Nước đậu đen rang cực tốt nhưng 'đại kỵ' với 3 nhóm người này

Tác dụng chính của nước đậu đen rang

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời BS Vũ Duy Thành cho biết, theo y học cổ truyền, đậu đen có vị ngọt, tính bình hoặc hơi hàn (lạnh). Khi được rang lên, tính hàn của đậu đen sẽ giảm bớt, trở nên ôn ấm hơn. Nước đậu đen quy vào các kinh Tỳ, Thận và Can, tác dụng chính là bổ thận, tỳ và dưỡng can.

Việc rang đậu đen trước khi nấu nước uống không chỉ làm tăng hương vị thơm ngon mà còn giúp phát huy tối đa công dụng.

- Bổ thận , tráng dương: Thận trong Đông y được coi là gốc của tiên thiên, chủ về tàng tinh, sinh tủy, quyết định sự phát triển và lão hóa của cơ thể. Nước đậu đen rang màu đen, theo học thuyết Ngũ hành, màu đen ứng với hành Thủy, có quan hệ mật thiết với tạng Thận. Do đó, uống nước đậu đen rang có tác dụng bổ thận âm, hỗ trợ làm đen râu tóc, mạnh gân cốt, giảm đau lưng mỏi gối và các chứng ù tai, chóng mặt do thận hư.

- Kiện tỳ, trừ thấp: Tỳ vị hư yếu dẫn đến việc vận hóa thức ăn và thủy thấp bị đình trệ, gây ra các triệu chứng như đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy, cơ thể nặng nề. Nước đậu đen rang giúp kiện tỳ, tăng cường chức năng tiêu hóa, đồng thời có tác dụng lợi tiểu, giúp cơ thể đào thải bớt thủy thấp, giảm phù thũng.

Nước đậu đen tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng uống được

- Dưỡng Can, sáng mắt: Can trong Đông y chủ về tàng huyết và điều tiết lượng máu trong cơ thể. Can huyết đầy đủ thì mắt sẽ sáng, gân cơ dẻo dai. Nước đậu đen rang có tác dụng bổ huyết, dưỡng can, từ đó giúp cải thiện thị lực, giảm các chứng mờ mắt, khô mắt.

- Thanh nhiệt, giải độc: Mặc dù đã được rang để giảm bớt tính hàn, nước đậu đen vẫn có khả năng thanh nhiệt, giải độc cho cơ thể. Nó giúp làm mát từ bên trong, giảm mụn nhọt, rôm sảy do nhiệt độc gây ra.

- Hoạt huyết, thông kinh lạc: Nước đậu đen rang còn có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu, giúp khí huyết lưu thông tốt hơn, từ đó giảm các chứng đau nhức cơ xương do huyết ứ.

- Làm đẹp da, đen tóc: Đậu đen chứa các chất chống oxy hóa và vitamin, giúp làm chậm quá trình lão hóa, làm đẹp da.

- Giảm cân an toàn: Nước đậu đen rang có thể hỗ trợ giảm cân nhờ hàm lượng chất xơ cao tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn .

Những người không nên uống nước đậu đen rang

Nước đậu đen rang tuy tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng có thể uống được. Báo VietNamnet dẫn lời bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ - Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học y dược TPHCM tư vấn, những người dưới đây nên cẩn thận khi uống nước đậu đen rang:

Người mắc viêm đại tràng , tiêu chảy, phân lỏng hoặc tiêu hóa kém không nên dùng do hàm lượng protein cao, dễ gây đầy bụng, đau bụng.

Người già, trẻ em, hoặc người có thể trạng yếu có thể khó tiêu hóa lượng protein trong đậu đen.

Người có vấn đề về thận cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng do đậu đen có tác dụng lợi tiểu mạnh.