Nữ NSND nổi tiếng buôn đất "mát tay": Tuổi xế chiều sống một mình, xa con gái duy nhất nhưng không phiền muộn

Nữ nghệ sĩ gạo cội làng điện ảnh Việt

NSND Minh Châu tên đầy đủ là Nguyễn Thị Minh Châu, sinh năm 1956 trong gia đình có 10 anh chị em tại Thái Nguyên. Năm bà 10 tuổi, Minh Châu được anh cả hướng đi theo nghề diễn viên. Sau đó, nữ nghệ sĩ trúng tuyển vào trường Sân khấu, được phân về hãng Phim truyện Việt Nam sau khi ra trường.

Minh Châu là một trong số ít nghệ sĩ vinh dự nhận được 2 giải Bông Sen Vàng nhờ vai Nguyệt trong phim "Cô gái trên sông" (1987) và vai Liên trong phim "Người đàn bà nghịch cát" (1989). Ngoài ra, bà còn đạt được giải Cánh Diều Vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai Thường trong phim "Bí thư tỉnh ủy" (2010).

NSND Minh Châu thời trẻ

Một số tác phẩm điện ảnh, truyền hình nổi tiếng khác của bà có thể kế đến như Đứa con người hàng xóm, Mảnh trăng cuối rừng, Bến không chồng, Con chim biết chọn hạt, Chiều tàn thu muộn, Biển trời mênh mang, Bánh đúc có xương…

Trong suốt 40 năm hoạt động nghệ thuật, số lượng phim nữ diễn viên tham gia lên tới hàng trăm tác phẩm. Minh Châu còn được khán giả gọi với biệt danh "người đàn bà khóc" bởi những vai diễn đầy nước mắt của bà.

Nữ diễn viên gạo cội được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2015. Cuối năm 2022, bà được mời vào Hội đồng giám khảo của VTV Awards để chấm phim truyền hình.

Mới đây nhất, đầu năm 2024, NSND Minh Châu nhận giải Diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Las Palmas de Gran Canaria lần thứ 23 cho vai bà Nguyện trong tác phẩm điện ảnh độc lập Cu li không bao giờ khóc.

Nghề tay trái kinh doanh bất động sản

Trả lời phỏng vấn báo chí, NSND Minh Châu từng chia sẻ lương từ việc đi diễn không đủ để bà và con gái trang trải cuộc sống: "Công việc đóng phim khiến tôi không đủ tiền nuôi nổi bản thân và con gái nhỏ. Cuộc sống khó khăn buộc tôi phải làm một công việc khác nữa để nuôi được mình, nuôi được con và nuôi được cái nghiệp điện ảnh mà mình đeo đuổi".

Vì vậy, bà đã chọn nghề tay trái là kinh doanh bất động sản trong nhiều năm qua. Nữ nghệ sĩ cho biết bản thân bắt đầu vào nghề bất động sản bằng cách giới thiệu nhà cửa cho người ta, sau đó tích góp dần mua căn này, bán đi mua căn khác. Công việc này giúp bà kiếm được một khoản kha khá đủ để chăm lo cho con cái và có thêm những người bạn từ việc mua bán nhà.

"Tôi thấy mình may mắn, có lẽ ông trời thương nên luôn ban cho tôi sự thuận lợi khi tôi làm thêm nghề tay trái là buôn bán bất động sản. Cũng có thể do tôi xởi lởi nên tôi có được chút lộc trong làm ăn. Phải thú nhận tôi không giỏi về tính toán mà tôi may mắn", nữ diễn viên chia sẻ.

NSND Minh Châu thường xuyên đi du lịch nước ngoài cùng bạn bè

Cuộc sống một mình ở tuổi U70

Năm 1981 khi 25 tuổi, Minh Châu kết hôn với kiến trúc sư Kiều Tuấn, cũng là phó đạo diễn của bộ phim "Cô gái trên sông". Thời điểm đó, bà được đánh giá cao trong nghề và thường xuyên bận rộn với các dự án phim. Điều này góp phần khiến chuyện tình của bà và chồng không được bền vững khi liên tục với xa nhau, không có nhiều thời gian bên nhau.

Khi không còn tìm được tiếng nói chung, NSND Minh Châu quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân. Bà dắt con gái khi ấy mới 7 tuổi rời khỏi nhà với đôi bàn tay trắng. Khi đó, họ chỉ ly thân chứ chưa ly hôn.

9 năm sau, khi kiến trúc sư Kiều Tuấn đột ngột qua đời, nữ nghệ sĩ vẫn lo liệu chu toàn cho tang lễ cho người chồng cũ. Kể từ ấy, bà cũng trải qua vài mối tính khác nhưng không tiến tới hôn nhân với bất kỳ ai.

NSND Minh Châu và con gái

Ở tuổi 68, nữ diễn viên sống một mình từ khi con gái duy nhất định cư Mỹ. Con gái vẫn dành thời gian quan tâm, gọi điện, liên lạc qua mạng xã hội và thường về nước thăm mẹ. NSND Minh Châu cũng cho biết thêm, hàng ngày, rảnh thì bà lướt mạng xem tin tức thời sự, nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa, có sở thích nuôi thú cưng và làm bánh.

Diễn viên sinh năm 1956 tâm sự bản thân cũng có chút cô đơn của tuổi già vì ở một mình nhưng bà không phiền muộn vì bạn bè thường xuyên đến chơi. Nữ NSND vẫn tự lái xe đi làm, đi du lịch và đi chơi gặp gỡ mọi người để bớt cô đơn.

"Năm nào, tôi cũng đi du lịch nước ngoài với các bạn… Tôi luôn mong mình khỏe và vui làm những gì mình thích", NSND Minh Châu nói.

Sở thích nuôi thú cưng ở tuổi xế chiều của nữ diễn viên

Hiện nay, nữ nghệ sĩ không còn tham gia đóng phim nhiều do lý do sức khỏe. Bà thường không nhận vào đoàn phim truyền hình do thời gian quay thường kéo dài đến vài tháng. Nữ nghệ sĩ chỉ nhận một số phim điện ảnh với kịch bản hay để thỏa đam mê với nghề và vẫn đảm bảo được sức khỏe bản thân.