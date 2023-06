Ông lớn khách sạn đổ bộ Đà Nẵng

Ngày 31/5, Hilton phát đi thông báo, vừa khai trương khách sạn Khách sạn Hilton Garden Inn Đà Nẵng tại bờ biễn Mỹ Khê, với 234 phòng nghỉ.

Ngoại cảnh của khách sạn HGI Đà Nẵng, khách sạn nằm bên bờ biển đầu tiên của Hilton

Bà Alexandra Murray, Phó Chủ tịch khu vực và phụ trách Hilton Đông Nam Á, cho biết, Việt Nam tiếp tục trở thành một trong những điểm đến du lịch năng động nhất tại châu Á và việc tập đoàn này mở khách sạn ven biển đầu tiên ở Đà Nẵng nhằm "khẳng định động lực phát triển mạnh mẽ tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng của Hilton tại khu vực này trong những năm tới".



Khách sạn mới ở Đà Nẵng của Hilton có 28 tầng, với bảy loại phòng nghỉ, từ phòng 26m2 dành cho tối đa 3 khách, tới phòng cao cấp dạng nhỏ 60m2. Hilton cho biết, lần đầu tiên tập đoàn này giới thiệu không gian ẩm thực sáng tạo mở cửa cả ngày của thương hiệu mang tên Together & Co tại khách sạn ở Đà Nẵng với nhiều món ăn địa phương và quốc tế.

Theo các chuyên gia Savills, bất động sản nghỉ dưỡng vẫn được xem là phân khúc chủ đạo của thị trường Đà Nẵng trên cả lĩnh vực khách sạn cũng như biệt thự nghỉ dưỡng.

Theo dữ liệu của đơn vị này, 6 tháng cuối năm 2022, giá thuê khách sạn trung bình đạt 1,8 triệu đồng/phòng/đêm, tăng 60% theo năm. Công suất thuê tương đương cùng kỳ năm 2019 ở mức 59%. Tuy nhiên, công suất cả năm 2022 ở mức 48%, vẫn thấp hơn 13 điểm % so với cả năm 2019.



Dù có những tín hiệu khả quan, song lượng khách đến Đà Nẵng năm vẫn còn thấp hơn so với thời điểm trước dịch COVID-19, đặc biệt là lượng khách quốc tế. Hiện Đà Nẵng chủ yếu đón khách Hàn Quốc. Dù thế, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết quý I năm nay, tổng lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt trên 1,42 triệu, tăng 4,6 lần so với cùng kỳ 2022.