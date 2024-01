Nữ nghệ sĩ 91 tuổi vẫn tự lái xe máy đi làm, khiến đàn em thấy có lỗi vì một hành động

Nghệ sĩ Phi Điểu là một trường hợp đặc biệt trong giới nghệ sĩ, được ngưỡng mộ khi đã ở tuổi 91 tuổi vẫn khỏe mạnh, lanh lợi, tự chạy xe máy đi diễn khắp nơi mà không cần ai trợ giúp.



Tại chương trình Một thời để nhớ mới lên sóng, nghệ sĩ Phi Điểu chia sẻ về lí do khỏe mạnh ở tuổi 91: "Cái này do thói quen từ xưa của tôi. Từ bé tôi đã sống tự lập một mình do phải xa gia đình, không dựa vào ai, chỉ cái gì quá lắm không tự làm được tôi mới phải nhờ.

Nghệ sĩ Phi Điểu

Trong nghề nghiệp cũng vậy, ai phân công làm gì tôi cũng cố tự làm cái đó, từ không biết phải học từng chút tới biết, làm cho tốt và cho tròn. Tôi sinh năm 1932, đến giờ là 91 tuổi Tây, 92 tuổi Ta".

Nghệ sĩ Xuân Hương nghe xong phải thốt lên: "Tôi không thể tưởng tượng một người phụ nữ đã lên hàng cửu thập mà vẫn tự chạy xe máy ngoài đường, tự đến phim trường một mình, còn đến rất sớm. Đây là tinh thần làm việc đáng ngưỡng mộ của một diễn viên yêu nghề.

Tôi từng được đi đóng phim chung với cô Phi Điểu một vài phim. Tôi thì không bao giờ đi trễ giờ nhưng cứ đến nơi đã thấy cô Phi Điểu ngồi ở phim trường rồi nên tự cảm thấy mình có lỗi. Cô Phi Điểu làm việc với tinh thần rất cao nên tự tôi cảm thấy ngại ngùng trước cô".

Về tác phong làm việc chuẩn chỉ ở tuổi 91, nghệ sĩ Phi Điểu nói: "Tôi không bao giờ ngồi tính tuổi tác để nghĩ rằng mình được quyền nọ quyền kia. Tôi chỉ tính xem mình có công việc gì để làm không, công việc đó có phù hợp với mình không và làm việc có được chấp nhận không. Vì thế, đã được mời làm việc là tôi làm nghiêm túc, hết mình, bất chấp tuổi tác.

Nghệ sĩ Xuân Hương

Với tôi, tuổi tác đánh dấu quá trình làm việc, sự trưởng thành của mình. Gia đình tôi bây giờ tứ đại đồng đường, được ba đứa cháu cố lận, viên mãn rồi. Lâu lâu nhìn lại, tôi cũng tự hỏi không biết nhờ phước nào mà tôi qua được tất cả các đoạn đường khó khăn, gập ghềnh nhất.

Tôi từng sống qua 9 năm kháng chiến chống Pháp ở Đồng Tháp, rồi lại được giao nhiệm vụ đi kháng chiến, mới thấy được chiến tranh vô cùng ác liệt. Vì thế nên tôi thấy biến cố của mình chỉ là hạt cát. Đóng góp của mình chỉ là chút nhỏ, nên quên hết gian khổ, bước đường gập ghềnh nhất".