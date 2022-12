Ông Nguyễn Viết Dũng nên thôi làm đại biểu của dân

Ông Hồ Văn Điều ở thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam từng là Đại biểu Quốc hội khóa VIII và tham gia 4 nhiệm kỳ HĐND tỉnh Quảng Nam. Đã ở tuổi 83 nhưng mỗi ngày ông Hồ Văn Điều vẫn thường xuyên theo dõi tin tức thời sự. Suốt gần một tuần qua, báo chí và mạng xã hội lên tiếng vụ ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Quảng, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam đã dùng gậy golf hành hung một nữ nhân viên phục vụ sân golf ở thành phố Đà Nẵng phải đi bệnh viện, ông Điều cho rằng, ông Nguyễn Viết Dũng “không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân”.

“Đại biểu HĐND là do Nhân dân bầu ra thì anh phải bảo vệ quyền lợi cho Nhân dân mà anh lại lấy gậy đánh Nhân dân là không được rồi. Vi phạm về tư cách đạo đức của người Đại biểu Nhân dân. Đảng có quy định của Đảng, Điều lệ Đảng, còn HĐND có quy chế của HĐND. Cả 2 cơ quan liên quan này phải cùng vào cuộc kiểm tra cho rõ ràng và xử lý thích đáng và phải công khai kết quả, không thể che giấu được. Phải làm cho Đảng trong sạch, làm cho Chính quyền vững mạnh lên, nếu mà xử lý không đến nơi đến chốn sẽ rất mất uy tín”, ông Hồ Văn Điều nói.

Cử tri tỉnh Quảng Nam cho rằng, ông Nguyễn Viết Dũng không đủ tư cách làm đại biểu của Nhân dân.

Gần 60 năm tuổi Đảng và từng có 3 nhiệm kỳ giữ vai trò đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Xuân An ở phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ cho rằng, vụ việc ông Nguyễn Viết Dũng đánh nữ nhân viên sân golf là câu chuyện “rất đáng lên án”. Theo ông Nguyễn Xuân An, ông Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Quảng dường như đã quên mất mình là Đại biểu do Nhân dân bầu ra. Thay vì bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của dân thì ông Dũng lại đánh người dân, lại là phụ nữ, người lao động yếu thế.



Theo ông Nguyễn Xuân An, cây gậy golf của ông Nguyễn Viết Dũng không chỉ khiến nữ nhân viên phải nhập viện mà còn làm tổn thương tư cách, uy tín của đảng viên, đạo đức của người Đại biểu HĐND tỉnh.

“Tôi từng tham gia 3 nhiệm kỳ HĐND tỉnh Quảng Nam, từ HĐND cấp xã, phường cho đến cấp huyện, cấp tỉnh, tôi chưa từng thấy có đại biểu HĐND tỉnh nào lại có hành vi như thế. Hành vi rất thô bạo và mất văn hóa. Cử tri mà biết như thế chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ bỏ phiếu vì không ai có thể chấp nhận được hành động đó. Nếu không xử lý nghiêm trường hợp này thì đúng là mất lòng tin. Một cá nhân mà gây ảnh hưởng đến uy tín của HĐND tỉnh, ảnh hưởng đến tổ chức Đảng và làm mất uy tín của địa phương. Phải xem xét khai trừ khỏi đảng và bãi nhiệm đại biểu HĐND”, ông Nguyễn Xuân An cho hay.

Nữ nhân viên bị đánh tại sân golf.

Golf hay bất kỳ môn thể thao nào đều đề cao tinh thần cao thượng, đòi hỏi các nguyên tắc ứng xử có văn hóa và chuẩn mực đạo đức của người chơi. Hành vi đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf của ông Nguyễn Viết Dũng vấp phải làn sóng phản đối gay gắt của cộng đồng người chơi golf trên cả nước, bởi đó là hành vi của những người tự cho mình có nhiều tiền được quyền hành xử thô bạo, kém văn hóa.



Hiệp hội Golf Việt Nam đã tạm đình chỉ thi đấu tại tất cả các giải đấu do Hiệp hội này tổ chức hoặc bảo trợ, đồng thời tạm dừng cung cấp dịch vụ đối với ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Nhiều câu lạc bộ golf cũng đã có thông báo tẩy chay golfer Dũng. Một đảng viên, cán bộ hưu trí, tại phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho rằng, cần phải loại bỏ những hành vi ứng xử thiếu văn hóa, coi thường pháp luật, cậy quyền cậy thế của một bộ phận người có tiền trong xã hội hiện nay.

“Một người đàn ông lại đi đánh một người phụ nữ, nếu người bình thường thì đây đã là hành động côn đồ, thiếu văn hóa rồi, ông này lại là một doanh nhân, một Ủy viên HĐND tỉnh, một người đàn ông to khỏe mà đi đánh phụ nữ thì đây còn là hành động vô đạo đức. Không thể biện minh là do nóng tính hay thế này thế khác được. Cả một tuần khi dư luận lên án quá thì ông ấy mới xin lỗi mà lời xin lỗi này không chân thành. Ông ấy cần phải tự xem lại mình và nên rút khỏi vai trò Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam. Phải giải quyết thật thỏa đáng, nếu vụ việc này mà “chìm xuồng” thì HĐND tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan sẽ mất uy tín rất lớn, người dân sẽ mất niềm tin. Phải điều tra, kết luận thật khách quan thì mới lấy được niềm tin của nhân dân”.

Ông Nguyễn Viết Dũng (bên phải), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Quảng, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam.

Dù ở bất kỳ giai đoạn nào thì văn hoá luôn được xem là gốc rễ của mọi vấn đề, là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã khẳng định việc “tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước về văn hóa” để xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.



Theo ông Nguyễn Hữu Mai, Nguyên Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, để xây dựng và phát triển văn hóa trong xã hội, trước hết cần xây dựng văn hóa trong Đảng và các tổ chức Nhà nước. Cán bộ, đảng viên phải là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống và ứng xử văn hóa. Ông Nguyễn Hữu Mai cho rằng, việc ông Nguyễn Viết Dũng, đảng viên, Đại biểu HĐND tỉnh hành hung một phụ nữ, người lao động yếu thế như hồi chuông cảnh báo về tình trạng suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

“Thời điểm này đang quyết liệt chống quan liêu, ức hiếp quần chúng, dùng quyền thế và uy lực đồng tiền để đè nén người khác. Xét về mặt đạo đức, tư cách của đảng viên, tư cách của đại biểu HĐND thì điều này rất nghiêm trọng. Nếu như anh không phải là đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam, anh không phải là đại gia thì chắc gì anh dám hành hung người khác như vậy? Điều này thể hiện mình là người có chức, có quyền, giàu có, muốn làm gì thì làm. Tôi nghĩ điều này cần phải được kiểm điểm và xử lý nghiêm túc đúng theo Điều lệ đảng và Luật tổ chức HĐND chứ không có cách nào khác được”, ông Nguyễn Hữu Mai chia sẻ.

Ông Nguyễn Viết Dũng đã thừa nhận hành vi của mình đã làm ảnh hưởng đến uy tín của HĐND tỉnh Quảng Nam.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã chỉ rõ, một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống gây tổn hại lớn đến thanh danh, uy tín của Đảng và làm sự suy thoái về văn hóa trong Đảng. Cán bộ, đảng viên và người dân cả nước đang chờ đợi tỉnh Quảng Nam sớm có câu trả lời cuối cùng về vụ ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng, Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam đánh nữ nhân viên sân golf. Về việc ông Nguyễn Viết Dũng có đơn gửi Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam xin rút khỏi thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách, đại diện Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam khẳng định, trong lúc chờ kết quả cuối cùng của cơ quan chức năng, HĐND tỉnh Quảng Nam sẽ không xem xét đơn của ông Dũng.



Với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, HĐND tỉnh Quảng Nam cũng đã khẳng định quan điểm: “"ông Nguyễn Viết Dũng hay bất cứ đại biểu HĐND tỉnh có khuyết điểm, vi phạm đều phải bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật."./.