Ở Việt Nam có xe 7 chỗ giá thấp hơn Innova Cross nhưng to rộng hơn, màn hình lớn, ăn xăng 6,9L/100km

Khi tìm mua một mẫu xe 7 chỗ phục vụ gia đình, người tiêu dùng Việt sẽ có nhiều lựa chọn, khác biệt từ khoảng giá, loại năng lượng, cho tới thương hiệu. Trong tầm giá dưới 1 tỷ, Hyundai Custin đang là một lựa chọn sáng giá, nổi bật với kích thước lớn hơn đối thủ, nhiều trang bị tiện nghi cho cả người lái và người dùng.

Cửa lùa, ghế thương gia

Một trong những điểm nổi bật đầu tiên có thể kể tới của Hyundai Custin là kích thước. Xe có kích thước DxRxC lần lượt là 4.950 x 1.850 x 1.734 (mm), kèm chiều dài cơ sở 3.055 mm.

Kích thước của Custin lớn hơn so với so với các xe MPV trong tầm giá dưới 1 tỷ đồng như Innova Cross hay Xpander; thậm chí, nếu so cả với phân khúc CUV/SUV 7 chỗ cùng tầm giá, Hyundai Custin vẫn vượt trội hơn ở kích thước. Điều này có được là nhờ Hyundai Custin được thiết kế nhằm phục vụ gia đình đông thành viên.

Với kích thước này, Hyundai Custin đủ không gian phục vụ với sức chứa tối đa 7 người. Xe còn có một số trang bị tiện nghi như ghế đơn Captain Seat (thường gọi là ghế thương gia) ở hàng ghế thứ 2, bệ tỳ tay, bàn gấp tích hợp sau lưng ghế hàng thứ 2, và khoảng để chân rộng rãi.

Hyundai Custin có kích thước lớn, đủ không gian phục vụ 7 người.

Hàng ghế thứ ba của Custin là một điểm nổi bật khác.

Trên một diễn đàn về xe, anh Nguyễn Xuân Ánh (Hà Nội), người dùng bản 1.5T-GDi đặc biệt, chia sẻ: "Nhà tôi 5 người, nhưng thỉnh thoảng chở cả ông bà là 7. Xe luôn rộng đủ cho người và đồ đạc cho mọi cuộc hành trình, theo nhu cầu của mình, từ ngày dùng MPV tôi thấy thuyết phục hơn hẳn chiếc SUV cũ".

Khi mở hàng ghế thứ 3, khoang hành lý vẫn có sức chứa lên tới hơn 260 lít, đủ sức chứa đồ cho mọi chuyến đi mà không lo thiếu chỗ – điều mà một số đối thủ của Custin không khó làm được.

Ngay cả khi sử dụng hàng ghế thứ 3, dung tích khoang hành lý vẫn đạt trên 260 lít.

Khi nhìn vào thiết kế nội thất, có thể thấy rằng nhà sản xuất đang đặt người lái làm trọng tâm. Điều này có thể thấy ở việc màn hình trung tâm hướng về phía người lái. Màn hình trung tâm đặt dọc có kích thước lên tới 10,4 inch; màn hình này hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, tích hợp dẫn đường, loại bỏ sự phụ thuộc vào điện thoại để tìm đường.

Cũng trong một thảo luận trên diễn đàn về xe, chị Ngô Thu Giang (TP.HCM) nhận xét: "Ra khỏi thành phố thì tôi mù đường, nên với xe là tôi cần màn to để nhìn điện thoại, trộm vía đi cái xe này nhàn, màn hình rõ mà vừa nghe nhạc vừa thỉnh thoảng nhìn bản đồ được rất tiện".

Hyundai Custin có thiết kế hàng ghế đầu theo phong cách driver-oriented với màn hình 10,4 inch hướng về người lái và các nút điều khiển luôn nằm trong tầm tay.

Một ưu điểm khác ít thấy trong phân khúc MPV dưới 1 tỷ là cửa lùa chỉnh điện. Đây là một trong những tiện ích rất thú vị và cũng rất được ưa thích trên thị trường Việt Nam. Anh Ánh và chị Giang đều nhận định, chỉ cần một nút bấm, cửa trượt giúp việc lên xe chủ động cho hành khách hoặc tài xế một cách rất dễ dàng.

Hệ thống điều hòa đa vùng với cửa gió cho cả ba hàng ghế cũng được đánh giá cao. Anh Ánh cũng chia sẻ: "Đến mùa hè Hà Nội thì siêu nóng, cả nhà ngồi xe vẫn mát mẻ từ trước ra sau, không ai phàn nàn."

Hyundai Custin trang bị cửa lùa chỉnh điện.

Ăn xăng dưới 7L/100km

Hyundai Custin có hai tùy chọn động cơ là 1.5T-GDi (170 mã lực) và 2.0T-GDi (236 mã lực), cùng kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Bản 1.5T-GDi mới ra mắt, bao gồm cả phiên bản cao cấp, đủ sức mạnh để chở đầy 7 người mà vẫn vận hành linh hoạt trong phố lẫn đường trường.

Nhiều người dùng nhận xét rằng xe chạy êm ái, cách âm tốt. Theo thông số nhà sản xuất công bố, Hyundai Custin chỉ tiêu thụ khoảng 6,9L/100 km trên cao tốc – con số ấn tượng cho một MPV cỡ trung.

Chị Giang cũng nhắc đến đặc điểm này: "Tôi chạy từ TP.HCM về Vũng Tàu quê chồng rất dễ dàng, chở đủ 7 người mà xe vẫn đầm, không tốn xăng, từ ngày có xe rồi tôi thường xuyên về nhà hơn. Mới đây, bố mẹ chồng cũng cho vợ chồng chị một mảnh đất ở gần để làm nhà vườn cho vui và tiện thăm bố mẹ".

Nội thất Hyundai Custin với ghế thương gia Captain Seat.

Hyundai Custin cũng có gói trang bị an toàn Hyundai SmartSense, bao gồm các tính năng tân tiến như phanh khẩn cấp tự động (FCA), hỗ trợ giữ làn (LFA), ga tự động thích ứng (SCC), cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn và camera 360 độ.

Người dùng tên Trần Minh Tuấn (Đà Nẵng) chia sẻ : "Có lần chạy cao tốc Đà Nẵng - Huế, SCC tự động giữ khoảng cách với xe trước, còn FCA từng phanh kịp khi xe máy cắt ngang không biết chui đâu ra. Tôi yên tâm hơn khi chở vợ con."

Như vậy, có thể thấy rằng Hyundai Custin đang nằm ở một vị trí khá thú vị trên thị trường: Giá thấp hơn KIA Carnival (giá trên 1 tỷ đồng), và thấp hơn một chút so với Toyota Innova Cross (tập trung nhiều đến độ bền), tiện nghi hơn Toyota Avanza Premio và Suzuki Ertiga.

Ngoài những điểm mạnh vốn có, phiên bản 1.5T-GDi cao cấp mới ra mắt còn nâng tầm Custin, mang lại trải nghiệm gần với các mẫu xe đắt tiền hơn, trong khi vẫn giữ mức giá dưới 1 tỷ. Anh Minh Tuấn nhận xét: "Với chưa tới 1 tỷ, tôi không ngờ lại sở hữu xe có ghế sưởi, camera 360 và cả phanh tự động – những thứ hiếm thấy ở phân khúc này."