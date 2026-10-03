One Service Group đạt Top 10 Sản phẩm và Dịch vụ chất lượng Việt Nam 2026

Vừa qua, tại Dinh Độc Lập, TP.HCM, Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại One Service Group được vinh danh Top 10 – Vietnam Quality Products & Services 2026 (Top 10 Sản phẩm và Dịch vụ chất lượng Việt Nam 2026) trong khuôn khổ chương trình Vietnam Excellence Brand 2026.

Dấu mốc đến trong giai đoạn One Service Group đang tiếp tục hoàn thiện hệ dịch vụ dành cho doanh nghiệp, từ những nghiệp vụ hỗ trợ vận hành thường xuyên đến các nhu cầu phát sinh khi thành lập, đầu tư và mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Theo định hướng của One Service Group , mỗi doanh nghiệp ở từng giai đoạn phát triển sẽ đối mặt với những bài toán khác nhau. Một doanh nghiệp mới gia nhập thị trường cần giải quyết thủ tục thành lập và thiết lập bộ máy. Khi đi vào hoạt động, trọng tâm chuyển sang nhân sự, tiền lương, kế toán, thuế và tuân thủ. Khi quy mô lớn hơn, nhu cầu lại mở rộng sang phát triển thị trường, thương hiệu, đầu tư và kết nối đối tác.

Thay vì nhìn những nhu cầu này như các dịch vụ riêng biệt, One Service Group hướng đến kết nối chúng thành một hệ thống hỗ trợ xuyên suốt quá trình doanh nghiệp hình thành và phát triển.

One Service Group phát triển các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp từ nhân sự, kế toán – thuế đến các nhu cầu liên quan đến vận hành và pháp lý.

Ở bước đầu, One Service Group hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục thành lập, thay đổi thông tin đăng ký và thiết lập những nghiệp vụ cần thiết để bắt đầu hoạt động. Khi bộ máy đi vào vận hành, phạm vi hỗ trợ chuyển sang các vấn đề thường xuyên hơn như quản trị nhân sự, tuyển dụng, payroll, kế toán và thuế.

Đối với doanh nghiệp, khách hàng nước ngoài đặc biệt là khách hàng Hàn Quốc, One Service còn tư vấn, hỗ trợ về các thủ tục dành cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Cách tiếp cận này giúp One Service Group định hình vai trò không chỉ là nhà cung cấp một nghiệp vụ riêng lẻ, mà hướng tới trở thành một đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thiết lập và vận hành tại Việt Nam.

Nhân sự và kế toán là nền tảng của bộ máy

Nhân sự và kế toán vẫn là hai nhóm nghiệp vụ trọng tâm của One Service.

Ở mảng nhân sự, doanh nghiệp hỗ trợ từ tuyển dụng đến tìm kiếm nhân sự quản lý, điều hành. Khi nhân sự đã gia nhập doanh nghiệp, bài toán tiếp tục với những nghiệp vụ nhân sự chuyên sâu và quản lý con người.

Ở mảng kế toán – thuế, One Service Group hỗ trợ từ thiết lập hệ thống kế toán ban đầu, tư vấn đến kế toán định kỳ, báo cáo, thuế và các nghiệp vụ liên quan.

Điểm đáng chú ý là hai nhóm nghiệp vụ này không hoàn toàn tách rời. Một quyết định về nhân sự có thể đồng thời ảnh hưởng đến tiền lương, bảo hiểm, thuế và chi phí của doanh nghiệp. Vì vậy, khả năng phối hợp giữa các nhóm chuyên môn giúp giảm việc khách hàng phải làm việc với nhiều đầu mối cho những vấn đề có liên quan đến nhau.

Đây cũng là một trong những nền tảng để One Service Group phát triển mô hình dịch vụ theo hướng tích hợp hơn.

Hỗ trợ doanh nghiệp nước ngoài tiếp cận thị trường Việt Nam

Một trong những nhóm khách hàng One Service Group hướng đến là doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài đang tìm hiểu hoặc hoạt động tại Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Với nhóm khách hàng này, rào cản không chỉ nằm ở ngôn ngữ. Sự khác biệt về quy định, thủ tục hành chính, môi trường lao động, hệ thống kế toán – thuế và cách thức vận hành tại địa phương có thể tạo ra nhiều vấn đề trong giai đoạn đầu.

Từ kinh nghiệm làm việc với khách hàng quốc tế, One Service Group định hướng hỗ trợ doanh nghiệp hiểu rõ hơn môi trường kinh doanh, thiết lập bộ máy và kết nối các nguồn lực cần thiết để hoạt động tại Việt Nam.

Ở giai đoạn tiếp theo, phạm vi có thể mở rộng sang tư vấn phát triển thị trường, mở rộng đầu tư và kết nối đối tác. Mục tiêu là rút ngắn khoảng cách từ việc một doanh nghiệp nước ngoài nhìn thấy cơ hội tại Việt Nam đến khi có thể thực sự tổ chức hoạt động kinh doanh phù hợp với thị trường.

Đối với doanh nghiệp quốc tế đưa sản phẩm vào Việt Nam, với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu của hệ sinh thái Hoa Xinh Group, One Service còn tư vấn doanh nghiệp thủ tục đưa hàng hóa vào thị trường và những yêu cầu chuyên ngành trước khi sản phẩm được lưu hành. Tương tự, với các nhóm hàng có điều kiện như mỹ phẩm, thực phẩm hay một số sản phẩm chuyên ngành, One Service còn tư vấn các vấn đề liên quan đến công bố hoặc đăng ký sản phẩm.

One Service Group đồng thời là một thành viên trong hệ sinh thái Hoa Xinh Group. Mối liên kết này tạo thêm nền tảng để doanh nghiệp mở rộng khả năng hỗ trợ khách hàng ngoài những nghiệp vụ back-office truyền thống.

Bà Đỗ Diệu Thanh - CEO Hoa Xinh và Mr Simon Choi - CEO One Service và Ông Phùng Công Dũng - Giám đốc đối ngoại 1971 F&B

Trong khi One Service Group tập trung vào nhân sự, kế toán – thuế, hành chính và vận hành, hệ sinh thái Hoa Xinh có kinh nghiệm trong thương mại, Marketing, truyền thông, phát triển thương hiệu và kết nối kinh doanh Việt – Hàn.

Sự kết nối này đặc biệt phù hợp với doanh nghiệp quốc tế muốn gia nhập thị trường Việt Nam. Sau khi giải quyết những vấn đề về pháp nhân, nhân sự và vận hành, doanh nghiệp thường tiếp tục cần nghiên cứu thị trường, xây dựng thương hiệu, tiếp cận khách hàng và tìm kiếm đối tác.

Ở chiều ngược lại, mạng lưới hợp tác quốc tế cũng có thể tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận đối tác và thị trường nước ngoài.

Qua đó, One Service Group hướng đến vai trò kết nối những nhu cầu vận hành bên trong doanh nghiệp với các nguồn lực cần thiết cho quá trình phát triển bên ngoài.

CEO Simon Choi tại sự kiện Vietnam Excellence Brand 2026.

Dưới sự điều hành của CEO Simon Choi, doanh nghiệp định hướng tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn của từng nhóm nghiệp vụ, đồng thời tăng khả năng phối hợp giữa các bộ phận để giải quyết nhu cầu của khách hàng theo hướng xuyên suốt hơn.

Với doanh nghiệp trong nước, One Service Group hướng đến hỗ trợ tối ưu nguồn lực để bộ máy có thể tập trung nhiều hơn vào hoạt động kinh doanh cốt lõi. Với doanh nghiệp quốc tế, mục tiêu là hỗ trợ quá trình tiếp cận, thiết lập và phát triển hoạt động tại Việt Nam thuận lợi hơn.

Sau dấu mốc Vietnam Quality Products & Services 2026, One Service Group đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện mô hình hệ giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, từ những nền tảng về nhân sự, kế toán và vận hành đến nhu cầu phát triển thị trường và kết nối quốc tế.

Thay vì mở rộng dịch vụ chỉ để tăng số lượng đầu việc, định hướng dài hạn của One Service Group là xây dựng khả năng kết nối đúng chuyên môn cho từng bài toán, qua đó giúp doanh nghiệp tối ưu nguồn lực, nâng cao hiệu quả vận hành và tạo nền tảng cho quá trình phát triển bền vững.