Ông Trần Đình Long tâm sự về "cơn lốc xoáy" thua lỗ 2 quý, Hòa Phát tiết lộ sẽ có 10 khu công nghiệp trong 10 năm tới, tập trung phát triển các đại đô thị 300-500ha

CTCP Tập đoàn Hoà Phát (mã CK: HPG) đã công bố báo cáo thường niên năm 2022. Trong đó, ông Trần Đình Long – Chủ tịch tập đoàn đã có đôi lời gửi tới các cổ đông của tập đoàn.

Ông Trần Đình Long cho biết, năm 2021 là năm Tập đoàn Hòa Phát đạt được doanh thu và lợi nhuận rực rỡ nhất trong lịch sử 30 năm phát triển. Tuy nhiên, những biến động lớn về kinh tế, chính trị thế giới diễn ra trong năm 2022 đã ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch sản xuất kinh doanh của Hòa Phát.

Mặc dù dịch Covid 19 đã được đẩy lùi nhưng xung đột địa chính trị, lãi suất, lạm phát, tỷ giá đã tạo thành lốc xoáy cuốn bay thành quả tích lũy của nhiều nền kinh tế và Hòa Phát lần đầu tiên ghi nhận kết quả kinh doanh lỗ sâu liên tiếp trong 2 quý cuối năm 2022.

“Trong cùng một năm mà ngành bất động sản từ nóng chuyển sang nguội dần và đóng băng vào cuối năm. Tỷ giá, lãi suất cũng lên cơn sốt chưa từng có và chỉ hạ nhiệt bớt vào tháng 12/2022. ” – ông Long chia sẻ

Doanh thu năm 2022 của Hoà Phát chỉ đạt 89% kế hoạch đề ra, giảm 5% so với năm 2021. Lợi nhuận cả năm 2022 chỉ 8.444 tỷ đồng, hoàn thành 34% kế hoạch. Doanh thu của toàn Tập đoàn sụt giảm chủ yếu do ngành thép giảm 76% lợi nhuận và nông nghiệp giảm 92% lợi nhuận so với cùng kỳ. Hiện nay, 95% doanh thu lợi nhuận của Hòa Phát đến từ lĩnh vực sản xuất kinh doanh thép.

Theo thông tin trong báo cáo thường niên của công ty, những mảng khác vẫn có kết quả kinh doanh khá tích cực. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản và điện máy gia dụng của Hòa Phát đạt mục tiêu đề ra, nhóm ngành điện lạnh đạt 200% kế hoạch.

Trong lĩnh vực bất động sản, các khu công nghiệp Hòa Phát đạt tỷ lệ lấp đầy gần như toàn bộ diện tích đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Báo cáo thường niên cũng cho biết, năm 2023, Hòa Phát sẽ đầu tư thêm hạ tầng kỹ thuật dự án Khu công nghiệp Yên Mỹ II mở rộng với diện tích quy hoạch 216ha. Kế hoạch trong 10 năm tới, Tập đoàn sẽ phát triển 10 khu công nghiệp bao gồm cả các khu công nghiệp hiện nay đang có.

Đối với mảng dự án nhà ở - khu đô thị, Tập đoàn sẽ tập trung phát triển các đại đô thị diện tích từ 300-500ha, đóng góp vào quá trình đô thị hóa các khu dân cư hiện hữu của địa phương. Các dự án bất động sản nhà ở - khu đô thị đang được nghiên cứu và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện.

Tại Việt Nam, sản phẩm của Hòa Phát chiếm thị phần số 1 về thép xây dựng, ống thép. Những năm gần đây, Hòa Phát chú trọng đẩy mạnh xuất khẩu nhằm đa dạng hóa thị trường tiêu thụ. Doanh thu từ xuất khẩu năm 2022 đạt hơn 31.600 tỷ đồng, chiếm 22% tổng doanh thu toàn Tập đoàn.

Mặc dù nhu cầu tiêu thụ thép trên thị trường thế giới sụt giảm, sản lượng xuất khẩu phôi thép và thép xây dựng của Hòa Phát vẫn đạt 1,2 triệu tấn. Thị trường xuất khẩu thép dài rất đa dạng với gần 30 quốc gia, vùng lãnh thổ khắp 5 châu lục như Mỹ, Canada, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Bỉ, Hong Kong… Sản phẩm ống thép, tôn mạ đạt 190.000 tấn sang nhiều nước tại châu Á, châu Âu và châu Mỹ.

Hòa Phát cũng nằm trong top công ty có vốn hóa lớn nhất và nhiều cổ đông nhất thị trường. Tổng nộp Ngân sách Nhà nước trong năm 2022 của Hòa Phát đạt 11.200 tỷ đồng.

Theo ông Long , năm 2023, dự báo kinh tế thế giới và Việt Nam chưa lạc quan hơn, tuy nhiên Hòa Phát sẽ luôn thận trọng, tự tin và vững bước tiến lên, phát huy tốt những lợi thế của mình.