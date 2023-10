Nườm nượp đi đổi giấy phép lái xe bản giấy sang thẻ PET

Ngày 18/10, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đăng Khoa - Phó Giám đốc Sở GTVT TP. Cần Thơ - cho biết, hiện nay chưa có văn bản nào quy định hoặc yêu cầu người dân đổi giấy phép lái xe bản giấy sang thẻ PET, trừ các trường hợp được quy định theo Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Người dân ngồi chờ làm thủ tục đổi giấy phép lái xe tại Sở GTVT Cần Thơ.

Theo ông Khoa, việc đổi giấy phép lái xe nêu trên mới được đề xuất trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Về lộ trình và phương thức đổi giấy phép lái xe mới sẽ do Chính phủ quy định. Vì vậy, việc đổi giấy phép lái xe bản giấy sang thẻ nhựa (PET) chỉ được triển khai thực hiện khi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã được ban hành, cùng với các nghị định quy định, thông tư hướng dẫn thực hiện cụ thể.

“Trường hợp người dân có nhu cầu đồng bộ dữ liệu giấy phép lái xe trên ứng dụng VneID có thể thực hiện việc đổi giấy phép lái xe sang thẻ PET. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bà con chỉ thực hiện việc đổi giấy phép lái xe trong trường hợp thật sự cần thiết và theo quy định pháp luật nhằm tránh mất thời gian và phát sinh thêm chi phí của công dân”, ông Khoa nói.

Theo Sở GTVT Cần Thơ, người dân chỉ thực hiện việc đổi giấy phép lái xe trong trường hợp thật sự cần thiết.

Theo thông tin từ Sở GTVT TP. Cần Thơ, trước đó, mỗi ngày bộ phận Một cửa của Sở GTVT tiếp nhận khoảng 30 - 40 trường hợp đổi giấy phép lái xe . Tuy nhiên, những ngày gần đây, mỗi ngày đơn vị này tiếp nhận hơn 150 hồ sơ đăng kí đổi giấy phép từ bản giấy sang thẻ PET.