vy được nhiều bạn trẻ yêu thích vì cảm nhận được sự gần gũi, tích cực và được truyền cảm hứng.

Dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, Khánh Vy cũng đều đạt được thành công nhất định. Ở tuổi 25, không chỉ có sự nghiệp phát triển, Khánh Vy còn có khối tài sản đáng ngưỡng mộ.

Tháng 10/2023, sau nhiều năm chăm chỉ làm việc, Khánh Vy tự thưởng cho mình chiếc xe Mercedes. Trước đó, trong video tổng kết 50 điều đã làm được trong 10 năm, Khánh Vy từng tiết lộ rằng, cô mua được chiếc xe ô tô đầu tiên vào năm 19 tuổi. Năm 20 tuổi, cô đã có thể mua mảnh đất đầu tiên tặng bố mẹ. Vào năm 2022, nữ MC sở hữu một căn nhà ở Hà Nội và đón bố mẹ từ Nghệ An ra ở cùng. Đầu năm 2023, cô mua thêm một căn chung cư tại TP.HCM để tiện cho công việc.

Ở Khánh Vy, chúng ta thấy được hình dáng của một tuổi trẻ chăm chỉ, nhiệt huyết, ham học hỏi.

“Tri thức trong đầu. Đạo đức trong tim. Cảm ơn tất cả khán giả đã luôn dịu dàng và nâng niu những phương tiện của tri thức. Tự thúc đẩy và nhắc nhở bản thân liên tục học hỏi, trau dồi như con kiến tha lâu đầy tổ, như hàng cây mỗi năm lại dày thêm một vòng thân gỗ”, Khánh Vy từng chia sẻ trên Fanpage cá nhân của mình.

Khánh Vy ở năm 17 tuổi có thể nói là “vụt sáng” với clip "nhại" lại 7 ngôn ngữ, với sự tích cực, cầu tiến, ở tuổi 25, khi nói về Khánh Vy, có thể dùng hai từ “tỏa sáng”.

Đạt được những thành tựu ấn tượng khi còn trẻ, Khánh Vy luôn giữ thái độ, kim chỉ nam là sự khiêm tốn và tinh thần học tập suốt đời.

Trong một bài phỏng vấn vào cuối năm 2023, khi trả lời câu hỏi “Lời khuyên giá trị nhất mà Vy nhận được trong năm qua là gì?”, cô chia sẻ: “Mình xin phép trích lại lời căn dặn riêng mà bác Lại Văn Sâm dành cho mình: “Mong con hãy và luôn là Khánh Vy, đừng bao giờ đánh mất chính mình con nhé.” Đừng bao giờ đánh mất chính mình - có nghĩa là không được quên điểm xuất phát, dù mình đã phát triển tới đâu. Đến một thời điểm nào đó, những điều mình làm sẽ được đón nhận, mình sẽ dễ sa vào bãi lầy của cám dỗ, của tự tin thái quá dẫn đến tự phụ, của tâm lý luôn nghĩ mình là đúng, là nhất. Và suy nghĩ ấy có thể sẽ khiến tất cả cố gắng của mình trước nay đổ sông đổ bể. Sự khiêm tốn là một bài học Vy vẫn còn phải hoàn thiện, và mình tin ít nhiều đó là nền tảng của việc học tập suốt đời, điều mình luôn theo đuổi”.

