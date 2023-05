Ông lão 99 tuổi đầu tư siêu lợi nhuận: Bỏ 1 đồng duy nhất nhưng thu về 100 đồng mỗi năm, đều đặn suốt 60 năm

Charlie Munger vẫn kiếm được 70.000 USD mỗi năm từ khoản đầu tư 1.000 USD mà ông đã thực hiện từ 60 năm trước. Và ước tính tổng cộng ông có thể thu về tổng cộng hơn 1 triệu USD từ cú đặt cược siêu lợi nhuận này.

Cánh tay phải, người phụ tá đắc lực và cũng là người bạn thân thiết của huyền thoại Warren Buffett đã tiết lộ những chi tiết về khoản đầu tư này trong đại hội cổ đông thường niên của tập đoàn Berkshire Hathaway năm 2023 vừa diễn ra cuối tuần trước.

Munger thực hiện 1 khoản đầu tư này từ năm 1962, sau khi gặp 1 doanh nhân có tên Al Marshall khi tham dự 1 giải golf. Tại đây, Marshall đã chia sẻ dự định tham gia bỏ thầu tại 1 phiên đấu giá royalty (quyền sở hữu một phần nguồn dầu mỏ hoặc một phần doanh thu mà nguồn dầu mỏ tạo ra) tại mỏ dầu ở địa phương.

Marshall là người có kinh nghiệm làm việc cho một vài công ty dầu mỏ nhưng lúc đó đang thất nghiệp trong bối cảnh ngành dầu khí nước Mỹ rơi vào giai đoạn khủng hoảng. Tuy nhiên ông vẫn tự mình đầu tư bằng cách đi mua royalty. Còn Munger khi đó đang là luật sư bất động sản tại công ty do chính ông thành lập.

Sau khi nghe về kế hoạch, Munger cho rằng Marshall đã làm không đúng cách. Cuối cùng ông đã tham gia vào thương vụ cùng với Marshall, tư vấn về khía cạnh pháp lý và tài chính. Munger giúp thực hiện thương vụ thông qua 1 quỹ tín thác ABC - vốn là cách để né thuế hợp pháp ở thời điểm đó nhưng sau này đã bị cấm.

Chia sẻ trong cuốn sách "Damn Right!: Behind the Scenes with Berkshire Hathaway Billionaire Charlie Munger" (tạm dịch: Chuyện hậu trường với Charlie Munger) của tác giả Janet Lowe, Marshall cho biết đến thời điểm hiện tại ông vẫn nhận được 2.000 - 3.000 mỗi tháng từ thương vụ nói trên.



Năm 2016, bản thân Munger cũng từng chia sẻ câu chuyện này trong cuộc gặp với các cổ đông của Daily Journal. "Tôi đã sớm nhận ra rằng với hệ thống luật pháp của chúng ta thì những người duy nhất tham gia đấu thầu chính là những người môi giới royalty. Đó là những kẻ làm ăn không đàng hoàng, tham lam và nghĩ rằng sẽ không có ai đưa ra mức giá như họ đưa ra", ông nói.

Và ông đã đúng. Ông đã thực sự mua được tài sản ở mức giá thấp hơn nhiều so với giá trị thực.

"Đã 50 năm trôi qua nhưng chúng tôi vẫn nhận được 100.000 USD mỗi năm từ khoản đầu tư đó. Vấn đề duy nhất của câu chuyện này là chỉ xảy ra đúng 1 lần trong đời", ông nói thêm. Trong đời người sẽ có rất ít cơ hội tìm được 1 khoản đầu tư sinh lời gấp 100 lần số tiền bỏ ra ban đầu, kéo dài như vậy suốt 60 năm.

Dù trên thực tế Munger nhận được chính xác bao nhiêu tiền, 70.000 hay 100.000 USD mỗi năm, chắc chắn là ông đã tìm thấy 1 món hời. Đây chính là dòng thu nhập thụ động giúp lý giải tại sao ông có thể vui vẻ nhận mức lương khá "bèo" 100.000 USD từ Berkshire suốt mấy chục năm nay. Bên cạnh đó phần lớn tài sản của ông là số cổ phiếu Berkshire trị giá khoảng 2 tỷ USD nhưng không hề sản sinh cổ tức.

Buffett cho biết không chỉ riêng Munger được hưởng lợi từ những roytalties có tuổi đời hàng chục năm của ngành dầu mỏ. Bố của ông cũng đã đầu tư 1.000 - 1.500 USD vào đây trước khi ông qua đời và con gái của Buffett chính là người thừa kế dòng thu nhập thụ động đều đặn này.

Charlie Munger năm nay đã 99 tuổi. Tình bạn giữa Buffett và Munger đã kéo dài hơn 6 thập kỷ, dù cho đến tận năm 1978 Munger mới trở thành Phó Chủ tịch của Berkshire Hathaway.

Tham khảo Business Insider