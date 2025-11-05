Ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 14 khoá XIII.



Theo thông cáo, sáng 5/11, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường, thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIV (cả tái cử và tham gia lần đầu).

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: PV.

Buổi chiều, Trung ương tiếp tục thực hiện các nội dung về công tác cán bộ:

Thống nhất để ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII, thôi tham gia Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, thôi giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII (để tập trung cho nhiệm vụ mới được Bộ Chính trị phân công).

Ban Chấp hành Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự một số chức danh: Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII và Chánh án Toà án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026 để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV bầu theo quy định.

Ban Chấp hành Trung ương bầu ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tham gia Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Ban Chấp hành Trung ương cũng giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sau đó, Trung ương và các đại biểu dự hội nghị làm việc tại tổ, thảo luận về các nội dung: Dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII trình Đại hội XIV. Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XIII. Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII. Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.