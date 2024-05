Nữ NSND tuổi 42 sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân: Bất ngờ hé lộ đã có bạn trai, yêu vì sự lương thiện

Ca sĩ Phạm Phương Thảo sinh năm 1982 tại Nghệ An trong gia đình đông anh em, có bố mẹ làm nghề nông. Dù bố mẹ Phạm Phương Thảo không mong muốn con cái làm ca sĩ nhưng vẫn luôn ủng hộ cô trên con đường sự nghiệp.

NSND Phạm Phương Thảo.

Trong gần 3 thập kỷ theo đuổi nghệ thuật, Phạm Phương Thảo được khán giả biết đến nhiều khi đoạt giải 3 cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 1999 và giải Sao Mai mảng Phong cách dân gian cũng đứng thứ 3.

Nữ ca sĩ cũng là nghệ sĩ chăm chỉ ra các album và MV ca nhạc như: Một khúc tâm tình, Cho mẹ, cho em và cho tôi, Lời ru đất nước, Điệu buồn điệu thương, Tri ân... Cô cũng từng thực hiện liveshow riêng là Mơ duyên năm 2018 và là nghệ sĩ được vinh danh trong liveshow Con đường âm nhạc năm 2022.

Phạm Phương Thảo từng công tác tại Đoàn ca múa kịch Hương Sen, Nghệ An, năm 2003, cô đầu quân về Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam và gắn bó tới nay. Với những cống hiến cho nghệ thuật nước nhà, Phạm Phương Thảo trở thành nghệ sĩ trẻ nhất đợt 10 được phong tặng danh hiệu NSND.

Với con đường sự nghiệp, Phạm Phương Thảo thừa nhận cô là người may mắn ở bậc cao hơn so với nhiều người: "So với nhiều người tôi cực kỳ may mắn, may mắn ở một bậc cao hơn hẳn", nữ ca sĩ chia sẻ trên tờ Đời sống Pháp luật.

NSND Phạm Phương Thảo chia sẻ trong một buổi ra mắt sản phẩm mới. Cô thấy có lỗi với cha mẹ vì chưa "yên bề gia thất".

Thế nhưng trái ngược với sự nghiệp, Phạm Phương Thảo lại khá lận đận về đường tình duyên. Nữ ca sĩ từng 2 lần đổ vỡ hôn nhân. Vào năm 2022, trong một buổi ra mắt sản phẩm mới, NSND Phạm Phương Thảo từng bật khóc vì thấy có lỗi với cha mẹ khi chưa thể "yên bề gia thất", lấy chồng sinh con.

"Hôm nay, tôi không dám mời cha mẹ tới đây, vì nói trước cha mẹ tôi rất yếu đuối. Tôi thấy có nhiều tội chứ không chỉ có lỗi. Cha mẹ nào cũng luôn muốn cho con "yên bề gia thất", vuông tròn mọi bề. Cha mẹ tôi cũng vậy. Hiện giờ, tôi không dám nói đến chuyện đó, cảm thấy nên né tránh đi thì hơn", nguồn Phụ nữ số.

Gần đây, nữ NSND chia sẻ trên tờ Ngôi sao về lý do đổ vỡ hôn nhân của mình. Phạm Phương Thảo cho biết, cô bắt đầu yêu từ năm 25 tuổi. 26 tuổi bạn trai bảo cưới thì cưới và sau đó bảo bỏ thì cô cũng bỏ. Đến cuộc hôn nhân thứ 2 cũng không thể cùng nhau đi tới đầu bạc răng long vì những tổn thương.

"Kể cả cưới đến lần thứ 20 thì tôi vẫn sẽ đối xử với người yêu như thế và vẫn sẽ đi đến đổ vỡ nếu bị động vào lòng tự trọng", Phạm Phương Thảo nói trên tờ Ngôi sao.

Sau nhiều đổ vỡ tổn thương, vào đầu tháng 4, Phạm Phương Thảo thu hút sự chú ý khi tiết lộ cô đang hạnh phúc bên bạn trai ở biệt phủ rộng 8000m2 tại ngoại thành Hà Nội. Biệt phụ này được ca sĩ Phạm Phương Thảo tậu cách đây vài năm và là chốn đi về yên bình của cô sau mỗi lần đi diễn.

Nói về mẫu bạn trai, Phạm Phương Thảo cho biết, cô bị thu hút bởi đàn ông hiền lành, tử tế, lương thiện dù có cơ hội gặp gỡ nhiều đàn ông thành đạt.

"Tôi đang gặp một người mà mình thấy sự lương thiện của họ lớn hơn tất thảy mọi thứ khác và nó phụ hợp với cuộc sống của mình, có thời gian dành cho mình ở khu vườn này", Phạm Phương Thảo chia sẻ với tờ Ngôi sao.