OCH dùng cổ phần Bánh Givral góp vốn thành lập công ty con

CTCP One Capital Hospitality (MCK: OCH, sàn HNX) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc sử dụng 33 triệu cổ phần tại CTCP Bánh Givral và các tài sản khác để góp vốn thành lập CTCP One Capital Consumer.



Tổng giá trị vốn góp không vượt quá 35% tổng tài sản trên báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất của OCH.

Hiện One Capital Hospitality chưa công bố ngành nghề kinh doanh và chi tiết vốn điều lệ của One Capital Consumer. Sau khi thành lập, One Capital Consumer sẽ là công ty con của OCH.

Một cửa hàng Bánh Givral

CTCP Bánh Givral là một thành viên quan trọng của One Capital Hospitality. Doanh nghiệp thành lập tháng 12/2011; trụ sở tại Lô II-1B Lê Trọng Tấn, KCN Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM.

Theo giới thiệu trên website, Bánh Givral tự giới thiệu là thương hiệu bánh ngọt nổi tiếng tại Sài Gòn với bề dày lịch sử hơn 70 năm (từ năm 1950), khởi nguồn bởi Alain Portier - ông chủ người Pháp. Thương hiệu này chuyên cung cấp các loại bánh nướng và bánh tươi cao cấp như bánh kem, bánh sinh nhật, bánh cưới…

Từ những năm trước 2016, Givral có vốn điều lệ 330 tỷ đồng, do ông Nguyễn Sĩ Phương làm Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật, sau đó tháng 5/2016 chuyển cho ông Hà Trọng Nam.

Tháng 08/2019 đến nay, vai trò đại diện pháp luật được chuyển sang cho bà Võ Thị Bạch Liên (sinh năm 1959) – Tổng Giám đốc Givral. Chủ tịch HĐQT là ông Lê Minh Thành,

Vào tháng 11/2023, Bánh Givral đã tiến hành tăng vốn điều lệ từ 330 tỷ đồng lên 650 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, tỷ lệ sở hữu của OCH tại Givral giảm từ 99,99% về còn 50,77%.

Bên cạnh Bánh Givral, One Capital Hospitality còn sở hữu một thương hiệu thực phẩm nổi tiếng khác là Kem Tràng Tiền. Công ty cũng đang quản lý và đầu tư xây dựng chuỗi khách sạn sao cấp mang thương hiệu Sunrise Hotel và Star City Hotel tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2024, OCH ghi nhận doanh thu thuần gần 577 tỷ đồng, tăng khoảng 10 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong kỳ, công ty ghi nhận khoản lợi nhuận khác đột biến ở mức 55 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 3,3 tỷ đồng. Kết quả, OCH báo lợi nhuận sau thuế 205,7 tỷ đồng, tăng trưởng 56,6% so với cùng kỳ.

Việc OCH kinh doanh tích cực trong quý III/2024 đã giúp bù đắp khoản lỗ của nửa đầu năm. Lũy kế 9 tháng đầu năm, OCH ghi nhận 846 tỷ đồng doanh thu, "đi ngang" so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế ở mức 135,6 tỷ đồng, giảm gần 17% so với cùng kỳ.

Năm 2024, công ty đặt mục tiêu doanh thu 1.078 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 43 tỷ đồng. Kết thúc 9 tháng, OCH đã hoàn thành 78% kế hoạch doanh thu và lãi gấp ba lần chỉ tiêu đề ra.

Tại thời điểm cuối quý III/2024, lỗ lũy kế của OCH đã giảm từ 627 tỷ đồng xuống còn 548 tỷ đồng.