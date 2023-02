OCB miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Công nghệ

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa thông báo miễn nhiệm ông Anrban Roy – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Công nghệ và chuyển đổi số từ ngày 1/2/2023.

Ông Roy sinh năm 1967, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Trước đó, ông từng có 17 năm kinh nghiệm làm việc tại Citibank, đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý.

Ông cũng từng có 3 năm làm việc tại VPBank với vai trò Giám đốc Công nghệ. Ngoài ra, ông còn từng phụ trách mảng công nghệ tại nhiều tổ chức lớn khác như Kore Inc, Tata Motors.

Ông Anirban Roy được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối công nghệ của OCB từ ngày 1/2/2021.

Sau khi miễn nhiệm ông Roy, OCB hiện còn 5 Phó Tổng Giám đốc là ông: Trương Đình Long, ông Trương Thành Nam, ông Nguyễn Văn Hương, bà Huỳnh Lê Mai và ông Bùi Thành Trung.

Về kết quả kinh doanh, luỹ kế cả năm 2022, lợi nhuận trước thuế của OCB đạt 4.389 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của OCB đạt 193.994 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng huy động thị trường 1 đạt 137.403 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Dư nợ thị trường 1 tăng 19% so với năm 2021 đạt 122.792 tỷ đồng.