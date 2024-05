Ô tô đã qua sử dụng - lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng thông minh

Tiết kiệm chi phí



Ô tô không còn là mặt hàng xa xỉ mà trở thành sản phẩm tiêu dùng phổ biến, phục vụ cho công việc, nhu cầu dịch chuyển của người dân. Tuy nhiên, không phải ai cũng dư dả, để sẵn sàng xuống tiền, tậu cho riêng mình một chiếc xe mới. Bởi ngoài tiền mua xe, khách hàng còn phải chi trả thêm nhiều khoản phát sinh như lệ phí trước bạ, bảo hiểm vật chất…

Do đó, với mức chi phí hợp lý, ô tô đã qua sử dụng có nhiều lợi thế vượt trội được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn. Xe đã qua sử dụng thường có mức giá thấp hơn nhiều so với xe mới. Hoặc với cùng một số tiền, người mua có thể chọn được một chiếc xe đã qua sử dụng nhưng ở phân khúc cao hơn hẳn so với việc mua xe mới.

Anh Minh Tâm, một nhân viên văn phòng tại Thanh Xuân, Hà Nội vừa mua ô tô phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình. Nhưng thay vì bóc tem xe mới, anh lựa chọn mua xe đã qua sử dụng.

"Một chiếc ô tô Honda City mới hiện nay giá khoảng 500 triệu đồng. Cộng thêm thuế phí vào để lăn bánh sẽ có mất khoảng 600 triệu đồng. Thay vì mua xe mới, nếu tôi mua xe đã sử dụng sau 2-3 năm thì chỉ phải bỏ ra từ 400 đến 450 triệu đồng tùy theo chất lượng xe", anh Tâm phân tích và nói thêm: "Nếu có hiểu biết và rõ nguồn gốc thì mua xe cũ là một phương án ngon – bổ - rẻ".

Bên cạnh đó, tỷ lệ khấu hao của xe trong 3 năm đầu có thể lên đến 10% mỗi năm, nhưng sau đó tỷ lệ này giảm xuống chỉ khoảng 5%. Điều này làm cho quá trình bán lại xe đã qua sử dụng không phải chịu chiết khấu cao như việc bán xe mới.

Hiện nay, thị trường xe ô tô đã qua sử dụng phát triển mạnh. Khách hàng có nhiều cơ hội lựa chọn xế hộp ưng ý với giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo tại các showroom và chuyên trang bán xe uy tín..

Tiêu biểu như các sản phẩm ô tô tại sàn giao dịch Chợ Tốt Xe đều được cấp chứng nhận Xe 5 tốt đáp ứng các tiêu chí chất lượng toàn diện như: Hồ sơ pháp lý an toàn (không tranh chấp, không phạt nguội, không cầm cố, thế chấp); Không có dấu hiệu tai nạn lớn hoặc nghiêm trọng; Không có dấu hiệu ngập nước hoặc thuỷ kích; Không có dấu hiệu cháy nổ; Được kiểm tra chất lượng toàn diện lên đến 207 hạng mục của Chợ Tốt Xe. Với những tiêu chí khắt khe của Chợ Tốt Xe, các tài xế hoàn toàn an tâm về sản phẩm, đảm bảo hành trình an toàn.

Vay mua xe lướt, 5 phút rước xe cùng VPBank

Thấu hiểu nhu cầu mua xe ô tô đã qua sử dụng của người dân, nhiều ngân hàng đã hợp tác cùng các showroom xe uy tín. Nổi lên là VPBank và cú bắt tay cùng Chợ Tốt Xe với chương trình "Mua xe 5 tốt, duyệt vay 5 phút".

Với gói ưu đãi này, người mua sẽ được hưởng mức ưu đãi lãi suất vượt trội cùng thủ tục vay tinh giản, nhanh chóng. Cụ thể, khách hàng được vay với hạn mức lên tới 70% giá trị xe, số tiền vay lên tới 8 tỷ. Thời gian vay sẽ được tính bằng hiệu số của 12 trừ đi số năm xe được sản xuất và đưa ra thị trường tính đến thời điểm hiện tại, tối đa là 7 năm.

Ví dụ anh Trần Văn Minh có nhu cầu vay mua xe cũ thương hiệu BMW. Giá trị xe được định giá là 2,7 tỷ đồng như vậy số tiền tối đa có thể được hỗ trợ là 1,89 tỷ đồng (tương đương 70% của 2.7 tỷ đồng). Xe sản xuất năm 2020, trong khi thời điểm vay là năm 2024, thì thời hạn vay tối đa sẽ là 7 năm, tương đương với 84 tháng.

Ngoài Chợ Tốt Xe, VPBank hiện đang liên kết với rất nhiều showroom bán xe uy tín trên thị trường có hệ thống kiểm định đạt chuẩn như Vucar, Carmudi, Carpla… nhằm mở ra nhiều cơ hội sở hữu xe qua sử dụng cho người tiêu dùng Việt.

Mức giá cả hấp dẫn, cơ hội lựa chọn sản phẩm xe ưng ý, được hỗ trợ vay ưu đãi, chất lượng xe đảm bảo đồng thời tiết kiệm thời gian với quy trình vay nhanh chóng và thuận tiện, gói vay mua xe ô tô tại VPBank là giải pháp tài chính thông minh, ưu việt, biến giấc mơ sở hữu xế hộp của nhiều người dễ dàng, nhanh chóng hơn.

