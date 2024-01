OCB tung ưu đãi “Đón Lộc Giáp Thìn – Kinh Doanh Đại Phát” thu hút khách hàng doanh nghiệp

Nhân 5 Lộc Phát, kinh doanh đại cát cùng OCB

Không chỉ một mà đến năm ưu đãi lộc phát được OCB áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp (KHDN) SME với mong muốn được đồng hành đón may mắn và sẵn sàng bứt phá kinh doanh cùng khách hàng trong dịp đầu năm mới 2024.

“Lộc tài khoản” với 5.000 tài khoản số đẹp như ý, mang theo dấu ấn riêng cho KHDN sẽ được dành tặng cho khách hàng lần đầu tiên mở tài khoản tại OCB như: tài khoản theo số hotline, mã số thuế, ngày thành lập doanh nghiệp, ngày sinh… với giá trị tài khoản được tặng lên đến 50 triệu đồng.

“Lộc vay” ưu đãi giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn giá thấp chỉ từ 7,5%/ năm, phê duyệt nhanh chóng chỉ trong vòng 24 giờ với hạn mức cho vay lên đến 3.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, KHDN may mắn có thể lựa chọn phương án giảm lãi suất vay lên đến 0,4%/ năm theo điều kiện chương trình.

Đồng hành cùng KHDN hướng đến sự phát triển bển vững, OCB mang “Lộc vận hành” đến với doanh nghiệp khi ra mắt giải pháp số xanh SME GreenBiz gồm 3 gói chính: GreenBiz Base, GreenBiz Plus, GreenBiz Lux. Không chỉ tối ưu chi phí, bộ 3 giải pháp của gói GreenBiz đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp “xanh hóa” vận hành khi mang đến 6 giải pháp chỉ trong 1 lần đăng ký, tiết kiệm 99% chi phí quản lý dòng tiền, miễn đến 12 loại phí với đa dạng dịch vụ trên kênh số, giúp doanh nghiệp tiết giảm 90% thời gian giao dịch so với thông thường, đồng thời mang đến mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất thị trường… Việc ứng dụng các giải pháp số hóa tài chính giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, nâng cao sự thuận tiện khi hạn chế chứng từ giấy, giảm thiểu việc di chuyển so với giao dịch trực tiếp mà vẫn đảm bảo tính an toàn và bảo mật.

Bộ đôi “Lộc giao dịch” và “Lộc giao thương” mang đến sự tiện lợi khi giao dịch 0 phí với đa tiện ích từ ngân hàng số OMNI dành cho doanh nghiệp (OMNI Corp), cùng hàng loạt đặc quyền như: miễn hoàn toàn phí dịch vụ chuyển tiền quốc tế trên OMNI Corp; ưu đãi tỷ giá đến 120 điểm cho khách hàng mới và đặc quyền giảm ngay 10% phí cho tất cả dịch vụ tài trợ thương mại, tặng thêm 5 điểm tỷ giá trong ngày vàng thứ 2 hàng tuần.

Đặc biệt chào đón năm Giáp Thìn 2024, OCB “mừng tuổi” may mắn 1,5 triệu đồng khi giới thiệu thành công KHDN mới trên OCB OMNI trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Hàng ngàn ưu đãi nối tiếp ưu đãi dành cho doanh nghiệp

Chưa dừng lại ở đó, OCB còn liên tiếp tung ra hàng ngàn voucher mua sắm Got It dành cho KHDN khi giao dịch tại ngân hàng, với tổng giá trị lên đến 15.000.000 đồng trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

20 KHDN đầu tiên thực hiện thành công giao dịch chuyển tiền quốc tế online sẽ nhận được voucher Got It trị giá 500.000 đồng. Các KHDN mở mới tài khoản và hiện hữu có đăng ký dịch vụ ngân hàng số OMNI Corp, có phát sinh tiền gửi có kỳ hạn tại quầy hoặc kênh online, với mỗi 2 tỷ tiền gửi, kỳ hạn từ 3 tháng sẽ nhận được Voucher Got It 500.000 đồng.

Khách hàng cũng sẽ nhận được voucher giá trị hơn khi duy trì số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tại OCB gồm: Voucher Got It 2.000.000 đồng với số dư từ 2 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng, lũy tiến nhận ngay voucher 3.000.000 đồng với số dư từ 3 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng và voucher 5.000.000 đồng cho khách hàng duy trì số dư từ 5 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong “Tuần lễ Thần Tài” từ 19/02 đến hết 23/02/2024, OCB dành tặng ngay voucher rước lộc vàng đầu năm khi mua sắm tại PNJ trị giá 8 triệu đồng cho 5 KHDN may mắn đầu tiên có giao dịch tiền gửi từ 6 tỷ đồng, kỳ hạn tối thiểu 6 tháng, đây cũng là quà tặng hấp dẫn nhất trong chuỗi chương trình đón Xuân mới của OCB dành cho doanh nghiệp.

Hơn cả lời tri ân sâu sắc, các sản phẩm, dịch vụ cũng như ưu đãi hấp dẫn được OCB triển khai dành riêng cho KHDN trong thời điểm Tết Giáp Thìn 2024 là minh chứng rõ nét cho cam kết nỗ lực đồng hành, hỗ trợ và nâng cao lợi ích của khách hàng. Theo lãnh đạo OCB chia sẻ, trong năm tới OCB sẽ tiếp tục mang đến những sản phẩm và dịch vụ tài chính phù hợp với nhu cầu kinh doanh riêng biệt, giúp KHDN gỡ khó và tối ưu lợi ích, giúp doanh nghiệp bứt phá kinh doanh, trở lại đường đua tăng trưởng.