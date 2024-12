Ô tô lắp ráp trong nước tăng mạnh sản lượng trong tháng gần cuối năm

Báo cáo của Tổng Cục Thống Kê cho thấy thị trường trong nước đã đón nhận khoảng 65.200 ô tô mới trong tháng 11 vừa qua, tăng 2,3% so với tháng 10. Cụ thể, lượng xe lắp ráp trong nước đạt sản lượng 47.300 chiếc, tăng 2,8% so với tháng trước đó và tăng tới 47,8% so với cùng kỳ năm ngoái (gần gấp rưỡi).

Đây cũng là sản lượng ô tô xuất xưởng trong nước cao nhất năm 2024 và cũng đồng thời là kỷ lục sản lượng trong nhiều năm trở lại đây. Điều này được cho có nguyên nhân từ việc chính phủ hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong 3 tháng vừa qua thu hút khách hàng mua xe nên sản lượng tăng đột biến tại các nhà máy.

Trong các tháng 9 và 10, lượng ô tô lắp ráp trong nước cũng đã tăng mạnh so với trước để đáp ứng nhu cầu mua xe trong giai đoạn diễn ra ưu đãi từ chính phủ. Tính riêng 3 tháng áp dụng chính sách này, ô tô lắp ráp trong nước ước có sản lượng lên tới 129.400 xe.

Theo đó, con số trên đã chiếm khoảng 38,5% tổng sản lượng từ đầu năm nay. Tính trong 11 tháng đầu năm 2024, sản lượng ô tô lắp ráp trong nước đạt khoảng 336.500 chiếc, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc cũng tăng mạnh, với tháng 11 đạt khoảng 17.900 xe với giá trị 376 triệu USD, tăng tới 138,4% về lượng và 94,6% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Cộng dồn 11 tháng đầu năm 2024, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc đạt số lượng 160.694 chiếc với kim ngạch 3,316 tỷ USD, tăng 44,3% về lượng và 24,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023

Trong khi đó, thống kê của Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy doanh số ô tô của Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2024 đạt 308.544 chiếc, trong đó, xe lắp ráp trong nước có 159.868 chiếc, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái, xe nhập khẩu bán được 148.676 chiếc, tăng tới 40%.