'Ông lớn' nông sản phía Nam và tập đoàn Đức bắt tay số hóa toàn diện, đưa rau quả Việt Nam lên bàn ăn Âu Mỹ

Sáng ngày 26/3, Antesco và Bosch chính thức tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác và khởi động dự án triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp.

Đánh giá về đối tác, lãnh đạo Antesco cho biết việc lựa chọn Bosch xuất phát từ năng lực tư vấn và tính chuẩn hóa cao của tập đoàn công nghệ Đức.

Về phía đơn vị triển khai, CEO Bosch Việt Nam Sawaiker Girish Vineyak cam kết mang lại phương pháp tiếp cận toàn diện, đảm bảo tính chuẩn mực quốc tế cho nền tảng lõi của Antesco. Dự án dự kiến kéo dài 9 tháng và chính thức vận hành vào ngày 1/1/2027.

Antesco ký kết cùng Bosch triển khai hệ thống quản trị ERP-SAP nhằm chuẩn hóa vận hành

Hệ thống ERP-SAP mới sẽ giúp công ty đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực và đáp ứng các tiêu chuẩn báo cáo ESG. Đặc biệt, nền tảng này cho phép doanh nghiệp thực hiện truy xuất nguồn gốc minh bạch xuyên suốt chuỗi cung ứng, từ vùng trồng nguyên liệu, quá trình sơ chế tại nhà máy cho đến khi sản phẩm ra thị trường. Đây là tiêu chuẩn kiểm định bắt buộc đối với các mặt hàng thực phẩm khi xuất khẩu sang Nhật Bản, châu Âu hay Mỹ.

Vượt biến động thị trường và tạo đà mở rộng quy mô

Đánh giá về những biến động địa chính trị và chuỗi cung ứng thời gian qua, đại diện Antesco cho biết các mặt hàng nông sản thuộc nhóm thực phẩm thiết yếu nên ít chịu tác động tiêu cực. Ông Tuấn giải thích: "Mặt hàng mình đang chọn kinh doanh là rau củ quả, nó gần như là mặt hàng tất yếu sau lúa gạo thôi".

Nhờ đó, doanh nghiệp duy trì được hoạt động kinh doanh ổn định. Chia sẻ tại sự kiện, ông Tuấn nhận định: "Với bối cảnh thị trường bây giờ, doanh nghiệp lớn chưa chắc đã thắng được doanh nghiệp nhỏ. Nhưng doanh nghiệp nào chậm thì chắc chắn sẽ thua".

Ông cho biết thêm: " Tiềm năng thị trường bây giờ rất lớn, bên mình khai thác chắc chỉ mới được khoảng 2-3% thôi. Cho nên giai đoạn này là mình cần phải nhanh lên, mạnh dạn đầu tư và cần có công cụ để liên kết lại".

Tổng quan hệ thống ERP-SAP của Bosch

Quyết định nâng cấp hệ thống quản trị được ban lãnh đạo đưa ra trên nền tảng tài chính khả quan. Năm 2025, doanh thu thuần công ty đạt 1.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 129 tỷ đồng, tăng lần lượt 28,2% và 75,5% so với năm trước.

Cơ cấu tài sản ghi nhận tổng lượng tiền mặt và tiền gửi đạt 543 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho và các khoản phải thu đồng loạt giảm hơn 30%.

Ông Tuấn tiết lộ thêm về biên lợi nhuận của hàng xuất khẩu đông lạnh: "Nếu mình có đủ năng lực sản xuất vào thời điểm chính vụ thì sẽ có giá nguyên vật liệu rất tốt. Nhờ công nghệ cấp đông, doanh nghiệp có thể kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm lên 2 năm với chất lượng tương đương 80-90% hàng tươi, qua đó chủ động nguồn cung và cải thiện biên lợi nhuận."

Để chủ động quản trị rủi ro, cơ cấu thị trường của Antesco đang được phân bổ lại. Tỷ trọng xuất khẩu sang Châu Âu và Mỹ tiếp tục là thị trường chính của doanh nghiệp.

Công ty tiếp tục đẩy mạnh khai thác khách hàng tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc với danh mục sản phẩm được đa dạng hóa. Cụ thể, bên cạnh thế mạnh trái cây nhiệt đới, doanh nghiệp bắt đầu xuất khẩu rau tươi và rau cấp đông, điển hình như mặt hàng cải bó xôi sơ chế sang thị trường Hàn Quốc. Riêng tại Trung Quốc, thay vì xuất khẩu trái cây tươi truyền thống, Antesco chọn sản phẩm chiến lược là sầu riêng cấp đông tách múi nhằm đáp ứng thị hiếu tiêu dùng quanh năm.

Kết hợp cùng các hợp đồng cam kết cung ứng 20.000 tấn nông sản vừa ký kết, việc số hóa khâu quản trị là hạ tầng dữ liệu để doanh nghiệp hướng tới mục tiêu doanh thu 300 triệu USD vào năm 2030.