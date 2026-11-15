Nữ NSND là Đại tá quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Mới đây, trang Fanpage của Nhà hát Quân đội đã chia sẻ thông tin chúc mừng NSND – Đại tá Hồng Hạnh được trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.



Nội dung thông báo như sau: "Chúc mừng Đại tá, NSND Nguyễn Thị Bích Hạnh (Hồng Hạnh) - Giám đốc Nhà hát CMN Quân đội/Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Ghi nhận sự cống hiến với tinh thần nhiệt huyết bền bỉ, trách nhiệm, tư duy, tầm nhìn và bằng cái tâm của người chỉ huy. Đây không chỉ là niềm vui của cá nhân đồng chí Giám đốc mà đó còn là vinh dự, tự hào cho yập thể cán bộ, nghệ sĩ diễn viên, nhân viên, chiến sĩ, người lao động trong toàn đơn vị".

Phía dưới bài đăng, rất nhiều khán thính giả, bạn bè đồng nghiệp và cả học trò đã vào chúc mừng, bày tỏ lòng ngưỡng mộ, khen ngợi tới NSND Hồng Hạnh.

Đại tá, NSND Hồng Hạnh tên thật là Nguyễn Thị Bích Hạnh, sinh năm 1975 tại Uông Bí, Quảng Ninh. Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, chị đã giành nhiều thành tích xuất sắc: Huy chương Vàng Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc (1995); Huy chương Vàng cuộc thi Mùa xuân và người chiến sĩ do Bộ Quốc phòng tổ chức (2001); Huy chương Vàng Hội diễn chuyên nghiệp toàn quân… cùng nhiều giải thưởng khác. Chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân năm 2023.

Sinh ra trong gia đình không ai theo nghệ thuật, tuổi thơ của NSND – Đại tá Hồng Hạnh gắn liền với những ngày mò cua, bắt ốc, trông em và những bài hát dân ca qua chiếc loa phát thanh của làng.

Chính tình yêu âm nhạc tự nhiên ấy đã đưa chị trở thành "Họa mi đất Mỏ" với hàng loạt giải thưởng từ khi còn nhỏ, đặc biệt là HCV cuộc thi Tiếng hát Họa mi lần thứ I hồi năm lớp 8.

Khi theo học tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Hồng Hạnh được người thầy tài năng và tận tâm là Đại tá, NSND Dương Minh Đức trực tiếp giảng dạy chuyên môn, từ đó rèn luyện nên kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện cùng tư duy nghệ thuật sâu sắc.

Năm 1995, chị được Đoàn Ca múa Quân đội (nay là Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội) mời về và đoạt HCV toàn quốc cùng năm khi mới 20 tuổi. Sau đó, chị tiếp tục giành HCV cuộc thi Mùa xuân và người chiến sĩ năm 2002 và HCB Hội diễn Ca múa nhạc toàn quốc năm 2009.

Nữ NSND thành danh với dòng nhạc quê hương, đất nước, nhất là các bài hát về mẹ và ngợi ca Bác Hồ.

Nhiều năm cống hiến cho đơn vị, Hồng Hạnh kinh qua nhiều vị trí như Đội trưởng, Phó đoàn trưởng, Phó Giám đốc và hiện tại là Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.