Nước đi cao tay "bỏ ngoài giữ trong" của tỷ phú Trần Đình Long: Doanh thu xuất khẩu rơi 43%, vẫn lãi đậm hơn 15.500 tỷ

Năm 2025, Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 156.116 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với 138.855 tỷ đồng của năm 2024.

Trong đó, thị trường trong nước tiếp tục là trụ cột với 131.473 tỷ đồng doanh thu từ thị trường nội địa - tăng 38% so với năm 2024 và chiếm 84% tổng doanh thu thuần.

Ngược lại, doanh thu từ các thị trường quốc tế của Hòa Phát - chiếm 16% tổng doanh thu - trong năm 2025 đã giảm 43%.

Cụ thể, tổng doanh thu xuất khẩu năm 2025 đạt khoảng 24.799 tỷ đồng. Trong đó, châu Á (ngoại trừ Việt Nam) - thị trường xuất khẩu lớn nhất của Hòa Phát - đã giảm 57% xuống còn 11.944 tỷ đồng.

Thị trường Châu Âu mang về hơn 6.132 tỷ đồng, giảm 34%. Tương tự, doanh thu tại Châu Úc cũng đi lùi từ mức 1.542 tỷ đồng xuống còn hơn 1.100 tỷ đồng

Thị trường Châu Mỹ và Châu Phi là 2 điểm sáng.

Doanh thu từ châu Mỹ tăng từ 4.378 tỷ đồng lên hơn 5.120 tỷ đồng . Thị trường Châu Phi dù quy mô còn rất khiêm tốn, đã mang về doanh thu gần 347 tỷ đồng trong năm 2025, tăng gần gấp 4 lần so với mức 90 tỷ đồng của năm 2024.

Việc duy trì tỷ lệ doanh thu xuất khẩu ở mức dưới 20% tổng doanh thu để tránh các vụ kiện phòng vệ thương mại đang bùng nổ toàn cầu là quan điểm đã được Chủ tịch Trần Đình Long nhấn mạnh tại các cuộc họp ĐHĐCĐ.

Riêng năm 2024, do thị trường nội địa gặp nhiều khó khăn, Hòa Phát đã đẩy mạnh xuất khẩu lên mức 31%, mang tính giải pháp tức thời để giải quyết khó khăn chứ không phải chiến lược dài hạn.﻿

Không chỉ Hòa Phát mà các doanh nghiệp thép khác cũng giảm mạnh doanh thu xuất khẩu. Cụ thể, doanh thu xuất khẩu NĐTC 2024 - 2025 của Hoa Sen Group (HSG) giảm 35% hay Nam Kim Group (NKG) giảm 55%. ﻿

Nguyên nhân do trong năm 2025, thép xuất khẩu gặp nhiều khó khăn về các hàng rào thuế quan, kỹ thuật cùng các biện pháp phòng vệ thương mại, các hình thức thuế mới, xung đột chính trị khu vực và hàng loạt các chính sách mới và diễn biến không ổn định của thị trường thép toàn cầu.



Về kết quả kinh doanh, Hòa Phát ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt gần 15.515 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ.

Bước sang năm 2026, Hòa Phát đặt kỳ vọng lớn vào sự bứt phá của hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể, các chỉ tiêu kế hoạch dự kiến trình ĐHĐCĐ bao gồm doanh thu toàn Tập doàn dự kiến đạt 210.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến đạt 22.000 tỷ đồng.