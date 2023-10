Nước lũ lên nhanh, người dân tất tả chạy lũ trong đêm

Chạy lũ trong đêm

Chiều 30/10, anh Nguyễn Quang Tài (SN 1989, trú tại thôn Hương Thượng, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) vượt chặng đường hơn 60km từ thành phố Hà Tĩnh về nhà để hỗ trợ gia đình dọn đồ chạy lũ.

Theo anh Tài, năm nay nước lũ lên quá nhanh nên nhiều gia đình trở tay không kịp. Còn gia đình anh kinh nghiệm khi nước bắt đầu dâng vào sân là bắt thu dọn tài sản như thực phẩm, đồ điện. Còn gia súc cũng được gửi đi nơi cao để tránh bị ảnh hưởng khi nước lên.

“18h điện mất, khi đó mọi người phải dùng đèn pin để dọn đồ đạc . Tủ, bàn ghế được dùng để đặt các đồ điện để tránh hư hỏng. Giường chiếu, chăn màn hay lúa gạo cũng được kê cao để tránh nước lụt ngấm vào. Dọn đồ cũng rất mệt, vì phải chạy đua với nước lũ”, anh Tài chia sẻ.

Gia đình anh Tài thu dọn tài sản "chạy lũ" trong đêm.

Cũng theo anh Tài, mưa lớn kéo dài cùng với Nhà máy Thuỷ điện Hố Hô xả lũ nên nước lũ lên nhanh. Dù hiện tại đỉnh lũ không lớn như các trận lũ lịch sử vào năm 2016 hay năm 2020 nhưng cũng không thể không đề phòng.



“Mỗi đợt lũ, hầu như người dân thức trắng để ứng phó. Đêm nay cũng vậy, cứ thấy mưa lớn là nóng hết ruột vì nước ngập vào nhà tôi đã trên 60cm. Ngoài trời vẫn cứ mưa...”, anh Tài nói.

Người dân huyện Hương Khê thu dọn tài sản khi nước lũ dâng cao.

Tối 30/10, trao đổi với Tiền Phong , ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Lộc Yên cho biết, địa phương đang huy động lực lượng triển khai các phương án ứng cứu, hỗ trợ người dân thu dọn tài sản để tránh ảnh hưởng thiệt hại do mưa lũ. Theo ông Hưng, hầu như người dân địa phương đã sống quen với lũ, nên họ chủ động di dời tài sản để đảm bảo an toàn khi nước dâng cao. Trong đêm nước đã ngập các tuyến đường trục thôn, xã, hàng trăm nhà dân nước ngập vào nhà, có những hộ ngập sâu hơn 1m.

“Chúng tôi cắt cử cán bộ trực tiếp hỗ trợ người dân. Trong đêm mưa nhỏ, nhưng nước lũ vẫn lên”, ông Hưng chia sẻ.

Người dân vùng "rốn lũ" ở xã Hà Linh (huyện Hương Khê) cũng tất tả dọn dẹp đồ đạc, dắt trâu, bò “chạy lũ”. “Khi nước lũ dâng lên, trâu, bò phải đưa lên đường quốc lộ để tránh trường hợp nước ngập quá sâu. Năm nay mưa quá lớn, nước lên nhanh nên việc di dời tài sản cũng rất khó khăn”, chị Nguyễn Thị Thuỷ, trú xã Hà Linh cho biết.

Nhiều khu vực ngập sâu tại xã Lộc Yên.

Vỡ đập, 3 người chết và mất tích

Mưa trắng trời tại huyện Hương Khê khiến nước dâng nhanh chóng, nhiều khu dân cư ở địa bàn này đã bị ngập sâu. Tuyến đường trọng điểm như quốc lộ 15A (đoạn qua xã Hà Linh), đường mòn Hồ Chí Minh (đoạn xã Phúc Đồng) cũng ngập sâu, có điểm ngập nửa mét.



Tại xã Hòa Hải, lượng mưa lớn nhiều ngày qua đã khiến đập Tắt bị vỡ, hàng chục ha hoa màu của người dân bị cuốn trôi. Vì để đảm bảo an toàn chính quyền địa phương đã di dời khoảng 10 hộ dân phía vùng chân đập đến vị trí an toàn. Đặc biệt, mưa lũ đã cuốn trôi hai chị em dâu trú tại xã Hà Linh khi trên đường đi làm về. Hiện nay đã tìm thấy thi thể của một nạn nhân. Còn tại xã Hương Thủy, lũ cũng đã cuốn trôi làm mất tích một cháu bé.

Trong đêm công an cắm biển chốt biển báo khu vực ngập lụt trên đường mòn Hồ Chí Minh để đảm bảo an toàn giao thông qua tuyến.

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản vùng “rốn lũ”, trong đêm các cán bộ công an đã đến những nhà dân ở vùng trũng để giúp dân di dời tài sản và sơ tán những cụ già, em nhỏ đến nơi an toàn. Ngay tại điểm ngập quốc lộ 15A, đường mòn Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo hạn chế phương tiện qua lại đồng thời chốt chặn hai đầu để đảm bảo an toàn giao thông.

Khoảng 1h giờ ngày 30/10 Nhà máy Thủy điện Hố Hô (huyện Hương Khê) bắt đầu xả lũ qua tràn, có thời điểm lưu lượng xả lên đến 1.742m3/s.

Ông Ngô Xuân Ninh, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết, mưa lũ đã làm ngập hơn 1.800 hộ dân; hơn 20 ha cây trồng vụ đông; 9 trường học; 18 nhà văn hóa thôn. Tại địa bàn đã có 3 người bị chết và mất tích.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, UBND huyện Hương Khê đã ra công điện khẩn chỉ đạo ứng phó. Theo đó yêu cầu các đơn đơn vị chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm, các tuyến đường thi công dang dở…

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh 3h ngày 30/10 đến 3h ngày 31/10, khu vực Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại trạm Hương Thủy 479 mm, Phúc Đồng 435 mm, Chu Lễ 430 mm, La Khê 426 mm (Hương Khê); Hương Quang 240 mm, Hương Thọ 191 mm (Vũ Quang)…

Dự báo ngày 31/10, khu vực Hà Tĩnh còn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa các khu vực phổ biến 20 - 80 mm, có nơi trên 80 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại các huyện miền núi.