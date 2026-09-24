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Ông Trần Quân ra mắt Tỉnh ủy Lạng Sơn

| | Xã hội

Sáng 24/9, tại Trụ sở Tỉnh ủy Lạng Sơn, ông Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn.

Tham dự sự kiện có các ông, bà: Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh.

Tại chương trình, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ông Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn tặng hoa chúc mừng ông Trần Quân nhận nhiệm vụ mới.

Ông Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn sáng 24/9. Ảnh: Thanh Mai

Theo Quyết định số 368-QĐNS/TW ngày 18/9/2026 của Bộ Chính trị, ông Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 23/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Quyết định số 817-QĐ/TU, phân công, chỉ định ông Trần Quân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, đồng thời giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

﻿Ông Trần Quân tại hội nghị của Tỉnh ủy Lạng Sơn sáng 24/9. Ảnh: Thanh Mai

Trước khi nhận nhiệm vụ tại Lạng Sơn, ông Trần Quân có thời gian công tác tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, sau đó chuyển công tác về Bộ Tài chính. Tại Bộ Tài chính, ông từng giữ các chức vụ Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng thuộc Cục Tài chính doanh nghiệp; Giám đốc Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ tư vấn và phân tích quản lý tài chính công tại Việt Nam; Trưởng phòng - Thư ký Bộ trưởng; Phó Chánh Văn phòng, Quyền Chánh Văn phòng và Chánh Văn phòng Bộ Tài chính.

Tháng 8/2021, ông Trần Quân được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, sau đó là Giám đốc Kho bạc Nhà nước thuộc Bộ Tài chính.

Tháng 1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Trần Quân được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đến tháng 9/2026, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Trọng Đảng

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