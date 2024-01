Ngày 16/1 tới đây, Tổng Công ty IDICO – CTCP (mã IDC) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.500 đồng. Ngày dự kiến thanh toàn vào 31/1/2024.

Với gần 330 triệu cổ phiếu đang được lưu hành, ước tính IDC sẽ cần chi khoảng 495 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt này. Cơ cấu cổ đông của IDC ghi nhận Công ty Cổ phần Tập đoàn S.S.G nắm hơn 74 triệu cổ phần (tỷ lệ 22,5% vốn) và Sản xuất và Thương mại Bách Việt nắm 39 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 11,9% vốn). Hai tổ chức trên sẽ lần lượt nhận về khoảng 111 tỷ đồng và 59 tỷ đồng tiền cổ tức trong đợt tạm ứng này.

Trước đó, trong tháng 10/2023, IDC đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 cho cổ đông theo tỷ lệ 20% bằng tiền mặt. Hoàn tất đợt tạm ứng thứ 2, IDC đã chi trả cổ tức với tổng tỷ lệ 35%, hoàn thành gần 90% mục tiêu cổ tức 40% của năm nay đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 của IDC thông qua.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên 4/1/2024, cổ phiếu IDC đạt 52.000 đồng/cổ phiếu, tăng 80% so với thời điểm đầu năm 2023.

IDC được biết đến là doanh nghiệp chuyên đầu tư, phát triển và kinh doanh các khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư và các công trình công nghiệp và dân dụng khác, công ty có hơn 700 ha đất công nghiệp cho thuê tại các tỉnh Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, và Thái Bình. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng đang lấn sân sang đầu tư mảng sản xuất điện.

Về tình hình kinh doanh, IDICO ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.998 tỷ đồng, giảm 31% so với năm trước. Doanh thu tài chính đi ngang so với năm trước, đạt gần 132 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.032 tỷ đồng, giảm 56% so với thực hiện năm trước.

Theo IDICO giải trình, do các hợp đồng cho thuê hạ tầng khu công nghiệp chưa đến thời điểm đáp ứng điều kiện ghi nhận doanh thu một lần theo quy định tại Thông tư số 200 của Bộ Tài chính dẫn đến lợi nhuận quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm 2023 sụt giảm so với cùng kỳ.

Trong báo cáo mới cập nhật, Chứng khoán VNDirect đã dự phóng doanh thu năm 2023 của IDC có thể đạt 6.900tỷ đồng và tăng lên mức 7.856 tỷ trong năm 2024.

Cụ thể hơn, doanh thu BĐSKCN có thể đạt lần lượt là 2.817 tỷ và 2.863 tỷ vào năm 2023 và 2024, riêng dự phóng 2024 tăng gần 18% so với báo cáo cũ nhờ hợp đồng ghi nhớ cho thuê đất tại mỗi dự án cao hơn.

Trong khi đó, doanh thu BĐS nhà ở năm 2023 dự phóng đạt 185 tỷ, giảm hơn 65% so với dự báo cũ do quá trình bàn giao lô đất 2,2ha giữa IDC và AEON Việt Nam chậm hơn dự kiến, tới quý 3 mới hoàn tất thủ tục pháp lý để nhận thanh toán 153 tỷ trên tổng giá trị 437 tỷ. VNDirect cho rằng AEON Việt Nam sẽ thanh toán phần còn lại trong năm 2024, dẫn tới doanh thu mảng BĐS nhà ở năm 2024 có thể lên mức 445 tỷ đồng.

Về chỉ tiêu lợi nhuận ròng của IDC, VNDirect dự phóng công ty có thể đạt 1.453 tỷ lãi ròng trong năm 2023, tương ứng giảm gần 18% so với cùng kỳ năm trước. Giai đoạn năm 2024-2025, lãi ròng có thể tăng trưởng đều đặn, dự phóng lần lượt đạt 1.683 tỷ và 1.762 tỷ đồng.

Nguồn: VNDirect