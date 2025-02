Ông Trần Bá Dương nói gì về việc hoàn thành khu đô thị Sala – Thủ Thiêm?

Ngày 6/2/2025, các doanh nghiệp bất động sản lớn phía Nam đã tham gia chia sẻ tại Hội nghị công bố Đồ án Quy hoạch chung Tp.Thủ Đức đến năm 2040 và xúc tiến mời gọi đầu tư.

Tại đây, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Thaco, cho biết tập đoàn đã đầu tư vào Khu đô thị mới Thủ Thiêm từ 13 năm trước, khi nhận thấy tâm huyết của lãnh đạo Tp.HCM qua các thời kỳ và quy hoạch bài bản của Thủ Thiêm. Tuy nhiên, do những yếu tố khách quan, Thaco chỉ mới thực hiện được một phần các dự án về kết nối giao thông trong khu Thủ Thiêm, cầu Ba Son, cũng như khu đô thị Sala.

Ông Dương nhận định dân tộc đang bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình mà trong đó 1/7 định hướng trọng tâm của chiến lược phát triển là chống lãng phí. Chủ tịch Thaco nhận thấy trách nhiệm của mình, lỗi của mình. Theo đó, trong thời gian tới, ông Dương cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với Tp.HCM, Tp.Thủ Đức, trước tiên là đẩy mạnh xây dựng các dự án thành phần trong Khu đô thị Sala, hoàn thành các tuyến đường.

Ảnh: Khu đô thị mới Thủ Thiêm được Chính phủ phê duyệt quy hoạch từ năm 1996.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm được Chính phủ phê duyệt quy hoạch từ năm 1996, có vị trí thuộc địa bàn các phường An Khánh, Thủ Thiêm, An Lợi Đông và một phần phường Bình An, Bình Khánh thuộc Tp.Thủ Đức, nằm tại phía bờ đông của sông Sài Gòn, có tổng diện tích 657 ha.

Năm 2013, Thaco chính thức khởi công Khu đô thị Sala. Đến nay, đây vẫn được xem là khu đô thị đắt giá nhất Tp.HCM. Khu đô thị Sala nằm ngay trung tâm Đô thị mới Thủ Thiêm với quỹ đất rộng đến 257ha được bao bọc bởi khu sinh thái tự nhiên 150ha và nằm trải dài trên dọc theo dòng sông Sài Gòn.

Vào tháng 4/2022 cầu Ba Son - Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn đã chính thức được thông xe, tạo điều kiện thuận lợi giao thông từ quận 2, khu Sala về trung tâm. Trong tương lai, thành phố được biết sẽ đầu tư xây dựng Cầu Thủ Thiêm 3 và 4, nối quận 4, quận 7 với Khu đô thị Thủ Thiêm. Các công trình khi hoàn thành sẽ kết nối, hình thành hệ thống giao thông hoàn chỉnh cho khu vực và khu đô thị mới này.