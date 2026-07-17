Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ô tô khách mất lái khi di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, 4 người tử vong

| | Xã hội

Rạng sáng 17/7, ô tô khách di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (qua địa phận Hà Nội) bất ngờ lao ra khỏi cao tốc xuống đường gom. Vụ việc khiến 4 người tử vong, nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ việc kể trên xảy ra vào gần 1h cùng ngày tại Km198 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (qua xã Chương Dương, TP Hà Nội).

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ô tô khách BKS 20C-172.XX lưu thông theo hướng Hà Nam - Hà Nội. Khi đến khu vực cống chui Hà Vỹ (xã Chương Dương), xe bất ngờ đâm đổ hộ lan ven đường, lao khỏi cao tốc ra đường gom.

Vụ việc khiến xe khách lật nghiêng, hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc.

Hậu quả, 3 người tử vong tại hiện trường, 1 người tử vong tại bệnh viện.

Ngoài ra, nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nông nghiệp, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định trên xe khách gặp nạn ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội) chở 32 người.

Bước đầu qua kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy đối với tài xề và không phát hiện vi phạm.

Tại hiện trường, phương tiện bị hư hỏng nặng, nhiều hành lý văng khắp nơi trên đường gom

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

(Tiếp tục cập nhật)

Theo Thanh Hà

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Xe 7 chỗ có dấu hiệu không nhường đường xe cấp cứu, bệnh nhân tử vong trên đường: Đã tìm ra chủ xe

Xe 7 chỗ có dấu hiệu không nhường đường xe cấp cứu, bệnh nhân tử vong trên đường: Đã tìm ra chủ xe Nổi bật

Miền Bắc mưa lớn kéo dài nhiều ngày

Miền Bắc mưa lớn kéo dài nhiều ngày Nổi bật

Hiện trường thương tâm vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lúc rạng sáng khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương

Hiện trường thương tâm vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lúc rạng sáng khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương

09:18 , 17/07/2026
Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc, bắt tạm giam cựu thủ quỹ xã Trần Thị Thu Thảo SN 1970

Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc, bắt tạm giam cựu thủ quỹ xã Trần Thị Thu Thảo SN 1970

08:49 , 17/07/2026
Trường hợp nào được sử dụng miễn phí dịch vụ chứng từ điện tử?

Trường hợp nào được sử dụng miễn phí dịch vụ chứng từ điện tử?

08:34 , 17/07/2026
Thuê bao cố tình sử dụng SIM không chính chủ có thể bị phạt tiền lên tới 50 triệu đồng

Thuê bao cố tình sử dụng SIM không chính chủ có thể bị phạt tiền lên tới 50 triệu đồng

08:09 , 17/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên