Ông Nguyễn Phước Lộc làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa I

29-11-2025 - 12:57 PM | Xã hội

Tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, sáng 29/11, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2024-2029, được tín nhiệm hiệp thương tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 29/11, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đã tiến hành hiệp thương chọn cử 146 nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiếp đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tham gia hội nghị lần thứ nhất, hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các Phó Chủ tịch không chuyên trách.

Ông Nguyễn Phước Lộc làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa I- Ảnh 1.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Ngô Tùng

Kết quả, ông Nguyễn Phước Lộc , Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2024-2029, được tín nhiệm hiệp thương tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

8 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa I, gồm:

1. Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

2. Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.

3. Bà Võ Thị Thanh Trúc, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố.

4. Ông Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên , Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Chủ tịch Hội Nông dân thành phố.

5. Ông Ngô Minh Hải, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố.

6. Ông Nguyễn Minh Hoàng, Đại biểu Quốc hội, Thiếu tướng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM.

7. Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

8. Ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

6 Phó Chủ tịch không chuyên trách, gồm:

GS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng.

PGS.TS Phan Thanh Bình.

GS.TS Nguyễn Văn Phước.

GS.TS.BS Trần Diệp Tuấn.

Hòa thượng Thích Lệ Trang.

Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Riễn.

Ông Nguyễn Phước Lộc làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa I- Ảnh 2.

Đại biểu dự phiên làm việc đầu tiên của Đại hội. Ảnh: Ngô Tùng

