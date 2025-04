OCB giới thiệu Apple Pay đến với Chủ thẻ NAPAS

Để thanh toán tại cửa hàng, khách hàng chỉ cần nhấp đúp nút sườn, xác thực và giữ iPhone hoặc Apple Watch gần thiết bị thanh toán để thực hiện giao dịch không tiếp xúc. Khách hàng không cần nhập mã PIN cho các giao dịch mua bán lẻ. Mọi giao dịch bằng Apple Pay đều an toàn vì được xác thực bằng Face ID, Touch ID hoặc mật khẩu của thiết bị, cùng với mã bảo mật động dùng một lần. Apple Pay mang đến trải nghiệm sống nhanh hơn, an toàn hơn và tiện lợi hơn cho khách hàng, từ gọi thức uống tại Highlands Coffee, mua sắm tại Annam Gourmet hay di chuyển với BE — và phương thức thanh toán này được chấp nhận ở mọi điểm bán hàng, cung cấp dịch vụ có thể thực hiện thanh toán không tiếp xúc.

Khách hàng còn có thể sử dụng Apple Pay trên iPhone, iPad và Mac để mua hàng nhanh hơn và tiện lợi hơn trong ứng dụng hoặc trên web mà không cần tạo tài khoản hoặc nhập nhiều lần thông tin liên hệ, chi tiết thẻ, thông tin giao hàng và thanh toán. Chủ thẻ không còn cần phải chờ mã OTP mà vẫn thực hiện được các giao dịch thanh toán an toàn.

Bảo mật và quyền riêng tư được xem là giá trị cốt lõi của Apple Pay. Khi khách hàng sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ với Apple Pay, số thẻ thật sẽ không được lưu lại trên cả thiết bị, lẫn máy chủ của Apple. Thay vào đó, một Số Tài Khoản Thiết Bị duy nhất được gán, mã hóa và lưu trữ an toàn trong Secure Element, một con chip đạt chuẩn ngành và được chứng nhận, được thiết kế để lưu trữ thông tin thanh toán an toàn trên thiết bị.

Apple Pay được thiết lập dễ dàng. Trên iPhone, mở ứng dụng Ví (Wallet), nhấn vào biểu tượng ‘+’ và làm theo các bước để thêm thẻ nội địa OCB NAPAS. Sau khi khách hàng thêm thẻ vào iPhone, Apple Watch, iPad, Mac, khách hàng đã có thể bắt đầu sử dụng Apple Pay trên thiết bị đó ngay lập tức và sẽ tiếp tục nhận được các quyền lợi, ưu đãi do thẻ OCB mang lại.

Từ 15/04/2025 đến 14/06/2025, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi đặc biệt hoàn tiền 50% lên đến 200.000 VNĐ khi thanh toán bằng Apple Pay. Hãy trải nghiệm Apple Pay với thẻ nội địa OCB NAPAS của bạn ngay hôm nay.

Để biết thêm thông tin về Apple Pay, vui lòng truy cập: https://www.apple.com/vn/apple-pay/

Để biết thêm thông tin về thẻ OCB NAPAS, vui lòng truy cập: https://ocb.com.vn/vi/ca-nhan/the/dich-vu-the/apple-pay