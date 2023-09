Nữ Tổng giám đốc bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thuý lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng

Ngày 8-9, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy (SN 1983, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 74 Bộ luật Hình sự.

Vũ Thị Thúy khi chưa bị khởi tố. Ảnh: I.T.

Trong quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội bước đầu xác định, Vũ Thị Thúy (từng có 1 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản), đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các Dự án, cam kết trả lãi suất từ 34-46% để người dân tin tưởng nộp tiền vào Công ty dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh rồi lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước.

Với thủ đoạn trên, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng hơn 10.000 cá nhân với tổng số tiền lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

Hiện, Giám đốc Công an TP đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Vũ Thị Thúy và đồng phạm; xác minh thu hồi tài sản cho người bị hại.

Bà Vũ Thị Thúy (SN 1983, quê Thanh Hóa), được biết đến là vợ của một nam ca sĩ khá nổi tiếng. Nhật Nam Group thành lập tháng 7-2019, tự giới thiệu có quỹ đất trải dài từ Hà Nội, Thanh Hóa đến Tây Ninh, Phú Quốc (Kiên Giang)...

Cuối năm 2022, bà Thúy tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (SJC) - doanh nghiệp niêm yết trên thị trường UPCoM, với vai trò cổ đông lớn sở hữu 23,53% vốn. Sau phiên họp bất thường cuối năm 2022, bà Thúy được bầu làm Chủ tịch kiêm người đại diện pháp luật của SJC rồi tiếp tục vai trò Tổng giám đốc công ty. Cùng thời điểm này, cổ phiếu SJC được chú ý với đà tăng đột biến.

Tuy nhiên, thông tin từ Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (UPCoM: SJC) cho biết, bà Vũ Thị Thuý đã bán 1.631.600 cổ phiếu SJC để giảm tỉ lệ cổ phiếu đang nắm giữ tại SJC từ 23,5% về còn 0%, qua đó không còn là cổ đông lớn tại Sông Đà 1.01 từ ngày 31-3. Đầu tháng 8, các cổ đông liên quan đến bà Thúy đồng loạt đăng ký thoái vốn khỏi SJC.