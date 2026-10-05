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Ông lão 73 tuổi cưới vợ 49 tuổi, gia đình làm điều không ai ngờ

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Sau nhiều năm sống một mình khi vợ qua đời, người đàn ông 73 tuổi ở Tây Ninh đã tìm được người bầu bạn lúc tuổi già.

Cách đây không lâu, đoạn video ghi lại khoảnh khắc chú rể tóc hoa râm hạnh phúc đón vợ bước từ xe hoa xuống trong đám cưới ở Tây Ninh thu hút 2,1 triệu lượt xem và 69 nghìn lượt "thả tim" trên TikTok. Video được đăng tải kèm theo dòng chú thích "Mừng ngày ông nội lấy vợ".

Theo Vietnamnet, người đăng tải đoạn video nổi tiếng là Mỹ Nhung (SN 2003, quê ở xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh). Chú rể trong đám cưới gây chú ý là ông Tư Ngộ (73 tuổi) – ông nội của Nhung.

Theo chia sẻ của Mỹ Nhung, ông nội cô có 3 người con trai, tất cả đều đã lập gia đình và sống riêng. Cách đây gần 5 năm, bà nội cô qua đời, ông nội sống một mình trong căn nhà nhỏ. Mọi thành viên trong gia đình đều mong ông tìm được người phù hợp để bầu bạn lúc tuổi già.

Ông lão 73 tuổi cưới vợ 49 tuổi, gia đình làm điều không ai ngờ- Ảnh 1.

Người đàn ông ở Tây Ninh tìm thấy hạnh phúc mới ở tuổi 73. ẢNH: NVCC

"Ông được một người bạn giới thiệu vợ hiện tại, bà cũng sống cách chỗ ông không xa. Ông bà cũng tìm hiểu nhau một thời gian, duyên số khiến hai người hợp nhau về quan điểm sống cũng như cách nói chuyện, chia sẻ. Đám cưới của ông có đông đủ con cháu, anh em trong dòng họ đến chung vui", chị Nhung nói với báo Thanh Niên.

Các con của ông Tư Ngộ đều cho rằng con cháu dù yêu thương đến đâu cũng không thể lúc nào cũng ở bên cha. Vì vậy việc ông cưới vợ mới sẽ mang lại niềm vui tuổi già, con cháu đều tôn trọng quyết định đó.

Ông lão 73 tuổi cưới vợ 49 tuổi, gia đình làm điều không ai ngờ- Ảnh 2.

Khách mời đến chung vui cùng gia đình. ẢNH: NVCC

"Gia đình chúng tôi tổ chức 23 mâm cỗ để mọi người đến chung vui với ông. Tuy nhiên, gia đình chỉ nhận lời chúc phúc và không nhận phong bì chúc mừng của bất kỳ ai. Ngày tổ chức đám cưới cho ông nội, con cháu mỗi người phụ trách mỗi việc để buổi tiệc được diễn ra trọn vẹn, đầy đủ", chị Nhung cho hay.

Theo chị Nhung, việc tổ chức đám cưới không nhằm mục đích nhận quà cưới mà đơn giản là muốn ông có một ngày vui trọn vẹn bên những người thân thiết.

Đám cưới của ông Tư Ngộ và người vợ kém 24 tuổi được tổ chức vào ngày 23/8 vừa qua. Vợ ông ngồi xe hoa, được các anh chị em và con cháu đưa về nhà chồng. Ông Tư Ngộ đợi ở nhà, khi xe hoa về đến nơi thì đón vợ vào lễ đường làm lễ cưới.

Ông lão 73 tuổi cưới vợ 49 tuổi, gia đình làm điều không ai ngờ- Ảnh 3.

Nhiều người đến chung vui cùng ông Tư Ngộ. Ảnh: NVCC

Trong đám cưới, vợ chồng ông Tư Ngộ hạnh phúc trao nhau nhẫn cưới, rồi thổi nến trên chiếc bánh kem 2 tầng. Người thân hai bên phấn khởi chúc phúc cho đôi vợ chồng tìm thấy nhau ở tuổi xế chiều.

"Trong suốt ngày vui, tôi thấy ông nội cười nhiều. Bản thân tôi mừng lắm khi từ nay ông đã có người bầu bạn sớm hôm. Tôi tin rằng, ở tuổi nào chúng ta cũng xứng đáng được hạnh phúc", Mỹ Nhung nói.

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Theo Minh Hoa

Người đưa tin

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