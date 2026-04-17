Ông Đỗ Cao Bảo: “FPT giảm 26.000 nhân sự chỉ trong 15 tháng” là thông tin sai sự thật

﻿Mở đầu bài viết, ông Đỗ Cao Bảo dẫn lại tiêu đề “FPT giảm 26.000 nhân sự chỉ trong 15 tháng” xuất hiện trên một số trang điện tử và mạng xã hội những ngày gần đây, đồng thời khẳng định đây là thông tin sai và đã được các đơn vị đăng tải gỡ bỏ.

﻿Thực tế, ngay tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 16/4/2026, CEO FPT đã phải trực tiếp lên tiếng khẳng định: hiện tập đoàn chưa sa thải bất kỳ nhân sự nào vì AI. Dù vậy, nhiều người vẫn không tin, tiếp tục đặt câu hỏi “26.000 người đi đâu?” hay “FPT không sa thải, nhưng nhân viên “tự xin nghỉ” à?”.

Lý giải về vấn đề này, ông Bảo cho biết, trong hệ sinh thái FPT có ba đơn vị mang thương hiệu FPT nhưng tập đoàn chỉ nắm dưới 50% vốn (từ 43% đến 48%), là FPT Telecom, FPT Retail và FPT Trading. Những công ty này theo luật gọi là các công ty liên kết, chứ không phải công ty con.

﻿Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, khi lập báo cáo tài chính hợp nhất, công ty mẹ không được hợp nhất doanh thu và số nhân viên của các công ty liên kết, còn lợi nhuận thì vẫn được cộng bình thường.

Trên truyền thông, FPT thường công bố doanh thu, số nhân viên bao gồm cả 3 công ty liên kết trên, với số nhân viên là 80.000, còn trong báo cáo hợp nhất năm 2025 theo chuẩn kế toán, FPT đã trừ đi số nhân viên của 3 công ty liên kết còn 54.100 nhân viên.

Một ai đó đã tự lấy số nhân viên FPT đã bao gồm 3 công ty liên kết là 80.000 trừ đi con số 54.100 nhân viên (không bao gồm 3 công ty liên kết) ra con số chênh lệch 26.000 và tự nghĩ rằng FPT đã giảm 26.000 người. Thế là các bài “FPT giảm 26.000 nhân viên” lần lượt ra đời.

"Trên thực tế trong năm 2025, tính cả các công ty liên kết, FPT đã tăng 2.298 người, từ ﻿ 83.693 lên 85.991 người, chứ không có chuyện giảm", ông Đỗ Cao Bảo chia sẻ.

Tuy nhiên, khi CEO FPT nói trước đại hội thường niên “FPT chưa sa thải ai vì AI”, rất nhiều người không tin, nhất định họ chỉ tin vào con số giảm 26.000 nhân viên đã đọc được.

" ﻿Đây là minh chứng rất rõ về định kiến: khi người ta đã tin là “AI lấy việc của con người”, thì “số nhân viên FPT nhất định phải giảm” chứ “không thể tăng được”, vị lãnh đạo FPT nói thêm.