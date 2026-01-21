Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

OCB bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

21-01-2026 - 15:42 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng Phương Đông (HOSE: OCB) vừa công bố thông tin bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Ngọc đảm nhận vai trò Phó Tổng Giám đốc từ ngày 01/02/2026.

OCB bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Bá Ngọc – tân Phó Tổng Giám đốc OCB

Ông Nguyễn Bá Ngọc tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông đã gắn bó tại OCB gần 15 năm. Với năng lực lãnh đạo và kinh nghiệm của mình, ông đã đồng hành cùng Ban Lãnh đạo trong nhiều giai đoạn phát triển của ngân hàng. Trước khi được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc, ông giữ chức vụ Giám đốc Khối Khách hàng Doanh Nghiệp lớn và Dịch vụ Ngân hàng đầu tư tại OCB kể từ ngày 03/3/2023.

Dự báo kết quả kinh doanh quý 4/2025 của OCB, hoạt động cốt lõi vẫn tiếp tục tăng trưởng so với quý trước. Tăng trưởng tín dụng tập trung vào các ngành nghề ưu tiên cụ thể SME tăng hơn 30%, dư nợ tín dụng xanh tăng hơn 10%. Công tác thu hồi và xử lý nợ xấu được đẩy mạnh và đem lại hiệu quả tốt, thu nhập dịch vụ tăng mạnh, qua đó lợi nhuận dự kiến tăng trưởng hai con số và đạt hơn 90% kế hoạch đã đề ra.

Với các kết quả ấn tượng, OCB đã và đang không ngừng đẩy mạnh các hoạt động nhằm ưu tiên hỗ trợ kinh doanh như: tung hàng loạt các sản phẩm "may đo" phù hợp với từng nhu cầu chuyên biệt của khách hàng cá nhân cũng như doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ Open API... Bên cạnh đó, ngân hàng đã triển khai những chính sách mới, hiệu quả, tăng chất lượng tín dụng.

Nhà băng này cho biết, trong giai đoạn tới, OCB tiếp tục nâng cao hiệu quả toàn diện về quản trị ngân hàng, quản trị rủi ro, phát triển năng lực đội ngũ nhân sự, văn hóa tổ chức, an sinh và môi trường xã hội theo chuẩn mực quốc tế. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện khung chính sách, đẩy mạnh các sản phẩm tín dụng xanh, tài chính bền vững cũng như chú trọng vào việc đẩy mạnh chuyển đổi số để vận hành một cách minh bạch, xanh hóa và hiệu quả. 


Kim Ngân

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cập nhật lợi nhuận sáng 21/1: 11 ngân hàng báo lãi hơn 250.000 tỷ, lần đầu tiên có hai nhà băng tư nhân đạt mốc tỷ USD

Cập nhật lợi nhuận sáng 21/1: 11 ngân hàng báo lãi hơn 250.000 tỷ, lần đầu tiên có hai nhà băng tư nhân đạt mốc tỷ USD Nổi bật

BIDV, Vietcombank, Agribank…, sẽ dừng hoạt động ứng dụng trên loạt điện thoại sau từ 1/3/2026

BIDV, Vietcombank, Agribank…, sẽ dừng hoạt động ứng dụng trên loạt điện thoại sau từ 1/3/2026 Nổi bật

Hai ngân hàng yếu kém có kết quả bất ngờ chỉ sau 1 năm chuyển giao bắt buộc

Hai ngân hàng yếu kém có kết quả bất ngờ chỉ sau 1 năm chuyển giao bắt buộc

13:42 , 21/01/2026
BAOVIET Bank năm 2025: Củng cố nền tảng tăng trưởng

BAOVIET Bank năm 2025: Củng cố nền tảng tăng trưởng

13:30 , 21/01/2026
Giá vàng nhẫn, vàng miếng chiều 21/1 bất ngờ quay đầu giảm

Giá vàng nhẫn, vàng miếng chiều 21/1 bất ngờ quay đầu giảm

11:05 , 21/01/2026
Cập nhật thị trường tiền tệ 21/1: NHNN giảm mạnh lượng thanh khoản hỗ trợ hệ thống ngân hàng, hút ròng hơn 120.000 tỷ từ đầu năm 2026

Cập nhật thị trường tiền tệ 21/1: NHNN giảm mạnh lượng thanh khoản hỗ trợ hệ thống ngân hàng, hút ròng hơn 120.000 tỷ từ đầu năm 2026

10:06 , 21/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên