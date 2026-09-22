Nữ tiến sĩ vừa trở thành người giàu thứ 2 Việt Nam từng mơ làm giáo viên, sau này thực hiện thương vụ hơn 5.000 tỷ đồng cho giáo dục

Ngày 21/9, bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes ghi nhận một biến động đáng chú ý tại Việt Nam: với tài sản 4,2 tỷ USD, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo trở thành người phụ nữ giàu nhất Việt Nam. Khối tài sản của bà Thảo tăng gần 200 triệu USD chỉ trong một ngày, đưa bà lên vị trí 1.016 trong danh sách tỷ phú thế giới.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo (sinh năm 1970) là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á. Bà hiện là Chủ tịch HĐQT Vietjet Air (mã VJC), Chủ tịch Sovico Group và Phó Chủ tịch thường trực HDBank (mã HDB). Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo qua những con số tỷ USD, người ta có thể bỏ qua một lát cắt thú vị khác trong cuộc đời nữ doanh nhân này.

Từ mơ ước làm giáo viên đến nữ tiến sĩ

Sinh năm 1970 tại Hà Nội, Nguyễn Thị Phương Thảo lớn lên trong một gia đình trí thức. Khi rời Việt Nam sang Liên Xô du học, bà từng mong ước có thể trở thành giáo viên giống mẹ hoặc là một nhà khoa học. Thế nhưng, môi trường kinh tế sôi động tại Đông Âu khi đó đã đưa nữ sinh viên trẻ rẽ sang một hướng khác: kinh doanh.

Theo đó, bà hoàn thành chương trình cử nhân về quản lý kinh tế lao động tại Đại học Kinh tế Plekhanov năm 1992, sau đó lấy bằng cử nhân thứ hai về tín dụng và tài chính vào năm 1997. Bà cũng có bằng tiến sĩ về điều khiển học kinh tế tại Đại học Công nghệ Hóa học Mendeleyev của Nga.

Quãng thời gian gần 10 năm học tập ở nước ngoài không chỉ đem đến cho bà nền tảng về kinh tế, tài chính mà còn mở ra những trải nghiệm đầu tiên trên thương trường. Theo Forbes, nữ Tiến sĩ bắt đầu kinh doanh hàng hóa khi còn học tập tại Liên Xô, sau đó trở về Việt Nam và đầu tư vào nhiều lĩnh vực trước khi bước vào hàng không.

Năm 2017, Forbes lần đầu đưa tên Nguyễn Thị Phương Thảo vào danh sách tỷ phú thế giới. Khi đó, bà là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam và là nữ tỷ phú duy nhất tại Đông Nam Á trong danh sách của Forbes.

Dù không trở thành giáo viên như mong ước, nhưng giáo dục, theo một nghĩa khác, vẫn xuất hiện trong hành trình của nữ doanh nhân này.

Chọn một cách khác để "trồng người"

Thành công trong kinh doanh, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo nhiều lần nhấn mạnh vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của con người và xã hội.

Bà từng đầu tư, bảo trợ cho các trường mầm non trong giai đoạn khó khăn của đại dịch, trong đó có những trường giúp trẻ em Việt Nam tiếp cận chương trình giáo dục tiên tiến của Nhật Bản và "ngôi trường Ước mơ" dành cho trẻ em yếu thế.

Hằng năm, bà Nguyễn Thị Phương Thảo cùng các doanh nghiệp của mình thường xuyên đến thăm, tặng quà và hỗ trợ các làng trẻ em SOS trên cả nước. Bà đã cùng 29 lãnh đạo toàn cầu kí vào lá thư ngỏ kêu gọi sự tham gia của cộng đồng quốc tế cùng thực hiện các hành động cụ thể để nâng cao cơ hội tiếp cận giáo dục trực tuyến và nâng cao kỹ năng số cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái.

VnEconomy năm 2024 cũng ghi nhận những đóng góp của Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đối với trẻ em và cộng đồng.

Nếu những hoạt động dành cho trẻ em là điểm khởi đầu, giáo dục đại học và nghiên cứu lại mở ra một tầng khác trong hành trình "trồng người" của nữ tỷ phú này. Một trong những dấu mốc đáng chú ý là mối quan hệ hợp tác với Đại học Oxford.

Năm 2021, Sovico Group của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo và Linacre College – một đại học thuộc đại học Oxford đã ký thỏa thuận hợp tác, tài trợ và đầu tư phát triển nghiên cứu, giáo dục với tổng giá trị được công bố là 155 triệu bảng Anh ( hơn 5.000 tỷ đồng). Thỏa thuận bao gồm một quỹ học bổng trị giá 7,5 triệu bảng dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam và các nước trong khu vực, cùng những khoản đầu tư cho cơ sở vật chất, đào tạo và nghiên cứu.

Đến năm 2025, một chương trình mới cụ thể hóa hơn mục tiêu đưa sinh viên Việt Nam tới môi trường học thuật quốc tế được công bố tại Oxford: Oxford Pioneer Scholarship Scheme – Chương trình Học bổng Tiên phong.

Theo Báo Điện tử Chính phủ, chương trình có tổng giá trị tài trợ ban đầu 17,83 triệu bảng Anh (hơn 620 tỷ đồng). Trong đó, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đóng góp 13,7 triệu bảng, Đại học Oxford đồng tài trợ 4,13 triệu bảng. Quỹ hướng tới hỗ trợ dài hạn cho các học viên sau đại học xuất sắc, đặc biệt là sinh viên Việt Nam.

Tháng 6/2026, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo được Hội Nữ trí thức Việt Nam vinh danh là Nữ trí thức tiêu biểu Việt Nam giai đoạn 2011–2026, ghi nhận những đóng góp trong phát triển kinh tế, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Từng ước mơ đứng trên bục giảng như mẹ, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo sau cùng lại chọn một con đường khác để gieo những hạt giống tri thức. Nhiều năm dành nguồn lực cho giáo dục, trẻ em và nghiên cứu khoa học, hành trình ấy cho thấy một cách nhìn dài hạn về giá trị của việc đầu tư cho con người: những gì được vun bồi hôm nay có thể tạo nên thành quả cho nhiều thế hệ mai sau – "lợi ích trăm năm – trồng người".

(Tổng hợp)