Ông Bùi Thành Nhơn “bắt tay” ông Trương Gia Bình khởi động dự án trong một lĩnh vực quan trọng

Tập đoàn FPT và NovaGroup chính thức khởi động dự án Tư vấn xây dựng Chiến lược chuyển đổi số . Đây là bước triển khai quan trọng trong khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa hai bên nhằm xây dựng mô hình vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ cho toàn hệ sinh thái NovaGroup.

NovaGroup là tập đoàn đầu tư và phát triển kinh tế đa ngành với ba trụ cột chính gồm bất động sản, dịch vụ - du lịch và nông nghiệp - tiêu dùng. NovaGroup đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong nhiều năm qua, đặc biệt từ năm 2025 với các chương trình chuẩn hóa quy trình vận hành và xây dựng nền tảng quản trị doanh nghiệp số. Tập đoàn cũng phát triển và ứng dụng công nghệ trong quản trị nội bộ, đồng thời nâng cấp các hệ thống nghiệp vụ cốt lõi như nền tảng bán hàng số, chăm sóc khách hàng và các ứng dụng vận hành thông minh tại dự án.

Ông Dương Văn Bắc - Tổng Giám đốc NovaLand Group phát biểu tại sự kiện.

Trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang tái định hình mạnh mẽ mô hình hoạt động của doanh nghiệp trên toàn cầu, NovaGroup xác định chuyển đổi số toàn diện là một trong những định hướng trọng tâm trong chiến lược phát triển giai đoạn tới nhằm nâng tầm năng lực quản trị, tối ưu vận hành, gia tăng giá trị và phát triển bền vững.

Dự án Tư vấn xây dựng Chiến lược chuyển đổi số là bước triển khai tiếp theo trong khuôn khổ hợp tác chiến lược toàn diện giữa NovaGroup và Tập đoàn FPT, được hai bên ký kết nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong toàn hệ sinh thái NovaGroup. Theo đó, FPT đóng vai trò đối tác chiến lược trong việc tư vấn và triển khai các chương trình chuyển đổi số, ứng dụng AI, dữ liệu lớn và các nền tảng công nghệ mới cho NovaGroup.

Lễ khởi động dự án được tổ chức ngày 13/3 tại TP HCM với sự tham dự của lãnh đạo NovaGroup, NovaLand Group, Nova Service Group cùng đại diện và đội ngũ chuyên gia Tập đoàn FPT. Dự án sẽ được triển khai tại NovaGroup cùng hai đơn vị thành viên gồm NovaLand Group - đơn vị phát triển bất động sản nhà ở, khu đô thị và bất động sản du lịch nghỉ dưỡng và Nova Service Group - hệ sinh thái dịch vụ, thương mại và tiện ích phục vụ cộng đồng.

Ông Dương Văn Bắc - Tổng Giám đốc NovaLand Group và anh Lê Hùng Cường - Tổng Giám đốc FPT Digital, Tập đoàn FPT ký kết khởi động dự án.

Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho quá trình xây dựng chiến lược chuyển đổi số tổng thể cho NovaGroup và các đơn vị thành viên, hướng tới hình thành mô hình vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Dương Văn Bắc - Tổng Giám đốc NovaLand Group cho biết chuyển đổi số là một trong những định hướng chiến lược quan trọng của NovaGroup trong giai đoạn phát triển mới. "Việc hợp tác với FPT sẽ giúp NovaGroup xây dựng chiến lược chuyển đổi số bài bản, gắn kết chặt chẽ với chiến lược kinh doanh, từ đó nâng tầm năng lực quản trị và tối ưu hiệu quả vận hành của toàn hệ sinh thái”.

Dự án giúp NovaGroup đánh giá toàn diện hiện trạng công nghệ và vận hành, đồng thời xây dựng nền tảng để triển khai các sáng kiến số nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng lực quản trị.

Xây dựng chiến lược chuyển đổi số cho hệ sinh thái NovaGroup

Trong khuôn khổ dự án, FPT sẽ thực hiện khảo sát và đánh giá toàn diện hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin, mức độ số hóa trong các quy trình vận hành và nhu cầu chuyển đổi số của NovaGroup và các đơn vị thành viên. Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để xây dựng khung chiến lược chuyển đổi số và đề xuất danh mục các sáng kiến số ưu tiên triển khai trong giai đoạn 2026 - 2028.

Bên cạnh đó, dự án cũng sẽ thiết kế lộ trình triển khai chuyển đổi số chi tiết, đề xuất kiến trúc công nghệ tổng thể và mô hình tổ chức Ban chuyển đổi số phù hợp với cấu trúc quản trị của NovaGroup.

Anh Lê Hùng Cường - Tổng Giám đốc FPT Digital, Tập đoàn FPT khẳng định FPT sẽ luôn đồng hành NovaGroup trong suốt quá trình chuyển đổi số, bắt đầu từ đánh giá khảo sát hiện trạng, xây dựng chiến lược và thiết kế lộ trình chuyển đổi số phù hợp với đặc thù hoạt động của tập đoàn. "Mục tiêu là giúp NovaGroup nhanh chóng hình thành mô hình vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng thích ứng với những thay đổi của thị trường”.

Triển khai dự án, FPT sẽ áp dụng phương pháp luận FPT Digital Kaizen™, khung tư vấn chuyển đổi số được phát triển dựa trên kinh nghiệm triển khai cho nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Phương pháp luận này tiếp cận chuyển đổi số theo ba trụ cột chính gồm chuyển đổi hoạt động kinh doanh, chuyển đổi công nghệ và chuyển đổi con người. Cách tiếp cận này nhằm đảm bảo rằng chuyển đổi số sẽ tạo ra sự thay đổi toàn diện trong mô hình quản trị, quy trình vận hành và văn hóa doanh nghiệp.

Hướng tới mô hình tập đoàn vận hành thông minh dựa trên công nghệ và dữ liệu

Chuyển đổi số được kỳ vọng sẽ giúp NovaGroup nâng cao hiệu quả quản trị và vận hành trong toàn hệ sinh thái. Hiểu rõ chuyển đổi số không chỉ là đầu tư vào công nghệ mà còn là sự thay đổi về tư duy và văn hóa tổ chức, NovaGroup chú trọng xây dựng văn hóa số trong toàn tập đoàn, trong đó mỗi nhân sự đều hiểu rõ vai trò của mình trong hành trình chuyển đổi số. Tập đoàn thúc đẩy tinh thần đổi mới từ cấp lãnh đạo đến toàn bộ đội ngũ, tạo động lực và duy trì sự cam kết lâu dài trong tổ chức. Đồng thời, NovaGroup đặt mục tiêu xây dựng nền tảng vận hành thông minh, trong đó dữ liệu và công nghệ sẽ là nền tảng cho mọi quyết định quản trị và hoạt động kinh doanh.

Thông qua dự án này, NovaGroup kỳ vọng mở ra giai đoạn phát triển mới với mô hình vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ, trong khi FPT tiếp tục khẳng định vai trò đối tác chiến lược đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trong hành trình phát triển kinh tế số.