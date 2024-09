Ông Donald Trump lại bị "ám sát hụt"

Vụ việc xảy ra ngày 15-9 (giờ địa phương) khi ông đang chơi golf tại sân golf của ông ở West Palm Beach, bang Florida.

Các quan chức thực thi pháp luật cho biết các đặc vụ của Cơ quan Mật vụ Mỹ đã phát hiện và nổ súng vào một tay súng trong bụi cây gần ranh giới của sân golf. Người này cầm một khẩu súng trường kiểu AK-47.

The New York Times và Fox News dẫn các nguồn tin an ninh xác định nghi phạm là Ryan Wesley Routh, 58 tuổi, đến từ Hawaii.

Hiện trường điều tra bên ngoài sân gofl của ông Trump ở Florida. Ảnh: Reuters

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết nghi phạm ở cách ông Trump khoảng 365-457 m. Các đặc vụ phát hiện nòng súng trường nhô ra khỏi bụi cây.



Cảnh sát trưởng Palm Beach Ric Bradshaw cho biết Mật vụ Mỹ đã bắn ít nhất 4 viên đạn vào khoảng 13 giờ 30 phút chiều 15-9 (giờ địa phương). Nghi phạm nhanh chóng vứt khẩu súng trường, 2 chiếc ba lô và những vật dụng khác rồi bỏ trốn trên một chiếc ô tô Nissan màu đen.

Một nhân chứng đã nhìn thấy tay súng và chụp ảnh chiếc xe cùng biển số xe của hắn. Nhờ đó, giới thực thi pháp luật đã phát cảnh báo đến các cơ quan trên toàn bang và bắt được nghi phạm trên đường cao tốc I-95.

Theo Reuters, ông Bradshaw xác nhận vụ bắt giữ nhưng không cho biết về danh tính của nghi phạm cũng như động cơ ban đầu.

Một số hình ảnh tại hiện trường. Ảnh: Reuters