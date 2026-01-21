OCB bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Bá Ngọc – tân Phó Tổng Giám đốc OCB

Ông Nguyễn Bá Ngọc tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông đã gắn bó tại OCB gần 15 năm. Với năng lực lãnh đạo và kinh nghiệm của mình, ông đã đồng hành cùng Ban Lãnh đạo trong nhiều giai đoạn phát triển của ngân hàng. Trước khi được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc, ông giữ chức vụ Giám đốc Khối Khách hàng Doanh Nghiệp lớn và Dịch vụ Ngân hàng đầu tư tại OCB kể từ ngày 03/3/2023.

Dự báo kết quả kinh doanh quý 4/2025 của OCB, hoạt động cốt lõi vẫn tiếp tục tăng trưởng so với quý trước. Tăng trưởng tín dụng tập trung vào các ngành nghề ưu tiên cụ thể SME tăng hơn 30%, dư nợ tín dụng xanh tăng hơn 10%. Công tác thu hồi và xử lý nợ xấu được đẩy mạnh và đem lại hiệu quả tốt, thu nhập dịch vụ tăng mạnh, qua đó lợi nhuận dự kiến tăng trưởng hai con số và đạt hơn 90% kế hoạch đã đề ra.

Với các kết quả ấn tượng, OCB đã và đang không ngừng đẩy mạnh các hoạt động nhằm ưu tiên hỗ trợ kinh doanh như: tung hàng loạt các sản phẩm "may đo" phù hợp với từng nhu cầu chuyên biệt của khách hàng cá nhân cũng như doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ Open API... Bên cạnh đó, ngân hàng đã triển khai những chính sách mới, hiệu quả, tăng chất lượng tín dụng.

Nhà băng này cho biết, trong giai đoạn tới, OCB tiếp tục nâng cao hiệu quả toàn diện về quản trị ngân hàng, quản trị rủi ro, phát triển năng lực đội ngũ nhân sự, văn hóa tổ chức, an sinh và môi trường xã hội theo chuẩn mực quốc tế. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện khung chính sách, đẩy mạnh các sản phẩm tín dụng xanh, tài chính bền vững cũng như chú trọng vào việc đẩy mạnh chuyển đổi số để vận hành một cách minh bạch, xanh hóa và hiệu quả.



