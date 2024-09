Nữ sinh đỗ Thạc sĩ của Thanh Hoa từ khi còn chưa tốt nghiệp ĐH: "Học bá bản địa cố 1, mình sẽ phải cố 10"

Một số thành tích mà Thu Trang đạt được trong quá trình học tập tại Đại học Ngoại thương:

- GPA tích lũy hệ 4 toàn khoá: 3.83/4.0

- GPA tích luỹ hệ 10 toàn khoá: 8.93/10

- Điểm đánh giá kết quả rèn luyện toàn khoá tại FTU: 93/100

- Học bổng KKHT dành cho sinh viên có thành tích học tập tốt, xuất sắc 5 kỳ liên tiếp: HK2 20-21, HK1 21-22, HK2 21-22, HK1 22-23, HK2 22-23

- Học bổng Khổng tử CIS 1 kỳ tiếng Đại học Sư phạm Hoa Đông, Trung Quốc

- Trưởng nhóm đề tài nghiên cứu đạt Giải Ba cuộc thi "Sinh viên Nghiên cứu khoa học" cấp trường năm 2023

- Giải Nhất Cuộc thi Diễn thuyết tiếng Trung 2020, Trung tâm tiếng Trung Thanhmaihsk tổ chức

- Giải Nhì Cuộc thi "The Third Stories of China Retold in English", Đài Truyền hình Giáo dục Trung Quốc và New Channel tổ chức