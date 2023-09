Ồ ạt rao bán chung cư mini sau vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội

Cắt lỗ hàng trăm triệu đồng

Theo thống kê ở Hà Nội có đến 2.000 chung cư mini , tập trung ở quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ.

Ghi nhận một số nhóm và website bất động sản tại Hà Nội, một căn hộ chung cư mini từ hơn 35 m2 đến gần 70 m2 đang được chào bán “cắt lỗ” chỉ còn 600 triệu đồng đến trên một tỷ đồng/căn hộ.

Bên trong một căn hộ chung cư mini được nhiều người rao bán sau vụ cháy xảy ra tại Khương Hạ, Thanh Xuân (ảnh: Ngọc Mai).

Anh Nguyễn Hồng Lam (Trung Văn, Nam Từ Liêm) cho biết: “Tôi mua nhà chung cư mini diện tích 56 m2 với giá 1,1 tỷ đồng cách đây 11 năm. Toà nhà cao 10 tầng không có thang thoát nạn bên ngoài và cũng không có thiết bị phòng cháy chữa cháy đúng quy định. Sau vụ hoả hoạn tại chung cư quận Thanh Xuân, 2 vợ chồng tôi quyết định bán căn nhà. Do không có sổ đỏ nên tôi nghĩ dù tôi đã hạ giá xuống còn 800 triệu đồng cũng khó có người hỏi mua”.

Chung cư mini được quây kín song sắt ở ban công tại Trung Văn - Nam Từ Liêm (ảnh: Ngọc Mai).

Chị Ngọc Linh - chủ một căn hộ chung cư 42 m2 tại Thanh Xuân - chia sẻ, chị mua căn hộ có giá 900 triệu đồng cách đây 7 năm bởi gần cơ quan, giá rẻ và hàng tháng không mất nhiều phí dịch vụ như chung cư thương mại.

Tuy nhiên, chị Linh cũng giật mình vì chung cư mình ở tương tự như chung cư vừa bị cháy. “Toà nhà tôi cao 10 tầng, tầng 1 để xe và tầng thượng để phơi quần áo. Tuy nhiên, tại tầng thượng, chủ quây kín bằng khung sắt, lợp mái tôn, không có cửa thoát hiểm. Ngõ vào trong toà nhà chỉ khoảng gần 3 m, cách đường lớn ước tính 20-40 m", chị Linh nói.

Vì lo sợ xảy ra cháy, chị Linh cũng chuẩn bị thang dây, mặt nạ phòng độc… “Dù chuẩn bị vật dụng, tôi vẫn có ý định rao bán căn hộ này để chuyển xuống nhà đất cấp 4 và chấp nhận xa trung tâm. Chắc chắn giờ giá chung cư mini hạ nhưng chỉ cần bán được, lỗ tôi cũng bán”, chị Linh cho hay.

Đang hoàn thiện nhà chung cư mini 6 tầng, 1 tum, anh Đỗ Minh Long (Cầu Giấy, Hà Nội) nói : “Diện tích đất 60 m2 tôi xây 12 phòng để cho thuê. Tôi đã xây xong phần thô và đang hoàn thiện. Tuy nhiên, giờ tôi không chịu nổi lãi vay ngân hàng vẫn lên tới 13,5% nên tôi quyết định bán cắt lỗ 500 triệu đồng so với đầu năm 2023 tôi rao bán”.

Chung cư mini xây dựng dở dang bán cắt lỗ 500 triệu đồng tại quận Cầu Giấy (ảnh: Ngọc Mai).

Anh Long chia sẻ thêm, trước đây các chung cư mini xây dựng lên đến 10 tầng nhưng sau vụ cháy vừa qua, không ai dám xây vượt giấy phép.

Người mua nên thận trọng

Thống kê của Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho thấy, để tăng lợi nhuận, hầu hết các chủ chung cư mini đều xây vượt tầng cho phép. Nhiều chung cư không được đầu tư cơ sở hạ tầng, hoặc cơ sở hạ tầng xuống cấp nhưng thiếu quan tâm bảo trì để sửa chữa, gia cố, gây mất an toàn cho cư dân.

Riêng vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy , những năm 2007-2010, gần như không được người mua quan tâm đến. Sau này, chính sách sáng tỏ hơn, nhận thức tốt hơn, nhưng tình trạng này vẫn không mấy được cải thiện hoặc chỉ cải thiện trên giấy.

Hệ lụy khi xảy ra hỏa hoạn tại những tòa nhà xây dựng vượt tầng, sai mật độ, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đều để lại hậu quả hết sức nghiêm trọng về tính mạng và tài sản.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phạm Đức Toản - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản EZ - cho hay, trước đây những khách hàng mua chung cư mini phần lớn vì chưa đủ điều kiện mua căn hộ tại các dự án thương mại. Trong khi đó, giá chung cư thương mại thời gian qua tăng mạnh khi thị trường thiếu nguồn cung căn hộ vừa túi tiền.

Thực tế, với trên dưới 1 tỷ đồng, người mua nhà khó để sở hữu được căn hộ tại dự án chung cư thương mại ở các quận nội đô Hà Nội hay kể cả tập thể cũ.

Về phần nhà đầu tư, ông Toản dẫn chứng năm 2015-2016 một số nơi ở Cầu Giấy, Thanh Xuân vẫn có giá đất 40-50 triệu/m2. Tại đây, chủ nhà xây một tòa chung cư mini cao 10 tầng với suất đầu tư 11-13 triệu/m2. Với giá bán khoảng 18-20 triệu/m2, chủ nhà có thể thu về hơn nửa tỷ đồng cho một căn hộ trên 30 m2.

Tuy nhiên, sau vụ cháy ở Khương Hạ, ông Toản cho rằng ngoài vấn đề về pháp lý, vay vốn, chất lượng căn hộ tại chung cư mini cũng không đảm bảo về phòng cháy chữa cháy. Đây sẽ là những rào cản khiến nhiều người cân nhắc khi mua chung cư mini vào thời gian tới.

“Thị trường chung cư mini sẽ bị siết hơn, vì vậy, chủ đầu tư xây dựng cũng phải đầu tư nhiều tiền hơn mới có thể cho thuê. Còn người mua, họ cũng sẽ dè chừng hơn khi lựa chọn loại hình này", ông Toản dự báo.

Theo ông Toản, trong thời gian tới, nguồn cung căn hộ mini chắc chắn sẽ không có sản phẩm mới do giá đất tăng cao, trong khi việc cấp phép xây dựng yêu cầu sự chuẩn chỉ. Các cơ quan chức năng chắc chắn cũng sẽ giám sát chặt với loại hình này, nên đây không còn là phân khúc hấp dẫn đối với nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam - lưu ý người dân trước khi quyết định mua chung cư mini cần xem xét kỹ hồ sơ pháp lý: Có giấy phép xây dựng do quận/huyện cấp, xây dựng đúng theo bản vẽ thiết kế, đúng số tầng và mật độ xây dựng như trên bản vẽ đã cấp, có phê duyệt an toàn phòng cháy chữa cháy do cơ quan Công an thẩm định và cấp phép. Đây là những vấn đề pháp lý cốt lõi mà người mua chung cư mini phải nằm lòng để đảm bảo quyền lợi của mình.