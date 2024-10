Ông Tây gọi vốn cho nước mắm "sang chảnh" dạng xịt 450.000 đồng/chai, các Shark phản ứng “gắt” một điều

Benoit Chaigneau – Founder (Nhà sáng lập) chuben.fishsauce xuất hiện tại tập 12 Shark Tank Việt Nam mùa 7 với màn gọi vốn 500.000 USD cho 12,5% cổ phần công ty .

Nhận thấy thị trường chưa có loại nước mắm cao cấp, Benoit Chaigneau tự tạo ra công thức riêng của mình mà theo như ông nói là được các đầu bếp đánh giá là “nước mắm ngon nhất họ từng thử”. Theo đó, sản phẩm nước mắm của startup này có giá bán lẻ 450.000đồng/chai, được thiết kế theo dạng xịt. 

Nói về thị trường, Benoit Chaigneau cho biết có 1,5 đến 2 tỷ người đang sử dụng nước mắm mỗi ngày, thị trường giá trị 17 tỷ USD. Phân khúc cao cấp chiếm 2% vào khoảng 400 triệu USD và startup đang nhắm vào 0.5% thị trường vào năm đầu tiên, tương đương 2 triệu USD.

Ngoài dòng sản phẩm nước mắm cao cấp, Benoit Chaigneau cho biết công ty sẽ giới thiệu đồng thời các loại nước nắm khác của Việt Nam từ nước mắm Cát Bà, nước mắm Quảng Nam, Phan Thiết.

Benoit Chaigneau – Founder (Nhà sáng lập) chuben.fishsauce gọi vốn nửa triệu USD cho 12,5% cổ phần công ty tại Shark Tank Việt Nam.

Shark Nguyễn Hoà Bình cho rằng, sản phẩm dạng xịt không phù hợp, nước mắm có thể văng tứ tung và làm bốc mùi, như vậy là bất tiện.

Tuy nhiên Benoit Chaigneau cho rằng nó không bất tiện. Nhà sáng lập và nhiều đầu bếp tin rằng muốn ai nếm đồ ăn của mình thì hương thơm phải bắt mũi trước. Đồng thời cho biết nước mắm của startup cũng có thể dùng dưới dạng rót ra chén để chấm nhưng hương vị sẽ có phần khác biệt so với dạng xịt.

Tiếp theo, Shark Lê Mỹ Nga hỏi về hiệu quả hoạt động của công ty, số lượng đơn hàng. Benoit Chaigneau cho biết, các đơn hàng đang chờ, ông đã có buổi gặp gặp với công ty phân phối ở Pháp. Tuy nhiên hiện sản phẩm của startup chỉ mới có chứng nhận an toàn thực phẩm của Việt Nam, vẫn cần có các chứng nhận từ châu Âu và Mỹ để xuất khẩu đến các thị trường này.

Về cụ thể số lượng sản phẩm đã bán, Benoit Chaigneau cho biết rất ít, chủ yếu bán cho các đầu bếp và nhà hàng cao cấp. Tháng 7/2024 vừa qua đã bán 100 chai ở Pháp nhưng Benoit Chaigneau phải xách tay và tự giao chúng vì hiện công ty chỉ có một mình. Ông cũng tự nhận đang ở bước đầu của hành trình.

Màn gọi vốn nhận được lời khen vì sản phẩm độc đáo nhưng cũng tạo ra những phản ứng mạnh về câu chuyện đầu tư từ phía các “cá mập”.

Là doanh nhân trong ngành ẩm thực và đang cung ứng cho Carrefour, E.Leclerc ở Pháp, Shark Tillman Schulz đánh giá sẽ khó để các đơn vị này nhận mặt hàng nước mắm của Benoit Chaigneau lên kệ của họ vì giá quá đắt cho người tiêu dùng thông thường.

Ông đề nghị Founder giải thích lý do gọi vốn đến nửa triệu USD cho 12,5% cổ phần khi doanh nghiệp chưa có số liệu kinh doanh gì.

Trả lời Shark, Benoit Chaigneau cho biết, định giá dựa vào tiềm năng to lớn của công ty, sản phẩm và thương hiệu này, mạng lưới rộng rãi của ông và những phản hồi từ khách hàng và đầu bếp. Trước yêu cầu cụ thể về con số, Benoit Chaigneau đưa ví dụ về cửa hàng ở Hội An: " T ôi đã tính được có 4 đến 6 triệu lượt khách tới Hội An mỗi năm. Tính ra trong đó có khoảng 2,3 triệu khách có thể mua sản phẩm này” – Founder ước lượng.

Benoit Chaigneau cũng chia sẻ: " Tôi đến đây để gặp các Shark vì các Shark biết những điều tôi không biết. Tôi đang tìm kiếm đối tác chứ không chỉ tiền. Tôi không xem các Shark như ví tiền mà như những người tôi có thể bắt tay hợp tác, cùng nhau làm việc và xây dựng công ty”.

Shark Minh Beta dành lời khuyên, nếu muốn gọi vốn, hãy đảm bảo rằng Founder có kế hoạch tài chính và những dự báo tương lai để có một cuộc hội thoại ý nghĩa về mức định giá của công ty. Nó sẽ dễ đạt được thỏa thuận hơn.

Shark Tillman Schulz thẳng thắn từ chối đầu tư vì cảm thấy có quá nhiều dấu chấm hỏi để có thể đưa ra bất kì quyết định gì. Với số tiền đầu tư 500.000 USD, Shark Tillman Schulz cần nhiều thông tin hơn.

“Tôi vẫn không thích ý tưởng dùng chai xịt nhưng quan trọng là tôi không thấy chiến lược rõ ràng cho sản phẩm thương mại” – Shark Bình chia sẻ quyết định không đầu tư.

Các Shark dành nhiều lời khuyên cho startup.

Shark Phi Vân thích ý tưởng làm nước mắm sang chảnh nhưng khuyên chân thành Nhà sáng lập hãy tìm một nhà đồng sáng lập về mảng thương mại để hỗ trợ và nhìn nhận lại giá trị của công ty, rồi từ đó có thể đi tìm nhà đầu tư và từ chối đầu tư thương vụ lần này.

Với 5 lời từ chối, startup chưa có được “cái bắt tay” của các “cá mập”, khép lại thương vụ gọi vốn không thành công.