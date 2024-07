Nữ nhân viên karaoke mắc bệnh bạch hầu: Chủ tịch tỉnh Bắc Giang chỉ đạo khẩn

Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 07/7/2024, trường hợp Moong Thị Biên, 18 tuổi, tạm trú tại thôn Trung Tâm, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (thường trú tại bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) có kết quả xét nghiệm dương tính với Bạch hầu (đây là 1 trong 2 trường hợp có tiếp xúc gần với ca tử vong do bệnh Bạch hầu tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An).

Theo điều tra ban đầu, trong lịch trình di chuyển từ ngày 01/7/2024 đến ngày 06/7/2024, ngoài một số quán karaoke trên địa bàn huyện Hiệp Hòa; ca bệnh có di chuyển đến quán karaoke 1990, địa chỉ: thôn An Lạc, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội vào khoảng 19h30’ đến 23h00’ ngày 04/7/2024.