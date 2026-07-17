Ô tô khách mất lái khi di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, 4 người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ việc kể trên xảy ra vào gần 1h cùng ngày tại Km198 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (qua xã Chương Dương, TP Hà Nội).

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ô tô khách BKS 20C-172.XX lưu thông theo hướng Hà Nam - Hà Nội. Khi đến khu vực cống chui Hà Vỹ (xã Chương Dương), xe bất ngờ đâm đổ hộ lan ven đường, lao khỏi cao tốc ra đường gom.

Vụ việc khiến xe khách lật nghiêng, hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc.

Hậu quả, 3 người tử vong tại hiện trường, 1 người tử vong tại bệnh viện.



Ngoài ra, nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nông nghiệp, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định trên xe khách gặp nạn ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội) chở 32 người.

Bước đầu qua kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy đối với tài xề và không phát hiện vi phạm.

Tại hiện trường, phương tiện bị hư hỏng nặng, nhiều hành lý văng khắp nơi trên đường gom

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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