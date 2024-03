Nữ sinh ngành AI nhận hat-trick lời mời từ 3 trường top đầu thế giới

Là một trong những xu hướng công nghệ tiềm năng của thời đại, Trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial Intelligence) đang là lĩnh vực được nhiều bạn trẻ theo đuổi. Mới đây, Nguyễn Ngọc Phương Trang - nữ nghiên cứu sinh Việt tài năng trong lĩnh vực AI đã thành công chinh phục ba ngôi trường hàng đầu thế giới gồm Đại học Stanford, Đại học Washington, và Đại học Quốc gia Singapore. Để có được thành công này, Trang đã và đang học hỏi rất nhiều từ với các chuyên gia trong chương trình FPT Software AI Residency và các giáo sư tại Viện nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới Mila (Mila - Quebec AI Institute).

Nguyễn Ngọc Phương Trang tại Đại học Stanford, Mỹ.

Trước khi theo đuổi con đường tiến sĩ, Phương Trang từng là tác giả của hai nghiên cứu xuất sắc được xuất bản và trình bày tại Hội nghị về hệ thống xử lý thông tin mạng thần kinh nhân tạo (NeurIPS - Neural Information Processing Systems), một trong những hội nghị hàng đầu thế giới về AI. Đây là hai dự án do Trang làm tác giả chính, trực tiếp phối hợp triển khai nghiên cứu cùng đội ngũ giáo sư hàng đầu tại Mila, trong đó có Giáo sư Yoshua Bengio và Giáo sư Dianbo Liu.



Trong đó, dự án "Khái quát hoá cơ chế ảnh hưởng chéo" (Reusable Slotwise Mechanisms) được xuất bản tại hội nghị NeurIPS 2023. Dự án thứ hai với chủ đề "Hướng tới khả năng mở rộng trong dò tìm tác nhân ảnh hưởng đến điều hoà Gene với GFlowNet" (Causal Discovery in Gene Regulatory Networks with GFlowNet: Towards Scalability in Large Systems) được vinh dự trình bày tại workshop GenBio của NeurIPS 2023.

Đạt đến cột mốc quan trọng này trong sự nghiệp nghiên cứu, Phương Trang khẳng định không thể không nhắc tới "cú hích" FPT Software AI Residency Program - Chương trình đào tạo phát triển các tài năng trẻ trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và Học máy. Chính chương trình đã định hình cho Trang những bước đi đầu tiên trong hành trình theo đuổi Nghiên cứu chuyên sâu về AI. Trong thời gian 2 năm đào tạo của chương trình, cô gái trẻ không chỉ được hướng dẫn bởi các nhà khoa học hàng đầu của FPT Software và các trường đại học lớn mà còn được thúc đẩy cảm hứng bởi để triển khai các ý tưởng sáng tạo.

Phương Trang (áo xanh) và các học viên tại FPT Software AI Residency.

"Cá nhân em cảm thấy rất may mắn khi có thể nuôi dưỡng niềm đam mê với AI trong suốt thời gian tham gia chương trình FPT Software AI Residency Program. Cụ thể, khoảng thời gian làm việc với đối tác của chương trình là Viện nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo Mila đã giúp em khơi nguồn cảm hứng mạnh mẽ từ sự đa dạng về văn hoá, phương pháp giảng dạy, các hướng nghiên cứu mà thế giới đang theo đuổi." - Phương Trang chia sẻ về trải nghiệm với FPT Software AI Residency Program.

Không phải là nhân tố nổi bật nhất lúc mới tham gia vào AI Residency nhưng cô gái trẻ đã luôn kiên trì và nỗ lực không ngừng để theo đuổi mục tiêu nghiên cứu khoa học của bản thân. Các phiên chia sẻ, thời gian làm việc sâu cùng chuyên gia cũng như môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp đã giúp Phương Trang từng bước ghi tên mình vào bản đồ tài năng AI trẻ của Việt Nam và trên thế giới.

"Nói về quyết định học Tiến sĩ, em chuẩn bị hồ sơ đầu năm 2023 với thời gian khá gấp rút. Lúc đó em mới vừa mở rộng hướng nghiên cứu và chưa chính thức có bài báo A*. Nhưng nhờ sự hỗ trợ và ủng hộ tuyệt đối của các thầy ở Mila và chương trình, em đã hoàn tất hồ sơ với 2 bài báo A* và có được thư giới thiệu từ các thầy ở Mila là các chuyên gia AI hàng đầu thế giới." - Phương Trang chia sẻ thêm.

Bên cạnh nền tảng đào tạo bài bản, Trang khẳng định thời gian gắn bó với AI Residency cũng là cơ hội cho việc mở rộng các mối quan hệ: "Một trong những lợi thế của học viên AI Residency đó là có thể kết nối với các chuyên gia và bạn bè tài năng trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu. Em đã được những người thầy, bạn đồng hành hỗ trợ nhiệt tình trong suốt quá trình chuẩn bị hồ sơ cho bậc học tiến sĩ. Em coi đây là sự may mắn và vô cùng trân trọng sự kết nối đặc biệt này."

Ra đời vào năm 2021, AI Residency của FPT Software là chương trình đào tạo các thế hệ trẻ cho ngành Trí tuệ nhân tạo của Việt Nam thông qua nghiên cứu và phát triển các dự án chuyên sâu trong môi trường làm việc quốc tế. Chương trình kéo dài hai năm mang đến cơ hội làm việc với các chuyên gia hàng đầu về AI, hiện đang trực tiếp giảng dạy và nghiên cứu tại nhiều tổ chức, trường học uy tín trên thế giới như Viện nghiên cứu Mila, Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Texas…

Các học viên khi tốt nghiệp AI Residency sẽ có bệ phóng vững chắc là các công trình nghiên cứu, cơ hội tham dự các cộng đồng và diễn đàn quốc tế cũng như các dự án phát triển giải pháp AI thực tế...

Tính đến năm 2023, FPT Software AI Residency tiếp nhận hơn 1.000 ứng viên đăng ký vào chương trình. Với mạng lưới các chuyên gia AI hàng đầu tham gia đào tạo và hướng dẫn, chương trình đã cho ra mắt 63 bài báo khoa học, trong đó có 43 công trình được chấp nhận và xuất bản tại các hội nghị hàng đầu như NeurIPS, ICML, ICLR, CVPR, ACL, EMNLP,...

Nhiều học viên tốt nghiệp chương trình đã nhận được học bổng Tiến sĩ, Thạc sĩ tại các trường đại học top đầu trên thế giới, bao gồm các trường thuộc Ivy League và nằm trong top 10 trường đại học trên thế giới như Đại học Stanford, Đại học Pennsylvania, EPFL, UCLA, Đại học quốc gia Singapore…

Năm 2024, chương trình AI Residency của FPT Software sẽ chính thức mở đơn tuyển sinh khóa 5 từ 13/03/2024 - 17/04/2024 với 4 vòng gồm xét duyệt hồ sơ (17/04/2024 - 20/04/2024), kiểm tra đầu vào (21/04/2024), vòng dự án (22/04/2024 - 28/04/2024) và phỏng vấn (02/05/2024 - 30/05/2024). Chương trình học sẽ chính thức bắt đầu vào 07/06/2024.