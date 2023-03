Nữ triệu phú sở hữu khối tài sản 2.000 tỷ đồng, vừa vượt mốc 400 triệu follower trên Instagram để “sánh vai” với Ronaldo, Messi là ai?

Ngôi sao mạng xã hội Selena Gomez

Nữ ca sĩ, doanh nhân người Mỹ Selena Gomez vừa chính thức trở thành người phụ nữ đầu tiên vượt mốc 400 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Instagram. Chưa đầy một tháng trước, khi Selena Gomez đạt 381 triệu follower là lúc cô vượt qua Kylie Jenner để trở thành người phụ nữ được theo dõi nhiều nhất trên nền tảng này.

Kỷ lục này đã đưa Selena Gomez “sánh vai” với Christinano Ronaldo - người sở hữu lượt theo dõi khủng nhất Instagram với 562 triệu follower. Một ngôi sao bóng đá khác cũng có trên 400 triệu người theo dõi là cầu thủ người Argentina Lionel Messi với 442 triệu lượt.

Ca sĩ 31 tuổi này từng xóa Instagram khỏi máy điện thoại trong 4 năm và trao quyền đăng bài cho một thành viên trong ekip bởi cô cho rằng mình có “mối quan hệ không lành mạnh với nền tảng này”. Selena Gomez mới trở lại tự tay đăng ảnh từ tháng 1 năm nay.

“Có thời điểm Instagram trở thành cả thế giới của tôi, và nó thực sự nguy hiểm. Ở độ tuổi 20, tôi cảm thấy mình không đủ xinh đẹp. Đã có một khoảng thời gian trong đời tôi nghĩ rằng mình cần trang điểm và không bao giờ muốn xuất hiện mà không trang điểm,” Selena Gomez nói với InStyle.

Selena Gomez là ngôi sao trên mọi nền tảng mạng xã hội. Youtube của cô có 32,9 triệu subscriber, con số này ở Twitter là 66,9 triệu và Facebook Selena Gomez cũng có tới 89 triệu người theo dõi.

Mới đây, Selena Gomez đã gây bất ngờ khi nói lời từ biệt mạng xã hội Tiktok dù tài khoản của cô đã có tới 47 triệu người theo dõi. Selena chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc và may mắn khi có những người bạn và người hâm mộ tuyệt vời nhất trên thế giới. Tôi không thể hạnh phúc hơn được nữa.

Tôi đang rất ổn và yêu bản thân mình. Tôi sẽ dừng dùng mạng xã hội. Tôi đã 30 tuổi và quá già để dùng nó. Nhưng tôi vẫn yêu quý các bạn rất nhiều. Sớm gặp lại nhau nhé. Tôi sẽ tạm dừng mọi thứ”.

Trước khi xóa tài khoản TikTok, Selena trả lời phỏng vấn tạp chí Vanity Fair rằng dù không thích mạng xã hội nhưng cô lại hứng thú với TikTok trong thời gian gần đây.

Nữ triệu phú trẻ tuổi với khối tài sản "khủng"

Selena Gomez hoạt động nghệ thuật từ khi còn là thiếu niên khi đóng vai chính trong nhiều bộ phim đình đám của Disney. Khi trưởng thành, cô ghi dấu ấn với vai trò ca sĩ, nhà sản xuất và diễn viên tại “kinh đô điện ảnh” Hollywood. Theo Celebrity Networth, ở tuổi 31 Selena Gomez sở hữu khối tài sản 85 triệu USD (~2.000 tỷ đồng).

Khả năng kiếm tiền khủng của Selena Gomez thể hiện qua việc đa dạng hóa nguồn thu nhập của cô. Vai chính trong The Wizards Of Waverly Place (Phù thuỷ xứ Waverly) đã đem về cho Gomez 30.000 USD cho mỗi tập phim (~700 triệu đồng).

Năm 2021, nữ diễn viên tham gia bộ phim hài kịch bí ẩn Only Murders In The Building (Chỉ Có Sát Nhân Bên Trong Tòa Nhà), được trả 600.000 USD (hơn 14,2 tỷ đồng) cho mỗi tập, theo Seventeen. Các chuyến lưu diễn âm nhạc giúp Selena "bỏ túi" hàng chục triệu USD.

Nữ triệu phú này còn là người đại diện cho nhiều thương hiệu đình đàm, trong đó có hợp đồng 30 triệu USD (hơn 700 tỷ đồng) với Puma và hợp đồng 10 triệu USD (~235 tỷ đồng) với thương hiệu xa hiệu Coach.

Cô cũng sở hữu thương hiệu mỹ phẩm cho riêng mình mang tên Rare Beauty, mang về lợi nhuận 60 triệu USD, trở thành một trong những doanh nghiệp thành công nhất do người nổi tiếng làm chủ.

Selena Gomez có BST bất động sản và xe hơi hạng sang ấn tượng. Siêu biệt thự đắt giá nhất của Gomez có giá trị 4,9 triệu USD ở California trong khi chiếc xe đắt nhất Gomez sở hữu là chiếc Mercedes Maybach trị giá 180.000 USD. Ngoài ra nữ ca sĩ cũng “tậu” thêm cả BMW X6, Audi A6, Mercedes GLA 250,...

Selena là một trong những nghệ sĩ thường xuyên quyên góp từ thiện. Cô nàng thậm chí đã thành lập quỹ riêng để giúp phát triển các tổ chức và cơ sở về sức khỏe tâm thần, đặc biệt là ở các cộng đồng dịch vụ này chưa phát triển.

(Tổng hợp)