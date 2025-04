Ông Đoàn Hồng Việt: Khi các tay to trên thị trường co cụm, Digiworld sẽ lại tăng tốc

Ngày 25/4, CTCP Thế giới số (Digiworld – mã DGW) đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2025, thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2025, Digiworld đặt mục tiêu doanh thu cao kỷ lục với 25.450 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 523 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 18% so với thực hiện 2024.

Digiworld cho biết sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ với các đối tác hiện có và tìm kiếm thêm những đối tác mới; đồng thời mở rộng kênh phân phối đa ngành, tìm kiếm thêm sản phẩm tiềm năng.

Về kết quả kinh doanh quý 1, ban lãnh đạo Digiworld cho biết doanh thu thuần đạt 5.294 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 105 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với cùng kỳ 2024. Biên lợi nhuận gộp trong quý đầu năm đạt 8,7%, cải thiện so với mức 7,8% cùng kỳ.

Trong quý 2, Digiworld cho biết sẽ hợp tác với thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc và sẽ bắt đầu phân phối các đồ gia dụng như nồi cơm điện, ấm đun nước, máy lọc không khí,... Trong đó, sản phẩm nồi cơm cao cấp ở tầm giá 4 triệu đồng/cái trở lên sẽ là sản phẩm chủ lực.

Năm 2024 trước đó, Digiworld ghi nhận doanh thu đạt 22.078 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, thực hiện 96% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 444 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2023, hoàn thành 91% cụ tiêu cả năm.

Về phương án phân phối lợi nhuận, cổ đông Digiworld đã thống nhất chia tỷ lệ cổ tức cho năm 2024 là 5% bằng tiền mặt (500 đồng/cp), ước tính số tiền cần chi gần 110 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức năm 2025 sẽ được HĐQT xây dựng và trình lên cổ đông trong lần ĐHĐCĐ gần nhất.

Bên cạnh đó, Digiworld dự kiến sẽ phát hành 2 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025. Giá bán là 10.000 đồng/cp. Cổ phiếu ESOP sẽ hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Trong phần thảo luận, nhiều câu hỏi của cổ đông đã được ban lãnh đạo Digiworld giải đáp:

Tỷ lệ nợ vay ròng của Digiworld là 1,5 lần/vốn chủ sở hữu. Nếu lãi suất tăng lên sẽ ảnh hưởng gì đến lợi nhuận công ty hay không?

Ông Đoàn Hồng Việt - Chủ tịch HĐQT: Cổ đông khi nhìn thấy con số tỷ lệ nợ vay ròng/vốn chủ sở hữu là 1,5 lần, theo tôi đây chỉ là một mặt của vấn đề. Nếu nhìn rộng hơn thì công ty đang có khoảng 1.500 tỷ đồng tiền mặt. Trừ đi con số này thì tỷ lệ nợ vay chỉ còn 50% trên vốn chủ sở hữu, tôi cho rằng đây là con số khá an toàn.

Mặt hàng Xiaomi chiếm bao nhiêu % doanh thu của Digiworld?

Ông Đoàn Hồng Việt: Doanh thu của Xiaomi hiện nay chiếm khoảng 30% tổng doanh thu của Digiworld, đến từ điện thoại di động, thiết bị phụ kiện IoT và điện gia dụng.

Tình hình thế giới đang hỗn loạn, Digiworld có các chiến lược gì để đối phó?

Ông Đoàn Hồng Việt: Thế mạnh của Digiworld sẽ được phát huy nhiều hơn khi thế giới bị hỗn loạn. Công ty đã trải qua nhiều khó khăn kể từ khi thành lập. Năm 1997 – thời điểm mới thành lập thì đối diện với khủng hoảng châu Á. Năm 2009 môi trường lãi suất lên đến 20%, những năm 2018 cũng đối diện khủng hoảng và giai đoạn 2019 - 2020 là COVID-19. Sự thật sau mỗi lần khủng hoảng, Digiworld càng lớn mạnh.

Digiworld đang hướng việc kinh doanh linh động, bên cạnh đó công ty không có nhiều tài sản cố định, không có nhiều chi phí cố định nên luôn duy trì được thành tích như quý vị đã thấy là không có quý nào bị lỗ.

Tôi cho rằng, năm 2025 khi các tay to trên thị trường co cụm lại, Digiworld sẽ lại tăng tốc. Năm nay từ khóa của Digiworld là “Speed up”, các bạn có thể thấy Digiworld tăng tốc, các nhãn hàng mới, ngành hàng mới bổ sung liên tục trong năm nay. Đây là bàn đạp cho Digiworld gia tăng nguồn thu và phát triển so với các đối thủ.

Kế hoạch quản lý vòng quay hàng tồn kho?

Tất cả các mặt hàng kinh doanh của Digiworld đang kinh doanh theo kiểu "Build to order", tất cả là các nhà máy không sản xuất các sản phẩm ngay lập tức, ví dụ Xiaomi, Apple, Dell,… Chỉ khi chúng tôi với vai trò là người mua hàng, đặt hàng thì họ mới bắt tay vào sản xuất. 8 tuần sau đó, hàng mới được giao cho chúng tôi. Nên hàng tồn kho của Digiworld luôn đảm bảo 100% của Lead-time (khoảng 8 tuần).

Cổ đông có thể theo dõi điều này trên báo cáo tài chính và có thể thấy công ty quản trị hàng tồn kho rất tốt, hàng liên tục luân chuyển. Chúng tôi có sẵn hệ thống hàng tồn kho, trích lập hàng tồn, dự phòng giảm giá tự động. Hàng quý công ty đều có trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trên báo cáo tài chính. Tiền sẽ không mất đi ngay lập tức, nếu nó được bán trên thị trường, công ty sẽ ghi nhận hoàn nhập.

Hiện tại Digiworld có khoảng 10.000 mặt hàng và việc quản trị hàng tồn kho là rào cản gia nhập ngành. Thực tế trên thị trường, ngành hàng của DGW không có đối thủ cạnh tranh mới.

Chính sách thuế quan từ Mỹ ảnh hưởng gì đến công ty?

Ông Đoàn Hồng Việt: Theo tôi, chính sách thuế quan là công cụ để đàm phán, không thể nào duy trì cao 46% đối với Việt Nam. Tôi cho rằng mức thuế này sẽ trở về mức rất bình thường. Giả sử dù thuế quan cao, Digiworld hoạt động dựa trên 100% sức cầu của nội địa, nên sẽ không bị ảnh hưởng. Có chăng là thuế quan cao sẽ dẫn đến suy thoái kinh tế, sức cầu người dân có thể giảm nhưng tôi cho rằng xác suất xảy ra rất ít.

Biên lãi gộp quý 1 của Digiworld cải thiện nhờ yếu tố nào?

Ông Đoàn Hồng Việt: Sự cải thiện biên lãi gộp của Digiworld đến từ hai phần.

Thứ nhất là cơ cấu bán hàng. Mặt hàng điện thoại dù doanh thu cao nhưng biên lợi nhuận thấp. Trong khi các thiết bị công nghiệp, thiết bị văn phòng, hàng gia dụng, FMCG sẽ có biên lợi nhuận cao hơn dù doanh thu thấp hơn.

Thứ hai liên quan đến việc lợi thế quy mô. Ví dụ các ngành hàng có doanh thu thấp khi doanh thu tăng trưởng, chi phí vận hành sẽ thấp đi, từ đó sẽ cải thiện được biên lợi nhuận. Quý vị có thể thấy trong hình biên lợi nhuận từ trái sang phải tương ứng có biên lợi nhuận từ thấp đến cao.

Ngành hàng điện thoại, laptop theo nhận định vẫn sẽ có tăng trưởng 1 con số trong vòng 5 năm tới do nhu cầu cao cấp hóa. Tuy nhiên để đạt tốc độ tăng trưởng kép 2 con số trong 10 năm tới, công ty cần bổ sung các nhãn hàng vào các nhóm hàng có biên lợi nhuận tốt như hàng thiết bị văn phòng, hàng gia dụng, hàng FMCG.

Ngoài ra Digiworld cũng sẽ gia nhập vào ngành hàng mới liên quan đến xe hơi. Chi tiết chưa thể tiết lộ do đang quá trình đàm phán, nhưng không quá xa. Hi vọng sẽ có thông tin mới cho cổ đông trong thời gian tới.

Năm 2025 thị trường tiêu dùng có thể không như kỳ vọng , Digiworld có chiến lược gì?

Ông Đoàn Hồng Việt: 2025 có thể sức cầu phục hồi không như kỳ vọng. Song Digiworld vẫn giữ kế hoạch tăng trưởng bởi càng trong những lúc khó khăn, Digiworld càng chiếm lĩnh được thêm thị phần, mở rộng ngành hàng mới.

Việt Nam đang sắp bước vào kỷ nguyên tăng trưởng kinh tế, những doanh nghiệp niêm yết là những doanh nghiệp hàng đầu nền kinh tế sẽ hưởng lợi đầu tiền, và Digiworld sẵn sàng Speed up (tăng tốc) để đón đầu cơ hội.

Vì sao lại có sự sụt giảm doanh thu điện thoại trong quý 1?

Ông Đoàn Hồng Việt: Thứ nhất là do mức nền quý 1/2024 cao, một phần nữa là do Tết đến sớm. Chúng tôi tổ chức bán hàng cho nhà bán lẻ trước khi mùa mua sắm đến trước 2 –3 tuần. Do đó doanh thu đã rơi vào tháng 12/2024, điều này làm doanh thu điện thoại di động giảm 8% trong quý đầu năm nay.

Còn nhìn về bức tranh chung, sức cầu cho mảng điện thoại giảm nhẹ. Dự đoán quý 2/2025 tình trạng cầu điện thoại cũng sẽ tương tự. Trong khi đó, mặt hàng laptop đi ngang, và tới quý 2 sẽ đẩy sớm lên do mùa “back to school”.