Ông Nguyễn Bá Dương gửi tâm thư 2025: Tiết lộ hệ sinh thái mới 6 công ty ngành xây dựng đạt doanh thu 27.800 tỷ

Tâm thư chia sẻ, năm 2025 nền kinh tế Việt Nam dự sẽ đạt quy mô 506 tỷ USD - đứng thứ 33 toàn cầu (theo dự báo của IMF). Trong giai đoạn chuyển tiếp mang tính bước ngoặc của đất nước cũng như thế giới, ông Dương nhấn mạnh cảm thấy luồng sinh khí mới đang len lỏi khắp xã hội.



Việt Nam theo ông Dương đang trong kỷ nguyên vươn mình với GDP tăng trưởng 2 con số những năm tới, nhiều dự án lớn chắc chắn sẽ xuất hiện làm thay đổi diện mạo nước nhà.

Dẫn lại câu nói của Lev Tolstoy: "Mọi người đều nghĩ đến việc thay đổi thế giới, nhưng không ai nghĩ đến việc thay đổi chính mình", ông Dương đặt câu hỏi “hệ sinh thái cần chuẩn bị như thế nào để nắm bắt được thời cơ này?".

Bày tỏ quan điểm của mình, lãnh đạo này gửi gắm cán bộ công nhân viên cần có hướng đi riêng, phải nâng cao năng suất lao động bằng cách áp dụng AI và khoa học kỹ thuật trong công việc hàng ngày. Quan trọng nhất là luôn nhìn về phía trước, tự học hỏi và cải tiến, sao cho mỗi năm phải là phiên bản tốt hơn năm cũ.

Tâm thư cũng tiết lộ năm 2024 dù nền kinh tế còn khó khăn, song hệ sinh thái tiếp tục có bước đột phá mới với doanh thu 27.800 tỷ đồng - vượt kế hoạch đề ra và bỏ xa những đối thủ khác trong ngành xây dựng.

2024 cũng là năm hệ sinh thái của ông Nguyễn Bá Dương “xuất ngoại” thành công, liên tục trúng những dự án lớn trên trường thế giới. Trong đó, BM Windows và BoHo khi xuất khẩu sang những thị trường khó tính như Canada, Úc, Nhật Bản...

Ảnh: Đại diện BM Windows và Starke Facade tại triển lãm xây dựng BuildNZ ở New Zealand ngày 25/6/2024.

Nổi bật là BM Windows, đơn vị này vừa ký kết chiến lược với Starke Façade, công ty hàng đầu trong lĩnh vực façade nhôm kính tại New Zealand. Thông qua đây, BM Windows sẽ cùng hợp tác Starke Façade tại thị trường New Zealand và mở rộng sang quần đảo Pacific (với 9 quốc gia nằm trong quần đảo).

Trong năm, BM Windows liên tục trúng các gói thầu gồm toà nhà văn phòng rộng 33.000 m2 tại thủ đô Canberra (Úc); gói thầu xuất khẩu façade (mặt ngoài của công trình) trị giá 10 triệu USD cho dự án The One cao 91 tầng tại Toronto - một trong những tòa nhà cao nhất Canada…

Tại Việt Nam, nhiều dự án khủng ở thành phố lớn có sự xuất hiện của sản phẩm nhôm kính BM Windows như Marina Central Tower (TPHCM), Lotte Mall Hà Nội, Viettel Hoà Lạc, The Global City, The Nexus, The Opera – The Metropole Thủ Thiêm, sân bay Long Thành…

Nhờ đó, Newtecons công bố kết quả kinh doanh 2024 tăng trưởng 23% song không công bố chi tiết số liệu. Năm 2025, ban lãnh đạo Newtecons đặt mục tiêu tăng trưởng so với năm 2024.

Một thành viên “trẻ” khác cũng đáng chú ý là SOL E&C - năm 2024 doanh thu Công ty đạt hơn 4.550 tỷ đồng, vượt 8,7% so với kế hoạch đề ra.

Được biết, năm 2024 đánh dấu sự phát triển của SOL E&C với nhiều dự án từ phân khúc căn hộ cao cấp như LUMI Hanoi, LUMIÈRE SpringBay, Green Tower, đến các nhà máy FDI như Coca-Cola Long An, Nestlé Đồng Nai và Tetra Pak Bình Dương.

Cuối tháng 7/2024, ông Nguyễn Bá Dương cũng đã gửi tâm thư đến cán bộ nhân viên trong toàn bộ Hệ sinh thái nhân ngày truyền thống. Đây cũng là lần đầu ông Dương công khai hệ sinh thái mới với đầy đủ 6 thành viên mà ông ví như "một gia đình có 6 anh em" gồm: Newtecons, Ricons, SOL E&C, BM Windows, BoHo Décor và DB.

"Trong bối cảnh thị trường xây dựng còn nhiều diễn biến khó lường, tôi nghĩ rằng một doanh nghiệp không cần phát triển quá nhanh, không nên chạy theo doanh số và lấy việc bằng mọi giá, vì chính sự ổn định mới là tiêu chí quan trọng nhất", ông Nguyễn Bá Dương bày tỏ.

Dù tuyên bố không chạy đua số bằng mọi giá, song tình hình kinh doanh của hệ sinh thái mới tương đối nổi trội, trong bối cảnh các đối thủ còn nhiều khó khăn. Năm 2022, tức sau 2 năm từ khi rời khỏi Coteccons, ông Dương công bố hệ sinh thái mới thu về doanh thu hơn 1 tỷ USD.