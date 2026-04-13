Ông Nguyễn Thanh Nghị: Cắt 50% thời gian, chi phí thủ tục hành chính

Sáng 13/4, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị truyền đạt chuyên đề " Kết luận về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số " (Kết luận số 18).

Ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết, bước vào giai đoạn 2026-2030, tình hình thế giới có nhiều diễn biến mới hết sức phức tạp, khó lường; đặc biệt là xung đột ở Trung Đông gây gián đoạn nguồn cung, khiến giá dầu, khí và chi phí vận tải tăng cao, ảnh hưởng tiêu cực đến thương mại, đầu tư quốc tế và tác động trực tiếp đến việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nước ta.

" Trên cơ sở đánh giá toàn diện những thuận lợi, khó khăn, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu để đạt tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số, hoàn thành 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước ", ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.

Về mục tiêu, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nêu rõ, đất nước phát triển nhanh, bền vững, đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô hàng đầu thế giới.

Phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân.

Kết luận bám sát các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIV, đề xuất thêm các mục tiêu cụ thể được chi tiết hóa thành 51 chỉ tiêu để bảo đảm thực hiện được mục tiêu phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Trong đó một số chỉ tiêu quan trọng là: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân/năm ≥ 10,0%; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 8.500 USD; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân/GDP khoảng 40%; Tỷ trọng kinh tế số trong GDP đến năm 2030 là 30%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1-1,5 điểm%/năm...

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, Kết luận số 18 đề ra bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong giai đoạn này.

Về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, ông cho biết đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần tiên phong, "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm", trở thành hạt nhân dẫn dắt sự chuyển mình toàn diện của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phải cụ thể hoá trong chương trình, kế hoạch công tác hằng năm, có nhiệm vụ, kết quả, sản phẩm cụ thể gắn với trách nhiệm người đứng đầu; kiểm tra, giám sát, đánh giá dựa trên tiêu chí kết quả thực hiện.

Trong các giải pháp được đưa ra, ông Nguyễn Thanh Nghị đề cập đến nội dung tập trung hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ, hiện đại, cạnh tranh để tạo đột phá tăng trưởng.

Theo đó, xây dựng thể chế pháp luật để chuyển mạnh phương thức quản lý Nhà nước từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm"; nâng cao năng lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, chuyển tư duy từ "tốt trong văn bản" sang "tốt trong cuộc sống".

Khẩn trương tháo gỡ mọi rào cản, điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; rút ngắn tối đa thời gian, chi phí tuân thủ. Cạnh đó là đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện; đánh giá và kịp thời thay thế cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ.

Về các nội dung cần triển khai ngay trong năm 2026, ông Nguyễn Thị Nghị nêu rõ việc tổng rà soát hệ thống pháp luật; thể chế hóa các cơ chế, chính sách đặc thù tại một số địa phương được thực tiễn chứng minh là đúng, có hiệu quả để áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

Xử lý triệt để khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án tồn đọng, các dự án sử dụng đất trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát, bản án và các vi phạm pháp luật về đất đai đến trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực; xử lý tài sản công là nhà, đất dôi dư, không sử dụng.

" Cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của năm 2026 so với năm trước; phấn đấu tiếp tục cắt giảm tối thiểu 30% các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 100% các điều kiện kinh doanh không cần thiết; cấp Bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý ", Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nói.

Về nhóm nhiệm vụ, giải pháp tài chính quốc gia, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhìn nhận việc quán triệt và triển khai bảo đảm an ninh, an toàn tài chính quốc gia là nhiệm vụ quan trọng và mang tính lâu dài.

Điều này đòi hỏi sự chuyển biến mạnh mẽ từ tư duy quản lý ngân sách thuần túy sang tư duy hạch toán hiệu quả kinh tế, xã hội tổng thể, nâng cao chất lượng nguồn thu và tăng tính bền vững của nền tài chính quốc gia.

Ông nhấn mạnh cần triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, dành nguồn lực cho các nhiệm vụ an sinh xã hội, các dự án hạ tầng trọng điểm. Cùng đó, xây dựng hệ thống thuế hiện đại, minh bạch, vừa thúc đẩy tăng trưởng vừa bảo đảm nguồn thu ngân sách Nhà nước, hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách xã hội trong chính sách thuế, bảo đảm tính trung lập của hệ thống thuế.

Với chính sách đặc thù tài chính - ngân sách Nhà nước của địa phương, ông Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu tập trung khai thác các nguồn thu mới; không ban hành các cơ chế, chính sách, quy định đặc thù về miễn, giảm, ưu đãi thuế cao hơn quy định của pháp luật về thuế, pháp luật khác về thu ngân sách Nhà nước. Không quy định phân cấp nguồn thu ngân sách Nhà nước, để lại nguồn thu ngân sách Trung ương khác với quy định.

Đặc biệt, ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh yêu cầu tận dụng tối đa công năng sử dụng trụ sở làm việc hiện có; hạn chế tối đa việc xây dựng trụ sở, trung tâm hành chính mới .

Trong nhóm nhiệm vụ, giải pháp này, ông cũng nêu rõ cần huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Trong đó, năm 2026, phấn đấu thu ngân sách Nhà nước tăng 10%; tiết kiệm 10% và phấn đấu tiết kiệm thêm trên 5% chi thường xuyên.

Liên quan đến nhóm nhiệm vụ, giải pháp đầu tư công trung hạn, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương khẳng định đây là yêu cầu chiến lược, đặc biệt quan trọng và cấp thiết nhằm tạo động lực tăng trưởng kinh tế nhanh trong dài hạn.

Ông yêu cầu các đơn vị, địa phương quán triệt nguyên tắc bố trí vốn tập trung, trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún, tập trung cho các dự án trọng điểm, tạo lan tỏa lớn; giảm ít nhất 30% số lượng dự án so với giai đoạn 2021-2025 (cả Trung ương và địa phương); lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, tăng cường hợp tác công tư.