"Nước cờ chiến" của Colusa-Miliket giai đoạn chuyển mình "khoác áo mới"

Từ tháng 12/2023 đến tháng 6/2024, chỉ trong vòng 6 tháng, Colusa - Miliket đã lần lượt thông báo đến người tiêu dùng những chiến dịch quảng bá ấn tượng: Đồng hành cùng HOZO 2023 với vai trò Nhà tài trợ Vàng; Mời nhóm idol Kpop Tempest quay chụp review mì ăn liền và gần nhất, là đi cùng đêm nhạc khởi động cho tour lưu diễn toàn cầu năm 2024 T-OUR: Tempest Voyage tại TPHCM ở cương vị Nhà đồng hành chính thức.



Colusa - Miliket đã "bắt tay" cùng nhóm nhạc thần tượng TEMPEST, mang đến "màn lột xác" ngoạn mục nhằm tiếp cận thế hệ người trẻ Việt

Đêm nhạc Tempest cũng đánh dấu lần thứ hai Colusa - Miliket đi cùng Beyond E&C (đơn vị thực hiện HOZO 2023) trong một dự án âm nhạc

Cú "lột xác" ngoạn mục của thương hiệu quốc dân Colusa - Miliket phản ánh điều gì?

Khác với những phương thức tiếp thị, quảng cáo, bán hàng truyền thống, thông qua nhà phân phối, đại lý bán lẻ, siêu thị, chợ đầu mối mà Colusa - Miliket vẫn luôn triển khai trong suốt nhiều năm tồn tại; đến nay, "ông lớn" ngành mì đã chính thức gia nhập "đường đua" tài trợ cho các sự kiện giải trí quy mô "khủng", sử dụng người nổi tiếng để lan tỏa thông điệp của thương hiệu, cũng như mở rộng kênh bán hàng điện tử.

Không có thông tin chính xác về tổng ngân sách mà Colusa - Miliket đã "trút ví" cho những dự án đồng hành vừa qua, nhưng với chức danh nhà tài trợ chính được đặt trang trọng trên các ấn phẩm truyền thông, quy mô tổ chức quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế cùng hàng nghìn khán giả tham gia, nhiều người dự đoán, con số có thể lên đến hàng tỷ đồng.

Gia nhập đường đua muộn, nhưng cực chịu chơi, những động thái liên hoàn của Colusa - Miliket đã mang đến hiệu quả rõ rệt về nâng cao độ nhận diện và tiếp cận đến đối tượng khán giả trẻ.

Lý giải cho "nước cờ chiến" mà Colusa - Miliket đã và đang trọng dụng trên hành trình chuyển mình "khoác áo mới", đại diện Công ty cổ phần Lương thực thực phẩm Colusa - Miliket khẳng định: "Sản phẩm Colusa - Miliket đã đi vào tiềm thức của thế hệ 5X-7X, nhưng doanh nghiệp không có điểm nhấn đặc biệt để đến với thế hệ tiếp nối. Nếu hài lòng với hiện tại, Colusa - Miliket sẽ bị lãng quên trong tương lai. Vì vậy, mong muốn lớn nhất của tôi là hồi sinh thương hiệu cho thế hệ trẻ biết đến ký ức xưa".

Đại diện doanh nghiệp còn cho hay, mục tiêu liên kết các giá trị truyền thống, đậm đà bản sắc Việt để lan tỏa đến người tiêu dùng khắp năm châu, thông qua các dòng sản phẩm xuất khẩu đặc trưng và câu chuyện thương hiệu hơn 5 thập kỷ đặc sắc, là đích đến mà Colusa - Miliket đã và đang hoàn thiện từng ngày trên hành trình chuyển mình để thích nghi và phát triển. Câu chuyện của Hanbin trong bối cảnh ra mắt tại thị trường Kpop, cùng sự kết nối giữa âm nhạc Việt Nam và thế giới khi Tempest sở hữu một thành viên người Việt, có tính tương đồng nhất định với các giá trị mà Colusa - Miliket hướng đến và cũng là lý do thương hiệu mì quốc dân liên tục đồng hành cùng các chàng trai "nhà bão" trong 2 lần đến Việt Nam.

Bằng cách xuất hiện tại các sự kiện âm nhạc lớn, đồng hành với dự án hội tụ nhiều ngôi sao, hình thức tiếp thị văn hóa thương hiệu gắn kết với các giá trị văn hoá đại chúng sẽ tạo nên sức mạnh quảng bá, kích thích kết quả kinh doanh.

Đó cũng là một phần của giải pháp toàn diện đang được đội ngũ Colusa - Miliket vận hành với kỳ vọng sẽ "thay áo mới" trong tương lai.

Colusa - Miliket: Thích nghi và đổi mới toàn diện để đương đầu trước ngưỡng cửa hội nhập phát triển

Colusa - Miliket tiền thân là Xí nghiệp Lương thực thực phẩm Colusa và Xí nghiệp Lương thực thực phẩm Miliket, sau đó được hợp nhất và chuyển đổi thành công ty cổ phần vào năm 2004.

Những năm 1990 là thời kỳ vàng son của mì Miliket với độ bao phủ và chiếm lĩnh thị trường có khi lên tới 90%. Sau năm 2000, sự gia nhập của nhiều hãng mì ăn liền trong và ngoài nước đã khiến vị thế của Miliket dần mất đi. Tuy nhiên, hoài niệm về hương vị "mì 2 con tôm", sức mạnh của thói quen tiêu dùng đã giúp mì Miliket tìm ra con đường phát triển mới, trên đà "hồi sinh" thương hiệu.

Song song với các phương án tiếp thị, truyền thông sáng tạo, phá cách, nhằm mục tiêu đến gần và chinh phục các thế hệ trẻ kế cận, Colusa - Miliket cũng chú trọng vào nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm mới lạ, có chất riêng dành cho người tiêu dùng trẻ như mì vị phô mai, bò nướng, cà ri, hải sản Hàn Quốc, spaghetti, vị Thái Lan, Nhật Bản, Đông Âu…, trong đó khéo léo đưa hương vị truyền thống thân thuộc, nhưng với bao bì tạo hình theo hướng hiện đại.

Không đánh đồng tệp khách hàng, Colusa - Miliket tập trung định vị lại gần 200 dòng sản phẩm, mỗi loại sẽ hướng đến một phân khúc nhất định. Bên cạnh mì ăn liền truyền thống, các sản phẩm chế biến khác như phở, cháo ăn liền… và các mặt hàng gia vị như nước tương, tương ớt, nước chấm thực vật… cũng được phát triển thêm.

Giao diện những dòng sản phẩm mới của Colusa - Miliket, tiên phong ứng dụng công nghệ PLASMA vào sản xuất

Mặt khác, hòa cùng dòng chảy thời đại, đón đầu xu thế phát triển của thế giới, Colusa - Miliket chú trọng chuyển đổi xanh, tiên phong ứng dụng công nghệ PLASMA (công nghệ giúp nâng cao chất lượng và an toàn thực phẩm) vào quy trình sản xuất, tiến tới mục tiêu Net Zero (trạng thái lượng phát thải carbon dioxide bằng 0), qua đó nỗ lực thực hành bộ tiêu chí ESG, tạo ra các dòng sản phẩm xanh, sạch, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng, hướng đến sự phát triển bền vững của môi trường và cộng đồng.

Những đổi mới tích cực, toàn diện của Colusa - Miliket trên đà chuyển mình, đã đưa vị thế thương hiệu cạnh tranh mạnh mẽ hơn trên thị trường, cả nội địa lẫn xuất khẩu.

Doanh thu năm 2022 lập kỷ lục 631 tỷ đồng, tăng trưởng 10,5% so với năm 2021. Năm 2023, doanh nghiệp tiếp tục đạt kỷ lục về doanh số với mức tăng trưởng 14% so với năm 2022. Trong đó, thị trường xuất khẩu tăng trưởng 70% so với năm 2022.

Thừa thắng xông lên, Colusa - Miliket đang có kế hoạch mở thêm tệp khách hàng nội địa mới - đánh trực tiếp vào dòng sản phẩm cao cấp , "đánh" trực tiếp vào dòng khách hàng cao cấp. Ở thị trường xuất khẩu, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh tại các lãnh thổ như: châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ Anh, New Zealand, Singapore, Nam Mỹ, Đảo quốc Thái Bình Dương…

Colusa – Miliket tự hào: "Hiện cũng là lúc các sản phẩm của Colusa - Miliket đang kiên quyết nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo động lực theo đuổi mục tiêu hướng tới ESG để doanh nghiệp có thể tự tin tiếp cận khách hàng mới, tạo động lực phục hồi tăng trưởng sau những năm sụt giảm do đại dịch, chinh phục thị trường khó tính, tiêu chuẩn thực phẩm nghiêm ngặt".

Colusa Miliket - Hương vị huyền thoại Mì Hai Tôm được sản xuất tại 1230 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

Website: www.comifood.com