Ô tô chở Phó chủ tịch TP.HCM Lê Hòa Bình lật ngang trên cao tốc, có nạn nhân nguy kịch

Khoảng 7h30 cùng ngày, xe biển xanh chạy trên cao tốc Trung Lương hướng TP.HCM về Tiền Giang. Khi đến Km 21 + 700 (huyện Bến Lức), phương tiện này bị nổ lốp và lật ngang.

Phương tiện gặp nạn do tài xế Nguyễn Quang V. cầm lái chở Phó chủ tịch TP.HCM Lê Hòa Bình đi công tác. Sau tai nạn, lãnh đạo UBND TP.HCM bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô 7 chỗ chở ông Lê Hòa Bình bị lật ngiêng, hư hỏng nặng và nằm chắn ngang làn đường khẩn cấp trên cao tốc.

Cảnh sát giao thông và lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường đưa các nạn nhân đi cấp cứu và khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ việc khiến giao thông trên cao tốc này hướng về Miền Tây ùn tắc nghiêm trọng.

Sáng cùng ngày, trao đổi nhanh với PV, bác sĩ Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế Long An cho biết: "Sau khi được tin người dân báo, nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lúc đưa lên xe, một bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở. Ê-kíp vừa cấp cứu, vừa chuyển xuống bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An. Hiện tại, tình trạng bệnh nhân vẫn đang rất nguy kịch. Ê-kíp các bác sĩ vẫn đang tích cực cấp cứu cho bệnh nhân".



Theo thông tin chính thức từ Ban An toàn giao thông tỉnh Long An, khoảng 7h20 sáng 29/3, xe ô tô con biển xanh 50A- 01383 do lái xe Nguyễn Quang Vinh chở ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng một người khác lưu thông trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương hướng về Tiền Giang.



Khi tới Km 31+700 thuộc địa phận xã Thạnh Đức huyện Bến Lức, tỉnh Long An, xe gặp tai nạn. Tại hiện trường, chiếc xe lật ở làn dừng xe khẩn cấp và làn 2.

Cao tốc TP HCM - Trung Lương đi vào hoạt động từ năm 2010, là cao tốc đầu tiên ở miền Nam nối TP HCM với tỉnh Long An, Tiền Giang. Cao tốc này có độ dài khoảng 62km với 4 làn xe.

Tuyến đường này quy định tốc độ lưu hành tối đa của phương tiện là 120 km/h, tối thiểu là 60 km/h tại dải phân cách giữa. Còn trên làn cạnh làn dừng khẩn cấp thì tốc độ tối đa 80 km/h, tối thiểu 50 km/h.

Hiện nay, cao tốc TP HCM - Trung Lương thường xuyên rơi vào trạng thái quá tải với 40.000 – 50.000 lượt xe mỗi ngày đêm. Theo thống kế, có khoảng hơn 200 vụ tai nạn xảy ra kể từ khi cao tốc dừng thu phí.

