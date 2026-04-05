Nữ NSƯT sở hữu nhiều bất động sản: "Bán được nhà, tôi lấy tiền gửi ngân hàng kiếm lời"

Vừa qua, NSƯT Cát Tường đã tâm sự về việc đóng quán cà phê của mình. Cô nói: "Tôi thấy lơ lửng thôi, chứ không vui, cũng không buồn. Đó là tâm trạng của tôi. Nếu nói buồn thì tôi không có gì để buồn. Vì dẹp quán thì tôi khỏe. Ở tuổi này rồi, tôi chỉ cần đi chơi đi ăn.

Cát Tường và bạn

Nếu tôi bán được nhà thì lấy tiền gửi ngân hàng kiếm lời. Không bán được nhà thì tôi để đó cho thuê, nhà tôi còn đó và vẫn có tiền cho thuê nhà. Đương nhiên, tiền lãi gửi ngân hàng sẽ nhiều hơn tiền cho thuê nhà, nhưng giữ nhà thì được giá.

Nhưng dù sao tôi cũng tâm huyết với quán cà phê này nên tâm trạng của tôi hiện tại là lơ lửng. Mọi người đã bao giờ rơi vào tâm trạng như tôi chưa, ngồi mà không biết mình vui hay buồn, không biết trong đầu nghĩ gì.

Bây giờ tôi đăng lên bán nhà thì kỳ quá, sợ lại bị săm soi. Dù sao quán cà phê này tôi cũng tâm huyết, đầu tư các kiểu, tự nhiên giờ nghỉ luôn. Tôi nghe lời ông Tiết Cương trong 1 buổi chiều, không kịp suy nghĩ gì, tuyên bố dẹp quán luôn.

Tiết Cương còn lên mạng thông báo giúp tôi, rồi phân tích nọ kia, làm ba tôi dưới quê phải gọi điện lên hỏi sao lại dẹp quán. Mọi người lại tưởng tôi làm ăn thua lỗ.

Hôm nay, nhiều khán giả cũng đến hỏi tôi sao lại dẹp quán, tiếc quá. Mấy hôm nay tôi ngồi đây nhận quà, ăn uống tưng bừng với khách luôn.

Tôi cũng mới mua thêm một cái nhà nhỏ để ở. Căn nhà này bự quá, chỉ dùng để làm ăn chứ không phải nhà ở. Mẹ tôi bảo phải kiếm chỗ cho con gái tôi ở cho đàng hoàng, chứ chỗ này chỉ hợp kinh doanh, người ta ra vào ồn ào.

Trước Tết tôi có mua một căn nhà, ban đầu tính sửa xong để bán đi, nhưng mẹ tôi nói thế nên tôi giữ lại để ở cùng con gái luôn".

Cát Tường ngoài công việc nghệ thuật còn kinh doanh thành công, nên sở hữu nhiều bất động sản ở tuổi 50. Nhà đất của cô trải dài từ quê Vĩnh Long tới TP.HCM. Cô còn là bà chủ quản lý một số nhân viên. Cuộc sống hiện tại của Cát Tường khiến nhiều người ngưỡng mộ.