OCB ưu tiên tiếp vốn cho doanh nghiệp start-up

Theo thống kê của VCCI, chỉ khoảng 30% doanh nghiệp start-up tại Việt Nam tiếp cận được nguồn vốn của ngân hàng, bởi hầu hết không đáp ứng được các tiêu chí xét duyệt khoản vay như thiếu tài sản bảo đảm, thiếu dữ liệu tín dụng quá khứ, hay thiếu cơ sở khách hàng và thị trường,… Do vậy, sản phẩm cho vay không tài sản bảo đảm của OCB dành riêng cho doanh nghiệp start-up có thời gian hoạt động từ 1 năm trở lên, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, sáng tạo được kỳ vọng sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện cho nhóm khách hàng này phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Doanh nghiệp sẽ được vay hạn mức đến 3 tỷ đồng trong thời gian tối đa 12 tháng, phục vụ cho nhu cầu bổ sung vốn lưu động, tài trợ thương mại, phát hành bảo lãnh cho hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ chính của công ty.

"Tại OCB, chúng tôi xây dựng các gói giải pháp tài chính với định hướng: Trọn một hành trình đồng hành cùng doanh nghiệp. Cụ thể, chúng tôi không chỉ cung cấp sản phẩm riêng lẻ đơn thuần, mà tập trung triển khai gói giải pháp tài chính toàn diện từ hỗ trợ khoản vay, quản lý dòng tiền, tư vấn các giải pháp giúp doanh nghiệp tận dụng công nghệ, kết nối hệ sinh thái số với các bên... Đặc biệt, những gói giải pháp này sẽ được thiết kế theo từng nhu cầu, đặc trưng riêng của mỗi doanh nghiệp. Với mong muốn được đồng hành, hỗ trợ khách hàng từ giai đoạn khởi nghiệp đến khi phát triển thành doanh nghiệp lớn. Với chiến lược này, OCB kỳ vọng sẽ đem đến những khách hàng/ đối tác lâu dài cho ngân hàng", Ông Lê Đăng Khoa - Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp (CMB) OCB chia sẻ.

Được biết, tháng 9 vừa qua, OCB đã ký kết hợp tác toàn diện với Quỹ đầu tư Genesia Ventures. Theo đó, ngân hàng sẽ tiến hành thẩm định để các doanh nghiệp start-up do Quỹ Genesia Ventures đầu tư tại Việt Nam được vay vốn theo hình thức không tài sản bảo đảm như sản phẩm trên, đồng thời cung cấp sản phẩm dịch vụ tài chính số toàn diện, giúp doanh nghiệp nâng cao tiềm lực và hiệu quả trong việc quản trị dòng tiền.

Theo báo cáo "Chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2024" của StartupBlink, Việt Nam đã lấy lại đà tăng trưởng tích cực trong lĩnh vực khởi nghiệp, tăng 2 bậc lên vị trí thứ 56 trong bảng xếp hạng quốc gia khởi nghiệp toàn cầu. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam duy trì vị trí thứ 5, đồng thời đứng thứ 12 trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương và xếp thứ 31 toàn cầu về số lượng Start-up. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực không ngừng của Việt Nam trong việc xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và toàn diện.

Những động lực thị trường cũng đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới công nghệ tại Việt Nam. Trước hết là sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Chính phủ thông qua các chính sách và chương trình đổi mới sáng tạo, tập trung vào việc khuyến khích chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và thương mại hóa sản phẩm đã tạo nền tảng và điều kiện giúp các start-up phát triển thuận lợi.

Bên cạnh đó, sự gia tăng đầu tư từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước cũng là một động lực quan trọng thúc đẩy Start-up phát triển. Tuy nhiên, tổng vốn đầu tư cho start-up những năm gần đây đang bị sụt giảm. Năm 2023, nhóm start-up Việt Nam nhận được tổng cộng 529 triệu USD vốn đầu tư, giảm 16,5% so với mức 634 triệu USD năm 2022. Trong nửa đầu năm 2024, tổng vốn tài trợ đã giảm 52,7% so với nửa đầu năm 2023 (theo nền tảng dữ liệu thị trường Tracxn). Các chuyên gia dự đoán với tình hình ảm đạm như hiện nay, tỷ lệ sụt giảm nguồn vốn trong năm 2024 có thể sẽ tăng so với con số 17% của năm 2022. Nguyên nhân chính được cho là do lãi suất ở các ngân hàng trung ương đều tăng, do vậy, nếu đầu tư cho start-up nhưng không vượt qua được lãi suất của ngân hàng thì không thu hút được nhà đầu tư. Đặc biệt, tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn và rủi ro cũng khiến nhà đầu tư thắt chặt chi tiêu, rót vốn nhỏ giọt. Lúc này, sự can thiệp và nới lỏng điều kiện cho vay dành cho doanh nghiệp start-up được xem là hành động cấp thiết của các ngân hàng thương mại để trợ lực cho phân khúc này phát triển.